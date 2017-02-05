– February 5, 2017

النفط يستمر في قيادة الفرق الممتازة

أمجد يفوز على الكهرباء وينقل الجوية لصفوف الطلاب

الناصرية – باسم الركابي

واصل فريق النفط صدارته لفرق الدرجة الممتازة بكرة القدم اثر فوزه المتوقع على فريق الحسين بثلاثة اهداف دون رد من مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من المرحلة الاولى ليرفع رصيده الى 40 نقطة منفردا بصدارة الترتيب في مسيرة متجددة في كل شيء حرص المدرب واللاعبين على تقديم الفريق بأفضل حالاته ومن المفرح جدا ان تخرج البطولة مرة اخرى بعدما خرج المنفط متصدرا حتى ولو بشكل مؤقت وهو يعرض قوته وتجاوز اقرانه بقوة وثقة عاليتين بالنظر للقدرات التي يتمتع بها لاعبو الفريق وجهازه الفني والاهم ان تخرج الصدارة عن التقليد الذي مرة اخرى عن سيطرة الفرق الكبيرة على الامور قبل ان يظهر النفط بطول قامته الامر الذي يجب ان نحيي الفريق على انجازاته التي انفرد فيها بوضع نال ترحيب الكتل.

افضل حالاته

وظهر النفط منذ الجولة الا ولى في افضل حالاته ولانه اساسا في اجمل ايامه ولانه قلب الامور خارج التوقعات قبل ان ينهي مبارياته في المرحلة الاولى بالفوز 12 مباراة وهو اعلى رصيد نتائج فوز يحققها الفريق المتألق والتعادل في 4 وخسارتين وبرصيد30 هدفاً وعليه 8 اهداف ولم تنته الامور بعد لمصلحة النفط المثابر في ظل فارق اربع مباريات مؤجلة للجوية الذي رفع رصيده الى 34 نقطة متقدما الى الموقع الرابع محتلا صفوف الطلاب بفارق الاهداف وعلى الطرف الاخر يظهر الملاحق القوي الشديد الوسط 35 نقطة وله ثلاث مباريات متبقية سيلعب الاولى الاربعاء المقبل عندما يخرج للعاصمة لمواجهة الطلاب في مهمة منتظرة للفريقين اللذين يواصلان استعداداتهما للظفر بالنقاط خصوص للوسط الذي يحث الخطى لملاحقة النفط والتزامه على ترك الصدارة اذا ما نجح غني شهد في ادارة الامور عبر المباريات الثلاث المتبقية حيث الطلاب الاربعاء المقبلة ثم الجوية والنجف ولم يكن الوسط وحده من يتطلع ويطمع لمواقع النفط برغبة شديدة حيث الجوية الذي خرج بفوز صعب على الكهرباء بهدف اللاعب امجد راضي ما رفع من اماله في الصراع بقوة هذه المرة على الصدارة عندما سيلاعب الزوراء الجمعة المقبلة وبعدها الطلاب ثم الوسط ونفط الجنوب ومطلوب من اتحاد اللعبة ولجنة المسابقات ان تاخذ ما تبقى من مباريات مؤجلة باهتمام خاص لاسباب معروفة وتدارك المشاكل التي للاسف اكثر ما تتحجج بها الفريق الكبيرة كما ظهرت منذ بداية الدوري.

مهمة الوطني

وتجاوز المشاكل لان امام الكل مهمة وطنية للتفرغ لاعداد المنتخب الوطني وحملة الصراع والمشاركة في بطولة كاس العالم المقبلة المهمة التي تشغل الشارع الرياضي في الكثير من التفاصيل والمطلوب ان تتفاعل كل الاطراف في هذه المهمة الوطنية وعلى كل طرف ان يقوم بواجبه كما ينبغي وعلينا ان نقر بصراحة ان المنتخب يواجه خطر الخروج المبكر من بين الفرق الست بعد الذي حصل في المرحلة الاولى والعلاقة المتشنجة بين الاطراف المعنية التي سيذهب المنتخب ضحيتها اذا ما استمر الوضع عليه الان والبعض يتربص بالاخر ويطيح به علنا وعلى الاتحاد ان يخرج مع المدرب الذي عليه ان يخرج عن صمته والعودة الى ميدان العمل وان يراه الجميع امام فترة حرجة ولان الامور لاتحتاج الى تعليق ولايمكن ان تخضع بعد لمزاج المدرب الذي عليه ان يعلن عن برنامج عمله وان يسمع من الاخرين لان المهمة اكبر من الاتحاد والمدرب والفريق الذي للان لم تتدبر له مباراة تجريبية ولان الصراع سيختلف عن المرحلة الاولى.

