– February 5, 2017

محطات من حياة قارئ الأذكار والمواليد حمودي الوردي :

تأثرj بقراء المقام وعشقت السنطور عزفاً وبحثاً

حيدر شاكر

حمودي إبراهيم تقي الوردي من مواليد 1915 سكن محلة المربعة وينتمي إلى آل الورد وهي عائلة علوية تقطن مدينة الكاظمية والتي نشأ فيها ودخل مدرسة المفيد في الكاظمية .

في عام 1934 دخل إعدادية الصناعة وتخرج بتفوق منها ولقد رشحته وزارة المعارف آنذاك ببعثة دراسية إلا أن مرض والده وملازمته له حال دون السفر .

عام 1949 دخل معهد الفنون الجميلة قسم الموسيقى فرع العود ثم انتقل الى فرع آلة القانون عمل مع فرقة الجالغي البغدادي , مارس التمجيد منذ الخامسة عشر من عمره بمدينة الكاظميـــة فوق مئذنة ضريح الامام الكاظم (ع) .

ساهم بقراءة الأذكار والمواليد , عمل معلماً بداية حياته ثم نقل الى وزارة الاقتصاد وكذلك إلى وزارة البلديات , له مؤلفات أهمها :

الغناء العراقي- دراسة عن المقام العراقي -عالم التكايا- الحياة الشعبية عن شواطئ- عندليب العراق محمد القبنجي- توثيق الأغاني الفولكلورية-موكب عزاء الحسين والإيقاعات المستخدمة فيه -كراسات دينية – له أعمال موسيقية عرضت كمقدمات من تلفزيون بغداد لبرامج كثيرة وكذلك لإذاعة بغداد- مقام المخالف , دراسة تحليلية

حمودي الوردي تأثر بوالده فتعددت مواهبه

يتحدث حمودي الوردي عن محطات مهمة في حياته تجعل القارئ أمام إنسان إن صح التعبير عبارة عن كتلة من الوفاء لعائلته وأساتذته وبلده حيث يتذكر دور والده بثقافته الموسيقية فمن خلال صوت أبيه أحب المقام العراقي وفي ذلك المعمل المخصص لحياكة الأقمشة وهو يرافق الأب حيث مقر عمله بمنطقة الكاظمية ويعتبر الذهاب مع والده متعة.

ويذكر حمودي أن أيام الجمعة من كل أسبوع كانت مميزة لديه حيث يذهب من محلته ( الشيوخ ) الى منطقة الميدان عن طريق ( الكَاريات ) من كل أثنين ليقضي ليلة طويلة بمقهى الشاهبندر حيث حفلات مطربي المقام أمثال رشيد القندرجي وعبد القادر حسين من خلال إقامة حفلات المقامات العراقية لتلك الأصوات .

كانت مرحلة الثلاثينات وتحديداً اواخرها من المراحل المهمة بحياته حيث كان مواظب على حضور جلسات الجالغي البغدادي وكانت آلة السنطور وطريقة العزف عليها من قبل احد عازفي السنطور ملفته للنظر من قبله فقرر أن يستعين بأحد العازفين ليتعلم فيه العزف عن طريق دراسة الآلة مقابل ثمن , وكان عمره تجاوز الثامنة عشر , وبعد تعلمه العزف على الآلة عمل بإحدى ورش النجارة وقرر أن يعمل آلة السنطور وفعلاً تمكن من صناعة تلك الآلة .

بداية العقد الخمسيني بدأ يرافق قراء المقام في حفلات تقام بالمقاهي والبيوت .

