– February 5, 2017

عهد إزدواج الجنسية

نزل على رأسي، كوقع الصاعقة، خبر قيام اسرائيل بتبني 100 يتيم سوري. واعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية انها ستقوم باستقبالهم والمساعدة في اجراءات تبنيهم.

تلك هي السياسة (الناعمة) التي شرعت اسرائيل بممارستها مع العرب عبر اعتماد مبدأ (خذوهم) صغاراً لكي تضمن جيلاً جديداً مما يعرف بعرب اللجوء والاقامة وحمل الجواز، بعد ان ضاقت بنا بلداننا بما رحبت وعملت حكوماتنا على اسقاط الولاء بعد سقوط الهوية (الوطنية) عبر العولمة ومدركاتها واساليبها.

غير ان الصاعقة، التي نزلت على رأسي، اعادت الي، بعد حين، حقائق حاولت الايام تغييبها، وقد ساءلت نفسي أ ليست الحكومات العربية هي التي اوصلت احوال بعض الدول (اقصد هنا دول الربيع + العراق) الى درك المحنة؟

وأليست هي التي استقدمت العصابات وزودت عناصرها بالمال والسلاح لكي تدمر المدن وتقتل الابرياء تحت ذريعه مقاومة الانظمة الدكتاتورية؟

لقد جعلتنا هذه الدول نرى اسرائيل أرحم من ارحمهم وأطهر من أطهرهم، وان ما تفعله بالفلسطينيين، في الواقع، نزهة قياساً بما يفعله تنظيم داعش بالمدنيين الابرياء تحت شعار الانتقام الطائفي والاقتلاع الديني.

في اسرائيل يعيش نحو مليون و 400 ألف عربي يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم ورفضوا النزوح أو الهروب عند قيام دولة اسرائيل عام 1948. ويعاني هؤلاء من التمييز في مجالي السكن والوظائف. انهم مواطنون من الدرجة الثانية لكن الاعلام الاسرائيلي والغربي يتحدث عنهم كمواطنين يتمتعون بالحقوق الانسانية والدستورية، كافة، الى درجة ان لهم ممثلين في الكنيست (البرلمان) وانهم يحملون جوازات سفر عابرة للخطر الترامبي. اي انهم شركاء لاخرين حلوا في اراضيهم واستولوا على قراهم وتعاملوا معهم كغرباء في وطنهم. وفيما تصرخ منظمات حقوق الانسان يومياً مطالبة باعادة كل نازح أو مهجر في دول العالم، فانها تتنكر لحق الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم. لعلها سياسة ازدواجية المعايير، ذاتها، التي تعلمها الحكام العرب في التعامل، مع اشقائهم وجيرانهم في دول المنطقة. انهم ذبحوا سوريا وقطعوها أرباً ثم يتصنعون البكاء، بدموع التماسيح، على اطفال المخيمات والنساء اللواتي يتزوجن دون سن البلوغ أو الصبايا القاصرات اللواتي تتم المتاجرة بهن في معسكرات اللجوء عبر سماسرة ونشطاء من جنسيات الدول التي تستقبل عوائلهن.

قبل أيام عرضت فضائية خليجية حلقة من برنامج ناعم كرس لهذا الموضوع تحدثت فيه نساء عن الاوضاع المزرية وعن الحرمان والجوع وفقدان الأمل، وفات مقدمي البرنامج ان يسألوا عن المتسبب بهذه الاوضاع وعن الاموال التي تصرف لفصائل المعارضة المسلحة ولا يقدم جزءا يسيرا منها لتضميد جراح النازحين وتعمير منازلهم او ايصال الغداء والدواء الى الجائعين والمرضى منهم؟

عالم مجنون يفتقر الى الوعي والقيم الانسانية غارق بالاكاذيب التي تسوقها وسائل دعاية تابعة وممولة توزّع الموت، هنا وهناك، وتنشر الخوف بين الاطفال وتقتل بوارق الأمل في النفوس، لكي نبدو أمام العالم اننا حفنة من مجرمي حروب وارهابيين، فيما يتطوع العالم لحمايتنا، كما تفعل اسرائيل بتبنيها الاطفال السوريين اليتامى الذين تتنكر الدول العربية لهم وتمنع نزوحهم اليها.لا أصدق ابداً ان وراء هذا العمل نية طيبة كريمة تقدم لوجه الله تعالى، وانما هو مشروع شيطاني لتأهيل جيل من الموالين للدولة العبرية سيسوقون بعد عقود الى دولهم كمستشارين أو وزراء او اعضاء برلمان أو نشطاء مجتمع مدني أو رجال أعمال يثير غضبهم منظر دببة هزيلة في حديقة للحيوان ولا تحرك شواربهم فجيعة مائة ألف طفل مات في حرب اليمن تحت انقاض القصف ومثلهم يعانون فقر الدم والهزال في المخيمات السورية. لقد انتهى عهد الجاسوسية وبدأ عهد ازدواج الجنسية.

احمد عبد المجيد