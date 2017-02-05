– February 5, 2017

نسبتها 8 بالمئة وداعش يفتي بختان كل نساء العراق

ختان الإناث أحد أشكال العنف ضد المرأة

رابعة العبيدي

عرّفت منظمة الصحة العالمية ختان الاناث أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بأنه «أي عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية دون وجود سبب طبي لذلك».

ينظر إلى هذه العادة حاليا في العديد من المجتمعات حول العالم على أنها إحدى أبرز أشكال التمييز الجنسي والعنف ضد المرأة، وأنها محاولة للتحكم بالحياة الجنسية للمرأة، فيما تنظر إليها مجتمعات أو جماعات أخرى على أنها علامة من علامات الطهارة والعفة والتواضع.

يمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية باعتباره أحد الطقوس الثقافية أو الدينية في أكثر من 29 دولة في أفريقيا ويوجد بأعداد أقل في آسيا وبقية مناطق الشرق الأوسط، ومنها العراق. وقد قدَرت منظمة اليونيسف أعداد الاناث المختونات في سنة 2016 بحوالي 200 مليون يعشن في دول المناطق المذكورة سابقاً، إضافة لبضعة مناطق أخرى حول العالم.

ختان الاناث

وحسب التقرير فإن النسب الخاصة بممارسة ختان الاناث في العالم العربي هي كالتالي: الصومال 98 بالمئة، جيبوتي 93 بالمئة، مصر 91 بالمئة، السودان 88 بالمئة، موريتانيا 69 بالمئة، اليمن 19 بالمئة ، والعراق 8 بالمئة.

وفي العراق على وجه الخصوص، يتخوف العراقيون من أن الحملات التي وضعت حداً لانتشار ختان الاناث في مجتمعهم تواجه حملات مضادة من المتشبثين بالتقاليد بالإضافة إلى داعش. لاسيما أن التقارير تشير إلى إصدار تنظيم داعش في الموصل فتوى بختان “كل النساء في العراق”.

هذا وتعد مصر من أكثر الدول من حيث عدد الفتيات اللاتي أجريت عليهن العملية حول العالم، والصومال وغينيا وجيبوتي الأعلى نسبة في عدد المختونات. وفي البحرين، وبسبب حساسية الموضوع لا يوجد حتى اليوم من يجرأ على طرحه علانية ولم توجد اي إحصاءات أو معلومات موثقة عن الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر على صحة المرأة والبنت تفيد بتاريخ هذه العادة وتفشيها بين الأسر البحرينية. في حين أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تطال ما بين 100 مليون و140 مليون فتاة وإمرأة في العالم، وشملت خلال السنوات الأخيرة بلداناً غربية نظراً إلى ازدياد موجات الهجرة إلى تلك البلدان. وتشمل هذه الظاهرة كل العمليات التي تجرى على الأعضاء التناسلية من إستئصالها إلى تشويهها، وهي تنفذ لأسباب دينية أو ثقافية.

تنص قوانين أغلب الدول التي يشاع فيها ختان الاناث على عدم شرعية هذا الأمر، على أن القوانين الرادعة للختان قلما تطبق. فقد انطلقت محاولات وجهود حثيثة لإبطال هذه العادة منذ سبعينيات القرن العشرين عبر محاولة إقناع الناس بخطورتها وضرورة التخلَي عنها. وفي اجتماعٍ للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2012 صوت الأعضاء بالإجماع على ضرورة تكثيف الجهود لإيقاف ختان الاناث حول العالم باعتبار أن هذا الفعل يعد خرقا لحقوق الإنسان. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت السادس من شباط يوماً عالمياً لرفض ختان الاناث.

وتعتبر هذه الممارسات التي تشمل الختان غير الشرعية في نحو 20 بلداً إفريقيا، إضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا. لكنها لم تكن يوماً محط قرار رفيع المستوى يعتمد في منظمة دولية كالأمم المتحدة. وحظى القرار الذي يرفض ختان الاناث بتأييد 110 بلدا، وطلب من الدول الأعضاء بموجبه “إستكمال الإجراءات العقابية بأنشطة تثقيفية”.ويأتي القرار في وقت تلوح فيه احتمالات في بعض البلدان العربية بالعودة عن الجهود والقوانين التي حاربت هذا الانتهاك الفادح لصحة المرأة وحقوقها بفعل بروز تيارات التطرف.