في العام 1955 كان عام دخوله الإذاعة والتلفزيون حيث كانت الدعوة التي وجهت اليه من قبل نادي ( الحارث الرياضي ) فاتحة خير له وكان من ضمن المطربين في الحفل الموجه إليهم الدعوة يوسف عمر وشعوبي إبراهيم ومن ثم ساعدوه في الدخول للإذاعة لتبدأ حياته الفنية وأستمر بالعمل بالإذاعة والتلفزيون , ومن المطربين الذين رافقهم بالعزف على السنطور عبد القادر حسون وأحمد موسى ويونس يوسف وجميل الأعظمي وياسين عبد الصاحب ويوسف عمر ومجيد رشيد وآخرون …

وتجدر الإشارة أن الة السنطور التي كانت من صناعته مكونة من مائة وتر إضافة إلى مساند متحركة بعد إن كانت ثابتة كما إن عدد أوتار الآلة القديمة كان 76 وترا وبذلك استطاع أن يؤلف مؤلفات جديدة لآلة غير تقليدية .

اهمية حمودي الوردي في ثقافتنا الموسيقية العراقية

يعد حمودي الوردي احد الأسماء التي تركت لنا تأريخاً مهماً أو توثيقاً لتراثنا الغنائي الخالد والمتنوع لذلك نجد أن هذه الشخصية ما هي إلا علم من أعلام القرن العشرين المميز بالأسماء والانجازات في شتى مجالات الحياة الثقافية العراقية , فقد كانت هذه الشخصية الموسيقية بمعناها الحقيقي , فهو موسيقي محترف عزفاً وبحثاً وصانع لآلة موسيقية عريقة هي السنطور حيث تعددت الإبداعات عند هذا الاسم …

حمودي الوردي من يقرأ عناوين مؤلفاته المتعلقة بدراسة الغناء العراقي وتوثيق الأغاني الفولكلورية , ثم كتابته عن المقام العراقي وتفاصيل عن الموسيقى الدينية المصاحبة للطقوس الحسينية يجد أن هذه الشخصية متأثرة كثيراً بثقافة العراق وارثها الغني .

كما ا ن الأهم أن حمودي الوردي هو يعطي لنا عنوان الباحث الموسيقي الحقيقي الذي اجتمعت فيه صفات العزف والكتابة الموسيقية , إذن نحن أمام موسوعة إن صح التعبير تعلم بأهمية ما قدمته لنا لشيء معني بالتراث العراقي الخالد وتحديداً الغناء منه وأثره بثقافات نحن بأمس الحاجة لدراستها وتقييم تأثرها على المجتمع العراقي ..

حمــودي الوردي إنسانا وفيــاً لفنـــه وبلــده

تعددت إبداعاته وتنوع نشاطه الإنساني اختار الموسيقى وتفاصيلها لتكون هويةً لثقافته .

كتب عن فناني العراق البغداديون وآخرون فكان صادقاً لما كتب .. وفياً لهم . أحب الشواطئ بنشر الثقافة وكل ما هو من شأنه أن يساهم بالعطاء الإنساني لأهالي بغداد والعراق عامة . أحب الغناء الرصين بدءا من المقامات العراقية وبقية الألوان الغنائية العراقية وصولاً للغناء الديني وتشعباته الكثيرة . الحديث يطول عن شخصية مبدعة كحمودي الوردي , نستذكره اليوم مبدعاً عراقياً بتقدير وعرفان منا كجزء بسيط له ولكل من علمنا بتفاصيل إرثنا الموسيقي الغنائي والثقافي بكل أمانة وإخلاص .

شواطئ دجلة تتذكر الموسيقي حمودي الوردي

نعم شواطئ دجلة تستذكر كل من كتب عنها وعن دور هذه الشواطئ باحتضان كل ما هو شأنه نشر الوعي الثقافي بمختلف مجالاته للمجتمع والعراقي عامة , ومن جئت من أجله كان من الأعلام البغدادية التي جعلت من الموسيقى والغناء العراقي مجال رحب لتكتب عنها وعن تفاصيلها المتعددة الجوانب على الرغم من عدم تسليط الضوء عنها , كما ينبغي .

حمودي الوردي الذي عرفته الموسيقى العراقية في القرن العشرين , قرن الإبداع بأسماء مبدعيه الكثر , يستحق منا أن نتحدث عنه باعتباره موسيقياً وباحثاً في الفن الموسيقي والغناء العراقي بتعمق كونه درس الموسيقى أكاديمياً بمعهد الفنون الجميلة .