فرق النفط والوسط والجوية

فقط فرق النفط والجوية والوسط هي من تتنافس على صدارة المرحلة الاولى التي مهم ان تستمر في هذه الدرجة العالية من الصراع وفي شخصية واضحة للفرق المتواجدة في مواقع الكبار بعد ان كشفت عن قدراتها ومطاولتها مع مرور الجولات وهي تلعب وتقدم الاداء في دائرة العمل ومنافسة مهمة جدا والكل لايريد ان يتوقف عن العطاء امام تحقيق مشروع الصراع على اللقب الذي لايمكن الحديث عنه نعم هنالك فرق دخلت مرشحة للقب (الزوراء الوسط الجوية الطلبة الشرطة الميناء) وهنا لانريد ان نقلل من شان النفط الذي فرض نفسه ولازال احد فرسان الصراع ليس على صدارة المرحلة الحالية بل زاد من حظوظه في السير كما يريد وفي الاتجاه الصحيح وفي اجواء تعد الافضل بين الكل بعد ان فرض نفسه وشخصيته وهو يتخطى الطريق المؤدية الى الصدارة وامر مهم ان ان تعكس الفرق واقعها بهذه الطريقة وما يلفت عندها عكس مردودها الفني الذي يظهر بشكل مستمر ومع ان الطريق لازالت طويلةامام مرحلة كاملة تبحث الفرق من خلال 19 مباراة جديدة هي من تحدد مصير الفرق لكن علينا ان نشير الى الدور الكبير الذي يقوم به فريق النفط الذي استحوذ على السمعة الكبيرة وهو يستحق ذلك بيعد ان تحكم في الامور ولازال الافضل حالا.

حسن احمد

وشاهدت حديث المدرب حسن احمد بعد نهاية المباراة المذكورة والتي اكد ثقته بفريقه في ان يستمر في هذا الوضع لانه يمتلك مجموعة مهمة من اللاعبين الكل يكمل الكل والقول له انه لعب بغياب سبعة لاعبين عن تشكيلة الفريق ونجح في تحقيق الفوز كما خدد له وهو ما يجعل من اللاعبين مبعث ثقة عالية وانه عازم على قيادته الى ما يخطط له وادارة النادي ومع ان مهمة الصدارة لم تنتهي بعد امام تربص الجوية والوسط وتواصل صحوتهما هما ايضا ويدين النفط بالفوز العريض المتوقع جاء تحصيل حاصل الى اللاعبين مازن فياض الذي افتتح التسجيل د5 ليفاجا الضيوف ويحد من تطلعاتهم والتفكير في تغير الامور والاصطدام بقوة النفط التي عززت من نقدمها بعد ربع ساعة على تسجيل الهدف الاولى وهذه المرة عن طريق محمد داود لينتهي الشوط الاول بتقدم النفط بهدفين دون رد كما متوقع للنتيجة قبل بداية اللعب التي انطلق فيها اصحاب الارض بقوة والرغبة في التقدم التي تحققت بسرعة من خلال وجود العناصر المؤثرة التي زادت انسجاما خلال مباريات الفريق الذي رفع شعار لابديل عن الفوز في اخر مواجهاته الحالية وان يمر في مكانه الرائع وان يوسع الفجوة مع اقوى الملاحقين وهو ما قام بع لاعبو الفريق الذين حسموا الشوط الاول كما خطط له حسن احمد في مهمة وضعها من البداية تحت تصرف اللاعبين واخذ الامور على محمل الجد واللعب بقوة وحذر شديد منعا لحدوث المفاجأة ولان المباراة لاتقبل القسمة على اثنين وهو ما حصل بعد ان خطف النفط نتيجة الشوط الاولى كما يريد وقطع المهم بالشكل المطلوب بعد بداية مهمة الزم فيها الضيوف على تقبل الهدفين وانهاء الشوط الاول بهما ووفر اكثر من نصف الطريق المؤدية للفوز الذي عززه اللاعب علي سعد في الشوط الثاني ليقضي فيه على امال فريق الحسين والزامه على تقبل خسارة النفط والعاشرة في الدوري وبات مهدد في دخول المنطقة الحمراء اذا ما اجتهد زاخو ونجح في مباريات الثلاث الاخيرة المؤجلة.