مما يؤسف له أن ظاهرة ختان الاناث تزداد في إقليم كردستان، لكنها نادرة الحدوث في وسط العراق وجنوبه، باعتبار أن التقليد المتعارف عليه يجعل مثل هذا الفعل غير مرغوب فيه.

وحول انتشاء هذه الظاهرة في اقليم كردستان، أظهر استطلاع لمنظمة “وادي Wadi” الألمانية، أن 38 بالمئة من فتيات مدينة كركوك في العراق قد تعرضن لعمليات ختان. وذكر التقرير أن عمليات الختان شملت كل مكونات المدينة العرقية والطائفية. وكشف التقرير أن نسبة الفتيات المختونات في بعض القرى الكردية قد وصل إلى 100 بالمئة ووجدت المنظمة أن مناطق شرق وشمال شرق العراق، تشهد عمليات ختان كبيرة. وأن منطقة كرميان في ديالى، ومناطق رانية والسليمانية وأربيل هي المناطق التي تشهد أعلى نسبة في ختان الفتيات.

فتيات كرديات

وذكر التقرير أن 67 بالمئة من فتيات الريف الكردي خضعن لعمليات ختان. في حين تعرضت فتيات أخريات، يسكن في المدن الرئيسية أيضاً إلى هذه العمليات. وتنتمي الفتيات إلى كل فئات المجتمع الكردي، الغني منه والفقير.

كما كشفت الاحصائيات التي اجريت من قبل منظمة وادي الالمانية في الثلاثة اشهر الاخيرة من عام 2008 ان 98 بالمئة من نساء و بنات في 54 قرية تابعة لمحافظة السليمانية، اجريت لهن عمليات الختان. وحسب احصائية المنظمة فإن ما مجموعه 1198 إمرأة وبنت في 54 قرية في قضاء رانية و قلعة دزة، أجريت عمليات الختان على 1175 منهن وهو ما يعادل 98 بالمئة . يعتقد أن إقليم كردستان هو الجزء الوحيد من العراق الذي تمارس فيه عادة ختان الاناث، وهو أحد الأماكن القليلة حول العالم التي تنتشر فيها هذه العادة. فنحو 60 بالمئة من النساء في الإقليم مختونات، وفق ما ذكره الإستطلاع المذكور أعلاه. وفي منطقة واحدة على الأقل من الإقليم، خضعت 95 بالمئة من النساء لهذه التجربة التي تصفها مجموعات حقوق الإنسان بتشويه الأعضاء التناسلية. ومع ذلك تشير النتائج التي توصل إليها تقرير من منظمة اليونيسيف إلى حدوث انخفاض حاد في ممارسة ختان الاناث في العديد من البلدان التي يمارس فيها. وتشير التقديرات إلى أن معدل انتشاره قد انخفض بنحو النصف بين المراهقات في عدد من الدول من بينها العراق.

إن منظمات دولية كثيرة، حقوقية ومدنية وإنسانية، من بينها “اليونيسيف” و “وادي” و”لا للعنف ضد النساء” و”هيومن رايتس ووتش”، وغيرها، ذكرت تفاصيل كثيرة، عن ختان الفتيات في كردستان العراق.

إن من يقومون بعملية الختان، أناس عاديين لا شهادات طبية لديهم ولا دراسات. لأن الجهات الصحية الحكومية، ترفض القيام بها. لكن ذات الجهات الصحية الحكومية تقف عاجزة عن منعها أو عن فضحها، وفضح ممارسيها أو توعية الأسر التي تجبر فتياتها على الختان. إن أسباباً إجتماعية تقف حائلاً أمام ذلك، تتعلق ببنية المجتمع الكردي وتقاليده.

في حين كشف المجلس الاعلى للمرأة في اقليم كردستان، عن احصائية حول ختان الاناث، مؤكدا ان محافظة اربيل سجلت اعلى نسبة فيها. واشارت الاحصائية الى ان نسبة ختان الاناث في محافظة اربيل كانت 16.7 بالمئة وفي محافظة السليمانية 11.8 بالمئة وفي دهوك 4.1 بالمئة فيما سجلت الاحصائية اقل نسبة بمحافظة حلبجة 1.1 بالمئة وذلك ما بين عامي 2015 ـ 2016.

وأكدت الإحصائية أن ظاهرة ختان الاناث ترتبط بالمستوى الثقافي للامهات، حيث أن النسبة ترتفع في القرى مقارنة بالمدن والبلدات. كما تبين أن الاناث فوق الخامسة من العمر أكثر تعرضاً للختان، وذلك باستخدام شفرة الحلاقة، كون أن العمليات تتم في المنازل، ولها أسباب دينية وضغوطات أسرية.