هذه الشخصية متنوعة الإبداع بهذا الفن إن سمحتم لي أن أسميه بأب الفنون كونه قاسما مشتركا مع الفنون الأخرى .

حمودي الوردي الأستاذ التربوي الموسيقي المثقف الذي أكتسب ثقافته الموسيقية من تراث بلده الموسيقي العميق ومن المجتمع الذي أحب الموسيقى منذ الأزل , فوثق لنا غناءا وحلل لنا مواضيع نحن بأمس الحاجة الى معرفتها كونها تشكل إرثنا وماضينا الذي نتباهى به من خلال تلك الأسماء الكبيرة والتي كانت دعائم في بناء تأريخنا الموسيقي في ذلك القرن الذي قدم مبدعون نكن لهم التقدير والاحترام باعتبارهم الأساس الرصين بتأريخ العراق الحديث للفن العراقي وهو فن الغناء والموسيقى وفروعهما , إذن الأسماء كثر والإبداع كبير والأعمال الموسيقية تحدثت عن نفسها حتى كتابة هذه الدراسة وأصبحت في متناول الباحثين العرب والأجانب .

وما زلنا نتحدث عن الأسماء البغدادية التي كانت ولم تزل حاضرة بثقافتنا الموسيقية تحديداً اذكر منهم قدري العيشه وأحمد الزيدان ومحمد القبنجي ويوسف عمر ورشيد القندرجي وحسن خيوكه وأسماء لا تعد ولا تحصى منهم عبد الكريم العلاف وعباس العزاوي وهاشم الرجب والبشيرين إضافة إلى الأعلام من الأسماء التي اذكر منها الأخوين صالح وداود الكويتي وعزيز علي وناظم نعيم وناظم الغزالي وعباس جميل وعلاء كامل ويحيى حمدي وثامر العامري ومبدعون آخرون , كل حسب تخصصه .

حمودي الوردي البغدادي الكاظمي هو الآخر كان من مبدعي القرن العشرين والذي تعددت مواهبه الموسيقية بين التوثيق والعزف والتدريس التربوي والموسيقي إضافة كونه من الرعيل من أساتذة المعهد العريق معهد الدراسات الموسيقية .

حمودي الوردي هو المؤرخ للتراث الموسيقي والغناء العراقي , هو من كتب في الموسيقى العراقية وجذورها وحلل الألوان الغنائية في بلاد الرافدين ناهيك عن تقديمه لعشاق الموسيقى والغناء دراسة مستفيضة عن هوية العراق الغنائية المتمثلة بغناء المقام وتفاصيله الدقيقة لتكتمل عندنا الصورة والتي كان قد بدأها قبله المؤرخ والخبير الحاج هاشم الرجب وعباس العزاوي باعتبار إن هذين الأسمين هما الأساس والمرجع الحقيقي لكل من كتب عن المقام والتراث الموسيقي العراقي . جاء حمودي الوردي بأفكاره المتجددة وبأسلوبه الخالي من التعقيد ليضيف لنا علماً ومعرفة نحن بحاجة إليها لتكون امتداداً جميلاً وممتعاً مما كتبوه الأوائل من معاصريه وتحليل تلك الأفكار , لو تحدثت عن مقام المخالف الذي كان عنواناً مهماً من عناوين تلك الكتب والمصادر والتي كان حمودي الوردي يتحدث بها إذ أن هذا المقام من ( المقامات الفرعية ) والحديث عنه يطول ويعرض فإذا ما استمعنا إلى مقطع من مقاطعه الغنائية لمسنا فيه عمقاً فنياً دقيقاً صيغت ألوانه كما تصاغ المعادن الثمينة حين تنصهر كميات منها متنوعة في بودقة وتصبح بعدئذ سبيكة جميلة تعجب الناظرين …