مستوى الاداء

ومتوقع ان يظهر النفط بهذه الكيفية من خلال ارتفاع مستوى الاداء واللاعبين والفريق والخروج من اللعب التقليدي والاستمرار في تحقيق النتائج والحفاظ على المستوى العام في المشاركة الافضل ويسير في الطريق الصحيح وفرض ايقاعه من اليوم الاول وحدد سيناريو المشاركة وتنفيذه ا كم يجب خلال النصف الاول من المسابقة وهو في افضل حالاته الفنية وبقي الفريق المميز على طول مباريات المرحلة الثانية ولان حسن احمد وجد الحلول من خلال تحفيز اللاعبين وبذل ما لديهم من جهود وتعاملوا مع الفرص كما يجب وروضوا الامور بشكل واضح وكان لهم ما ارادوا وعلينا ان ان ندرك ان ما حققه النفط هذه المرة كان عكس التوقعات وكما قلنا حيث التوجه نحو المنافسات وحدد ملامح للقب ولازالت محاولته قائمة امام الموقف المميز عندما حقق الاولوية من حيث الصدارة الفرقية وكذلك في افضل قوة دفاعية والهداف الى تفاصيل اخرى ونامل ان يستمر الفريق في توازنه للأخير.

سامي ناجي

وان يستفيد من حالة التحول الحالية التي يقول عنها رئيس اتحاد الكرة البصرية سامي ناجي علينا ان نصفق بحرارة للدور الذي تقوم به إدارة نادي النفط التي قدمت لنا فريقا يستحق الاشارة والاشادة بعد ان قدم مرحلة مهمة من حيث النتائج التي لفت اليها الانظار بعد سلسلة نتائج لم تتوقف في انطلاقة متوقع ان يصل فيها للنهاية بعد قطع مشوار ناجح من حيث واقع النتائج التي نجح فيها ذهابا وايابا حتى تقوق على الكل من عدد نتائج الفوز التي وصلت 12 نتيجة من مجموع 18 مباراة وهذا رقم لايستهان به كما ان الفريق تعرض فقط الى خسارتين والاهم ان يظهر فريق من خارج الجماهيرية وهو يلعب ويقدم بهذه الروحية الملفتة عبر مجموعة لاعبين اختيروا بدقة وكان لهم نصيبهم في تمثيل المنتخبات الوطنية اي ان النفط يمر في افضل ايامه بعدما تعامل مع الموسم بشكل عملي منح من خلاله الثقة للاعبين في تقديم انفسهم بشكل واضح من اليوم الاول لبداية الموسم في حالة انسجام جيدة بين المدرب الشاب حسن احمد الذي عرف عنه في العمل مع الشباب ونجح مع الفرق التي تولا قيادتها ويظهر احد افضل المدربين الذين يعملون مع اللاعبين الشبا والاهم ان يظهر النفط في هذا الموسم من خلال مدرب واحد شكل احد عوامل استقرار الفريق الذي يقدم نسخة جميلة اختلف فيها عندما فرض نفسه وهو يلعب ويؤدي بشكل مستمر قبل ان ينهي مبارياته بهذه الطريقة ونرى ان الفريق اعد العدة من الموسم الماضي بعد تحديد ملامح المشاركة من خلال عناصر لعبت دورا معنويا وبدنيا الموسم الماضي قبل ان تظهر كما هي في الموسم الحالي وفي وضع جاد يستحق التحية لان وجود النفط من هنا والوسط من هنالك جعل الدوري ان يخرج من الرتابة وسيطرة الفرق الجماهيرية وهذا هو المهم ان اقامة البطولة التي تخرج عن التقليد اذا اردنا الفائدة من الدوري في ان تظهر فرق المحافظات وتنافس واخراج المباريات عن الوضع التقليدي كما نشاهده واتمنى على ادارة النفط ان تاخذ الامور بجدية لان التصدر لايعني نهاية الامور بل لها ثمن كبير والمطلوب الحفاظ مسار الامور امام اطماع الفرق الاخرى التي خلت اساسا من اجل اللقب الذي لازال بين متناول اكثر من فريق ومؤكد ان جهاز النفط الفني يدرك هذا الامر.