ممارسة لا فائدة منها ولا تجلب إلا الأذى قالت أخصائية الإحصاءات والرصد باليونيسف، كلوديا كابا أنه “في معظم البلدان التي شملها الاستطلاع حول فائدة ختان الاناث، لم تر غالبية النساء والفتيات اللواتي أجريت لهن عملية الختان فيها أية فوائد لها، ويعتقدن أنه ينبغي وقف هذه الممارسة. وتدرك المزيد من النساء أن ختان الاناث قد يؤدي إلى وفاة الفتاة. ولذلك، هناك فهم أفضل للنتائج، وهذا في حد ذاته يمثل تقدماً هاماً جداً”.كما وقالت نائبة المدير التنفيذي لليونيسف، غيتا راو غوبتا، “يمثل ختان الاناث انتهاكا لحقوق الفتيات في الصحة والرفاه وتقرير المصير. وما يتضح من هذا التقرير هو أن التشريعات وحدها لا تكفي، بل إن التحدي الآن هو السماح للفتيات والنساء والفتيان والرجال بالتحدث عنه بشكل علني وصريح وإعلان أنهم يريدون التخلي عن هذه الممارسة الضارة”.وبهذا يتأكد أن تشويه الأعضاء التناسلية لا يعود بأية منافع تذكر، بل إنه يلحق أضراراً بالفتيات والنساء من جوانب عديدة. فتلك الممارسة تنطوي على إستئصال نسيج تناسلي أنثوي طبيعي وعادي وإلحاق الضرر به، كما أنها تعرقل الوظائف الطبيعية لأجسام الفتيات والنساء.

تختلف الآثار الصحية لختان الاناث باختلاف طبيعية العملية، فقد تعاني المختونة من التهابات متكررة، وصعوبة في التبول وفي تدفق الطمث، وبروز خراجات، وصعوبة في حمل الجنين، ومضاعفات عند الولادة، ونزف مهلك، كما لا تُعرف أية فوائد صحية لهذه العملية.

يتجاهل مؤيدو ختان الاناث أضراره الصحية المعروفة والمذكورة :

النزيف، حيث يؤدي ختان الاناث إلى نزيف دموي. في بعض الحالات يكون النزيف بسيطاً ويمكن إيقافه إما بوسائل بدائية تمهد لحدوث الإلتهابات وفي حالات أخرى يكون النزيف شديداً لإصابة الشريان البظري الذي يندفع منه تيار الدم تحت ضغط شديد فتحتاج الفتاة إلى نقل دم وإجراء جراحة عاجلة. وهناك حالات تكون فيها الطفلة مصابة بمرض سيلان الدم الوراثي فيسبب الختان نزيفاً مستمراً يؤدي إلى وفاة الطفلة.

الصدمة العصبية، وهي ردة فعل الجسم للألم والنزيف. وأعراضها إنخفاض شديد بضغط الدم وحرارة الجسم والإغماء. وقد يمكن إنعاش الفتاة بوسائل طبية قد تصل إلى عملية نقل دم، وقد تتوفى.

الإضرار بالأعضاء المجاورة، حيث أنا من يمارس عمليات الختان هن نساء ليس لهن أي علاقة بمهنة الطب او الصحة، وعادة ما يستخدمن آلات جراحية غير معقمة كشفرة الحلاقة، تقوم الضحية في جميع حالات الختان بحركات مقاومة بسبب الخوف والألم تؤدي إلى عدم إمكانية السيطرة عليها والتركيز على العضو الذي يراد بتره، مما يسبب إلحاق جرح بالأعضاء المجاورة.

متاعب بولية، تشعر الفتاة المختونة بألم شديد عندما يمس البول الحمضي الجرح. وقد يؤدّي الخوف من الألم إلى إحتباس البول. كما قد يحدث هذا الإحتباس من تهيج وتورم الأنسجة المصابة حول فتحة مجرى البول نتيجة لإصابته أثناء إجراء العملية ذاتها، خاصة إذا كان من يقوم بها ليس على دراية بالتشريح الطبيعي للأعضاء التناسلية الخارجية.