أن هذا المقام تم استخدامه منذ العصور العربية السحيقة ويكتب عن اهم الأسماء التي أدت هذا المقام نذكر منهم مطرب العراق الأول الراحل (محمد القبنجي) والراحلون أحمد موسى وتوفيق الجلبي وجميل الأعظمي وحمزة السعداوي وعبد الجبار الخشالي وآخرون , وفي نفس الكتاب عن هذا المقام هناك حديث للراحل شعوبي ابراهيم حول كيفية غناء هذا المقام حيث يذكر الراحل شعوبي يبتدئ به المطرب بالغناء من التحرير فيؤديه بنغم المخالف وبين الفينة والفينة ( الجملة والجملة ) ينتقل الى القطع التالية المحمودي / الكلكلي / التهافت / العبوش / السيرنك /العذال / القاتلوي / الكوياني.

لقد قدم حمودي الوردي للمكتبة الموسيقية العربية والعراقية إرثاً كبيراً عندما حلل هذا المقام المميز , وفي كتابه عن الغناء العراقي الذي صدر عام 1946 بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للموسيقى العربية ببغداد وفي جزئه الأول يتحدث عن الغناء في المقامات الرئيسية العراقية كالرست والبيات والعجم عشيران واليكاه والصبا وفي هذا السياق أنما يقدم دراسة مستفيضة وشاملة عن كل ما من شأنه أن يكون مصدراً للباحثين الذين لهم

الاهتمام بكل ما يتعلق بغناء المقامات والغناء العاطفي والغناء الشعبي وحتى غناء الطفل وغناء الملالي وغناء المناسبات الاجتماعية .

حقيقة كان هذا الكتاب هدية لمن يريد التعمق بألوان الغناء العراقي سيما تلك الوفود التي حضرت المؤتمر من باحثين عرب وأجانب .

الحديث عن الفنان حمودي الوردي حديث عن رمز من رموزنا الي تركت لنا إرثاً موسيقياً حقيقةً هو احد صانعيه .

الموسيقى عنده لم تقتصر على العزف والغناء هو يراها ( بحث عن علم الموسيقى وخفاياها ) فعندما كتب عن الغناء العراقي تحدث عن الألوان العراقية كل حسب الرقعة الجغرافية لكل لون من الشمال إلى الجنوب وذهب بنا إلى الإنشاد الديني والذي كان هو الانطلاقة في الحياة الموسيقية منذ عرف من خلال المعابد والكنائس .

هنا نجد في الكتاب للوردي إن كل طريقة كانت وما تزال تستخدم في إنشاد الطرق المعروفة لهذا القالب أو اللون وكانت أساسا ببنائها اللحني وان تعددت أشكالها وبالتالي فهي مدرسة الغاية منها نشر الوعي الديني دون مساس بقية الطوائف .

إن مقامات الرست والبيات والحجاز والخنبات والطاهر والعراق الحديدي وغيرها كانت حاضرة بكل الطرق الأدائية المعروفة كالطريقة القادرية والرفاعية والمولوية والنقشبندية والدمرداشية .

ثم يذكر الراحل وفي إحدى مؤلفاته عن الإيقاعات المستخدمة في الردات الحسينية حيث كما هو معلوم إن كل تلك الردات الحسينية وكذلك المسير اثناء المواكب يعتمد على دقة الإيقاع الذي يكون القاسم المشترك لهذه الطقوس التي نمارسها اثناء عشرة عاشوراء وبقية الاستذكارات الدينية في مناسبات عدة .حمودي الوردي البغدادي بكل ما أعنيه لم يبخل علينا بما يمتلكه من ثقافة متعددة , فلقد كان النهر الخالد دجلة حاضراً بثقافته وكيف لا وهو من سكن على ضفافه , وعاش ذكرياته وهو يتحدث عن الدور الحياتي الذي كان لدجلة الخير دوراً بتلك النشاطات والأماسي والملتقيات الاجتماعية لأهل بغداد وضيوفها ويذكر لنا بكراسه في عام 1970 تحت عنوان