فوز الجوية على الكهرباء

وقاد امجد راضي فريق القوة الجوبة الى فوز مهم على حساب الكهرباء بهدفه الذي سجله خلال الشوط الثاني ليكون كافيا في ان بخرج مع فريقه بكل الفوائد عندما رفع الفريق رصيده الى 34 نقطة وقلص الفجوة الى ست نقاط وواصل نتائجه الجيدة متقدما الى الموقع الرابع وينتظر بعد اربع مباريات يستعد لخوضها وهو في افضل ايامه وتاني ضمن فترة الاعداد للبطولة الاسيوية المقبلة والدفاع عن اللقب

ويظهر الجوية في احسن حالاته من حيث تحقيق النتائج التي يحرص عليها بقوة والعمل على ومهم ان يظهر الفريق قويا في المرحلة الحالية ويحقق النتائج وهو يلعب بحذر شديد والتعامل مع هذه الفرصة التي لايمكن التخلي عنها امام الصراع الصعب ولان الجوية هو افضل من الكهرباء في كل شيء ولانه يبحث عن الصدارة قبل التوجه الى تصفيات بطولة الاتحاد الاسيوي ولان الفريق يسير في الاتجاه الصحيح عندما قطع خطوط الكهرباء وحقق فوزا غاية في الاهمية سيدفع بالامور الى ما يريده باسم قاسم الذي لايريد ان يقرط بالنقطة لانه يدرك ليس فريقه سينافس على الصدارة بل المهمة اكبر من ذلك لوجود الوسط القوي الذي يمتلك نفس الحظوظ وهو الاخر يراقب بقوة الامور ولايريد ان يفوة الفرصة تحت اي مسوغ كان ولان الطرف المهم ويتلذذ بطعم الصدارة التب بقي فيها اكثر الفرق ويحن اليها بقوة لكنه سيكون امامة مواجهات صعبة منذ بداية الدوري.

حظوظ الجوية

ومازاد من حظوظ الجوية هو انتقاله للموقع الرابع وفي كل الاحوال يشكل دعما معنويا باتجاه مواصلة العمل بصير وثبات وهو في الوضع الطبيعي بعدالنجاح الذي حققه على لكهرباء الذي يصفه الزميل الدكتور حامد الشطري المهم الذي زاد من اهمية الموقف للفريق المتطلع الى تحقيق هدف الصدارة الذي اخذ يقترب منه كثير ويبدو الاكثر قربا امام اربع مباريات متبقية من شانها ان تقلب الامور امام امكانات فنية عالية ممثلة بخبرة المدرب ووجود عناصر المنتخب الوطني وقاعدة جماهرية وخرج للتو مرفوع الراس بلقب بطولة الاتحاد الاسيوي وكل شيء يقف معه والامر الجيد في المباريات المؤجلة هو قوة الفرق التي تتنافس على موفع الصدارة ما زاد من حماس المباريات التي تتابع برغبة ليس من قبل جماهير الفرق بل من المراقبين ومتوقع ان ترتفع قوة المنافسات عندما يلعب الطلاب والوسط والزوراء والجوية وهي مباريات مهمة تستأثر برغبه الجمهور.

الخسارة الثامنة

من جانبه يكون الكهرباء قد تلقى الخسارة الثامنة من مجموع 18 مباراة حفف الفوز في ثلاث وتعادل في ثماني مباريات في الموقع الرابع عشر برصيد 17نقطةومؤكدادارة النادي تريد تدارك مشاكل المرحلة الاولى ودعم صفوف الفريق بلاعبين جدد امام المرحلة المقبلة لصعوبة المباريات والمهمة امام تحقيق هدف البقاء الذي لايبدو سخلا امام الفرق التي تقف في مواقع متاخرة وتتواصل المباريات المؤجلة عندما يقام الاربعاء اللقاء المهم بين الطلاب والوسط على ان تقام المباراة الاخرى الجمعة بين الزوراء والجوية.