الإلتهابات، حيث أن الجرح في مكان حساس كهذا عرضة للتلوث، إما بسبب إستخدام أدوات ملوثة، أو أشياء ملوثة لإيقاف النزيف، أو لأن المنطقة عموماً قريبة من فتحة الشرج وأي جرح فيها عرضة للتلوث بالبكتيريا القولونية.

تشويه العضو، يلتئم جرح الختان بنسيج ليفي محدثاً تشويهات بالمكان. وقد تحدث ندب مؤلمة عند اللمس فتسبب ألماً وقد يشوّه الشكل الخارجي نتيجة عدم إزالة أجزاء متساوية أو نتيجة ترك زوائد تنمو وتتدلى بعد ذلك. كما وقد تتكوّن أورام نتيجة لدخول بعض الخلايا أثناء التئام الجرح تحت الجلد.

العقم، قد تمتد الالتهابات الموضعية مع نقص حماية مدخل المهبل إلى المسالك التناسلية. وقد تسبب العقم نتيجة لانسداد البوقين. ويرجع الأطباء 20 إلى 25 بالمئة من حالات العقم في السودان، على سبيل المثال، إلى الختان.

تعسّر عملية الوضع، نتيجة لالتئام جرح الختان بنسيج ليفي، فإن منطقة الفرج تفقد مطاطيتها. وإذا لم يتمدد الفرج أثناء الوضع فإنه يؤدي إلى حدوث تمزق في منطقة العجان وفي عضلة الشرج، فتفقد السيدة التحكم في عمليات الإخراج. وقد يؤدي ضيق فتحة المهبل الناتج عن الختان إلى تعسّر مرور رأس الجنين، مما يؤدي إلى وفاته اختناقا.

عسر الطمث، يحدث هذا إما لأسباب نفسية ناتجة عن الصدمة النفسية السابقة للختان وارتباطه في اللاشعور بالدم أو النزيف، مما يؤدي إلى تكرار حدوث الصدمة النفسية مع كل دورة طمثية. وقد يكون السبب عضوياً نتيجة لحدوث التهابات مزمنة واحتقان بالحوض.

المخاطر العامة للجرح، فعملية الختان لها مضاعفات ومخاطر ككل عملية جراحية خصوصاً وأنها تجرى من قبل نساء غير متخصصات طبياً. ومن هذه المخاطر الإصابة بمرض الكزاز في حالة تلوث الجرح، أو الإلتهاب الكبدي الوبائي أو الإيدز في حالة استخدام أدوات ملوثة.

الوفاة، هناك تقارير كثيرة عن حدوث حالات وفاة بسبب ختان الاناث. ولكن مع الأسف لا توجد هناك إحصائيات في هذا الخصوص. وتنتج الوفاة خاصة بسبب النزيف الذي يصعب السيطرة عليه. كما قد تحدث بسبب الصدمة أو الالتهابات وتعفن الدم. علماً بأن حالات الوفاة الناتجة عن ختان الاناث قليلاً ما يعلن عنها. وختان الاناث، وخاصة بالطريقة الفرعونية، يؤدي إلى حالات وفاة كثيرة. وتذكر التقارير أن الأطباء السودانيين يقدرون حالات الوفاة ما بين 10 إلى 30 بالمئة من الفتيات المختونات، خاصة في القرى حيث لا تتواجد وسائل العلاج.إضافة لما ورد أعلاه من مضاعفات وخطورة جراء عملية الختان، يجب معرفة أن الآثار النفسية للختان تشبه الى حد كبير الآثار النفسية للاغتصاب.كما خلص تحليل إحصائي أجري سنة 2013 على خمسة عشر دراسة تناولت 12,671 امرأة من سبعة دول مختلفة، إلى ازدياد احتمالية قلة الرغبة الجنسية في النساء المختونات – أو انعدامها تماماً في بعض الأحيان – مقارنة بالنساء غير المختونات.