(( من الفولكلور العراقي الحياة الشعبية على شواطئ دجله ))

إن دجلة لم يكن كونه نهراً خالداً بل إن الحياة كانت متنفساً لأهالي بغداد وضيوفها حيث كانت تلك الشواطئ تساهم بجزء من الثقافة العراقية من خلال إقامة الحفلات الموسيقية والمحاضرات الثقافية وإقامة المهرجانات الشعبية وممارس الطقوس الاجتماعية , مــن تلك الممارسات مهرجان حبيب العجــمي مــن جانب الكــرخ حيث تقــوم الاحتفــالات بقـــرب

( جامع حبيب العجمي ) من خلال استعراضات بزوارق وهي تحمل الشموع .

يستذكر الراحل حمودي الوردي أصحاب المهن كالسقاؤون وصيادي الأسماك والملايات من النساء وهن يحملن جرار الماء ثم يذكر المقاهي ودورها التثقيفي لأبناء المجتمع البغدادي والعراقي عامة .

هكذا كان المثقف العراقي لا يغيب عن مخيلته طقوس وعادات ابناء محيطه الذي عاش وترعرع فيه والذي كتبته عنه قليل بحقه فهو الباحث والأستاذ والمؤلف الموسيقي .

انه موسوعي بكل تأكيد واستحقاق لحمودي الوردي أناديه وأترحم عليه واذكره بشواطئ دجلة التي تستذكرك عام بعد عام مثلما استذكرها وكنت وفياً لها وتبقى وفيةً لك والى موضوع قادم , تحيتي لكم قرائي الأفاضل…

رسالة ميسان

أدباء يحتفون بفانتازيا البيضاني

احتفى نادي السرد في اتحاد الادباء والكتاب في ميسان بكتاب نافلة الخراب للأديب والقاص والروائي سعدون جبار البيضاني .

وتحدث البيضاني في امسية اقامها الاتحاد في قضاء المجر الكبير مسقط رأس الكاتب عن مجمل اعماله القصصية والروائية ،بحضور غفير من مثقفي المدينة.

وقدم الامسية حميد محارب مستهلا الجلسة بنص سيري عن البيضاني ومنجزه الابداعي الثر طيلة ثلاث عقود منصرمه .

كما قدم رئيس النادي رضا الصالح ورقة ثقافية بعنوان ( الهوية في نافلة الخراب ) للكاتب يوسف عبود جويعد استعرض فيها الاسلوب الفني في صياغة الرواية والحقب الزمنية التي مرت في البلاد معرجا على حرب الثمان سنوات وحرب الخليج وسقوط الطاغية وما آلت إليه الحرب الطائفية التي اشتعلت نيرانها عام 2006 مشيرا الى الفانتازيا الواقعية والغرائبية والواقعية السحرية .

اما المحتفى به فتحدث عن تجربته في كتابة القص والاسلوب الفني الذي تفرد به في استخدام الفنتازيا الغرائبية في البناء الروائي على الرغم من استثماره لوقائع تاريخية حدثت في مدينة المجر ، الا ان الروائي قد نقلها الى عالم الغرائبية.

واشار الى انه درج على استخدام هذا الأسلوب في الكتابة الروائية ، في تجربته الطويلة في عالم السرد.

ان أوجاع البيضاني كانت بمثابة سبابة تشير إلى الجمال والوحشة في ان واحد. لقد اعتمد في براعته في التقاط احداث واحوال معاشه من قبل شخصيات محلية عراقية كابدت شظف العيش ، وتاثراتها بالازمات السياسية والحروب التي كانت ولا زالت المنتج الوحيد لبلاد النهرين .. ان نافلة الخراب رواية سايكولوجية بامتياز تبحث في رحلة شاقة عن التعرف الى الذات بحوارات مروية افرزت حبكات متعددة واصوات اندغمت ضمن النسيج السردي بلغة شعرية تفردت في تميز مفرداتها وافكارها وثيمات واسعة المعاني والدلالات.