– February 5, 2017

عبطان: نجاح ماراثون بغداد نصر جديد

بغداد – الزمان

قال وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ان نجاح ماراثون بغداد بهذا الحجم من المشاركة الدولية وحسن التنظيم والاعداد، هو نجاح للرياضة العراقية عموما، ونصر عراقي يضاف الى سجل الانتصارات الكبيرة التي تتحقق كل يوم على يد ابطال قواتنا الامنية وحشدنا الشعبي البطل. واضاف عبطان خلال حضوره فعاليات ماراثون بغداد الدولي الثاني الذي نظمه الاتحاد العراقي المركزي لالعاب القوى، ان العراق حكومة وشعبا يقف لتاكيد النجاح والقدرة على تضييف الاحداث الدولية بيسر وسلاسة بما يوازي التنظيم والاعداد في البلدان الاخيرة، لافتا ان وفرة الامكانات والكفاءات قد اثمرت عن هذا العرس الرياضي الكبير الذي لم تدخر اية جهة سواء حكومية او مدنية اخرى جهودها ومنها وزارة الشباب الرياضة التي عضدت تعاونها مع اتحاد العاب القوى مبكرا وكانت لها اسهاماتها في المشاركة من وحي الاحساس بالمسؤولية ولتاكيد حق العراق في استضافة البطولات الكبيرة ورفع الحظر عن ملاعبه، ونوه عبطان ان الوزارة ستدعم جميع الجهود من الاتحادات والاولمبية والباراولمبية لتضييف الاحداث الرياضية بصبغة دولية. من جانبه اكد رئيس الاتحاد العراقي المركزي لالعاب القوى الدكتور طالب فيصل ان النجاح الذي نلمسه ما كان ليتم لولا الجهود المشتركة ودعم وزارة الشباب واللجنة الاولمبية والجماهير والمؤسسات الاخرى وقواتنا الامنية الباسلة التي كان حضورها مشرفا. وقدم فيصل شكره وتقديره لجميع اللجان العاملة بالادارة والاعلام والخدمات الاخرى والى الوفود المشاركة التي وثقت بحضورها اواصر الصداقة والتعاون.