إنهاء الإفلات من العقاب

ناشد أول قرار للأمم المتحدة ضد ختان النساء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ “كل الإجراءات الضرورية ” وسن وتطبيق تشريع يحظر ختان الاناث و”حماية النساء والفتيات من هذا الشكل من أشكال العنف وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”. ونص القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، على أن الإجراءات العقابية ضد المخالفين يجب أن تكون مصحوبة بأنشطة توعية. وحث القرار الدول على توفير الرعاية الصحية والمساعدة النفسية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للختان. وأشادت منظمة العفو الدولية بقرار الأمم المتحدة بوصفه خطوة هامة في مكافحة ختان الاناث واصفة هذه الظاهرة بأنها “ممارسة منفرة”.هذا ومن المعروف أنه خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت العديد من الدول الأفريقية والشرق أوسطية بسن تشريعات للحد من ختان الاناث. ففي مصر أقر مجلس الشعب المصري في شهر حزيران سنة 2008 قانوناً يجرم ختان الاناث إلا في حالة الضرورة، وبناءً عليه أصبح يعاقب من يقوم بالختان بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين وغرامة قد تصل من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه. وفي سنة 2003 صادق الاتحاد الأفريقي على برتوكول مابوتو لحقوق النساء، والذي دعم القضاء على ختان الاناث. وبحلول سنة 2015 كانت 23 دولة من أصل 27 من دول الاتحاد الأفريقي قد سنّت قوانين للحيلولة دون ختان الاناث من مواطنيها، على أن بعض تلك الدول لم يحظر هذه الممارسة إلا جزئياً.أما نظرة المشرع العراقي حول هذا الموضوع فقد جاءت متطابقة مع تقاليد المجتمع وإن كان قد أشير إليها بصورة ضمنية، حيث جرم هذا الفعل في نص المادة 412 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969. وتنص هذه المادة على أن “من اعتدى على آخر بالجرح أو الضرب أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو ارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون يسبب عاهة مستديمة، يعاقب بسجن لمدة لا تزيد عن 15 سنة، وتتوفر العاهة المستديمة إذا نتج عن الفعل قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم أو بتر جزءاً منه”. وهذا يعني أنه في حكم المادة المذكورة سلفاً تدخل ضمنها عملية ختان الاناث، حيث أن هذه العملية تؤدي إلى بتر جزءاً من الجسم ومن هنا نجد المشرع قد وفر الرادع لهذه الظاهرة والعقوبة التي تتضمنها بمن يقوم بهذا الفعل. ولكن في الوقت ذاته إن هذه الظاهرة وإن كانت من الأعراف الشائعة في مدن كردستان، إلا أن القانون جرم هذا الفعل وكما هو معروف أن القانون هو أقوى من الأعراف من حيث الإلزام.

وختاماً، علينا القول أن الدول مقصرة في الوفاء بمسؤوليتها عن إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة. فلا بد من جعل العنف ضد المرأة، ومنها الختان، إحدى الأولويات على جميع المستويات فهو لم يتلق بعد الأولوية اللازمة للتمكين من إحداث تغيير ملموس، وللمقدرة القيادية والإرادة السياسية أهمية حاسمة في هذا الصدد. إن أكثر الطرق فعالية لإنهاء العنف ضد المرأة هي أن تبرهن الدول بوضوح على التزامها السياسي، الذي تدعمه الإجراءات والموارد.

كسر حاجز

إضافة لذلك، يجب كسر حاجز الصمت والتحدث بشكل علني وصريح حول هذه القضية الإنسانية من خلال زيادة الوعي حول أضرار الختان من خلال إستخدام جميع أشكال التوعية المقروءة والمرئية والإستفادة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة من أجل العمل في هذا المضمار وبمشاركة قادة المجتمعات المحلية والمعلمات والقابلات المأذونات للتعبير عن الإعتراض على الختان باعتباره عملية غير صحية وخطرة.

لهذا يجب محاربة هذه الظاهرة بل السعى الجاد لاجتثاثها وايجاد أرضية صحية لقبولها وتفعيل الأبعاد القانونية لهذا المشكلة وتطبيق القانون بشأنها.وعلى المدى البعيد، نرتأي تركيز الجهود الرامية إلى التخلص من ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على ما يلي:

تعزيز استجابة القطاع الصحي من خلال وضع المبادئ التوجيهية والتدريب والسياسات لضمان تقديم مهني والرعاية الصحية والمشورة الطبية للفتيات والنساء المتعايشات مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

إعداد البينات من خلال توليد المعارف حول أسباب هذه الممارسة وعواقبها، وكيفية القضاء عليها، وكيفية رعاية الفتيات اللاتي تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية لديهن.

الدعوة من خلال إعداد منشورات بسيطة ترمي لتثقيف العوائل والفتيات بخطورة هذه الظاهرة من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث خلال جيل واحد.

وتبين البحوث إمكانية التخلص من هذه الظاهرة بسرعة إذا ما قررت المجتمعات التي تمارسها التخلي عنها بشكل نهائي.

{ ناشطة مدنية في مجال حقوق المرأة