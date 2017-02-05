– February 5, 2017

ثنائي بايرن ميونيخ يحلم بخلافة ريبيري

كوستا و كومان مرشحان لإحتلال مكان نجم الكرة الفرنسية

{ برلين – وكالات: اقتربت رحلة ريبيري وربن من نهايتها مع بايرن ميونيخ ويسعى الفريق البافاري منذ مدة لسد الفراغ الذي سيتركانه. واقترح لوثار ماتيوس قائد بايرن ميونيخ وألمانيا السابق اسم لاعبين ألمانيين، لكن البرازيلي دوجلاس كوستا يقول إن بإمكانه هو وزميله الفرنسي كينجسلي كومان أن يحلا محل الثنائي روبيري. على مدار ثماني سنوات والجناحان آرين روبن (33 عاما) وفرانك ريبيري (33 عاما) يمثلان ضمانا لنجاح بايرن ميونيخ في حصد اللقب تلو الآخر، لكن اللاعبيّن قد اقتربا من ختام مشوارهما مع بايرن، طبقا لعقديهما على الأقل، اللذين ينتهيان في يونيو/ حزيران 2018 . وكان ماتيوس قد قال إن قيام بايرن بالتعاقد مع البرازيلي كوستا والفرنسي كومان يعتبر إعداداً لجيل جديد يخلف النجمين وأضاف: لكن الاثنين يفتقدان إلى ثبات المستوى، فأداؤهما متذبذب. واقترح ماتيوس على بايرن بديلين ألمانيين لروبن وريبيري هما يوليان برانت لاعب بايرليفركوزن وسيرجي نابري لاعب فيردر بريمن. حيث يرى ماتيوس أن لديهما الأدوات الممكنة لوراثة روبيري. كوستا (26 عاما) تحدث عن أن لديه طموحا في المستقبل أن يحل هو وزميله كومان (20 عاما) محل الثنائي روبيري، وقال لصحيفة بيلد الألمانية: إنهما (روبن وريبيري) في غاية الأهمية لبايرن، لكن أيضا كومان وأنا يمكننا أن نصبح مهمين أيضا. وتابع النجم البرازيلي، الذي يلعب جناحا أيسر مكان ريبيري، بينما يلعب زميله كومان جناحا أيمن مكان روبن نحن هنا من أجل القيام بنفس الأشياء، التي يفعلها آرين وريبيري. وبمزيد من الوقت ربما نصل أيضا إلى مكانة مماثلة. وانتقل كوستا إلى بايرن ميونيخ في صيف عام 2015 بعقد لمدة خمسة أعوام، قادما من شاختيار دونيتسك الأوكراني. وهو نفس التوقيت الذي استعار فيه بايرن ميونيخ كينجسلي كومان من يوفنتوس الإيطالي، لمدة عامين، مع وجود بند أحقية الشراء.

كوستا: ريبيري قدوة لي

رغم أنهما يلعبان في نفس المركز وتوجد منافسة من أجل ضمان المشاركة؛ إلا أن العلاقة بين كوستا وريبري ممتازة حسبما ما صرح كوستا لموقع أومنيسبورت. وقال: إنه صديقي ويعطيني الكثير من النصائح. نحن نتحدث كثيرا (سوية) والتبادل بيننا ممتاز. وينظر كوستا إلى ريبيري على أنه قدوة له ويقول: أنا أحاول أن أحقق كل ما فعله ريبيري لبايرن. إنه شخص أحب وجوده كثيرا. بسبب إصابة ربييري في التدريب الثلاثاء الماضي نزل كوستا أساسيا بدلا منه في مباراة بايرن أمام شالكه اول امس السبت في الجولة التاسعة عشرة، بينما بقى كومان على مقاعد البدلاء حتى نزل بدلا من روبن في الدقيقة 72 من المباراة، علما بأن المباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله. ويبدو أن الفرصة جاءت الآن لكوستا؛ فإصابة ريبيري قد تسبب غياب النجم الفرنسي لمدة أسبوعين، حسب ما ذكر بايرن ميونيخ نفسه. وقال كوستا في حديث نشره موقع تي زد: الآن لدى بعض الأسابيع لكي أقدم فيها الأفضل من أجل فرانك في هذا المركز. وأضاف النجم البرازيلي: كنت أحب كثيرا ألا يصاب فرانك، لكن كل ما يمكنني قوله هو إنني مستعد لمساعدة الفريق بأفضل ما يمكن.

الخيار مفتوح بالنسبة لكومان

أما كومان الذي تنتهي إعارته هذا الموسم فتوجد أمام بايرن فرصة حتى شهر أبريل/ نيسان للتعاقد معه بشكل نهائي. وقال كارل هاينز رومينجه رئيس مجلس إدارة بايرن مبدئيا نحن مقتنعون بهذا اللاعب، لكني يجب ملاحظة أن مستواه في الموسم الماضي كان أفضل، علما بأنه تعرض لإصابات متكررة (في الموسم الحالي). ومن يدري ربما يتعاقد بايرن مع الموهبة الفرنسية الشابة بشكل نهائي ويأتي يوم على كومان وكوستا يشكلان فيه ثنائيَ الأحلام في بايرن ويُطْلَق عليهما مثلاً لقب كومستا، كما أُطلق لقب روبيري على الثنائي روبن وريبيري.