– February 5, 2017

ليفربول يواصل الترنح و تشيلسي يتلاعب بأرسنال

برشلونة تحاصر مدريد وأتلتيكو يفوز والبايرن يتعثّر

{ مدن – وكالات: تلاعب برشلونة بضيفه أتلتيك بلباو، وهزمه بسهولة بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اول امس السبت على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا. سجل ثلاثية الفريق الكتالوني باكو ألكاسير، ليونيل ميسي وأليكس فيدال 18 و40 و67، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، ليقلص الفارق مؤقتا مع المتصدر ريال مدريد إلى نقطة وحيدة، بينما تجمد رصيد بيلباو عند 32 نقطة في المركز الثامن. خاض لويس إنريكي المواجهة بعدة تعديلات على التشكيلة الأساسية، حيث أقحم باكو ألكاسير بجوار ثنائي الهجوم ميسي ونيمار، بالإضافة إلى وضع جيريمي ماثيو كظهير أيسر بجوار كتيبة الدفاع بيكيه وأومتيتي وأليكس فيدال، وثلاثي الوسط أندريه جوميز، رافينيا ألكانتارا، أردا توران.أما إرنستو فالفيردي مدرب بيلباو، لجأ لطريقة 4-2-3-1 .

توريس يتألق

وحقق فريق أتلتيكو مدريد اول امس فوزا مستحقا على ضيفه ليجانيس بهدفين نظيفين على ملعب فيسينتي كالديرون، في الجولة الـ21 للدوري الإسباني لكرة القدم. كان المهاجم الإسباني المخضرم فرناندو توريس هو نجم الشوط الأول بلا منازع بعدما تسبب في ركلة جزاء لفريقه لم يستغلها الفرنسي أنطوان جريزمان وسددها في يد حارس الضيوف، ولكن توريس تابعها مسجلا هدف الأتليتي الأول (ق15). عاد توريس للتألق مجددا مع بداية الشوط الثاني بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني له وللفريق المدريدي، حيث انطلق وسط دفاعات ليجانيس واستغل خروج الحارس إياجو هيريرين ليلعب الكرة من فوقه لتسكن الشباك بشكل جميل (ق51)، ليحرز بذلك الهدف رقم 4500 للروخيبلانكوس في بطولة الدوري طوال تاريخه. وبهذه النتيجة، رفع أتلتيكو رصيده للنقطة رقم 39 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليجانيس عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

بايرن يتعثر

وفشل بايرن ميونيخ في إسقاط ضيفه شالكه، مكتفيا بالتعادل معه 1-1، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الألماني. تقدم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 9، وتعادل نالدو في الدقيقة 13 . بهذه النتيجة ظل بايرن ميونيخ متصدرا لجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 46 نقطة، بينما ظل شالكه في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة. المباراة بدأت باستحواذ بافاري مكثف استمر حتى الدقيقة 9 التي شهدت هدف بايرن الأول. ومن تمريرة بينية ماكرة من فيدال، ينفرد ليفاندوفسكي بمرمى شالكه، ويضع الكرة من فوق جسد حارس المرمى. وأدرك شالكه التعادل سريعا بفضل نالدو، بعد أن نفذ ركلة حرة مباشرة بنجاح. وكاد شالكه أن يباغت البافاري بهدف آخر، إلا أن نوير تصدى لهجمة خطيرة ببراعة. ويضيع فيدال فرصة قريبة للتقدم، بعد أن ذهبت رأسيته خارج المرمى بسنتيمترات قليلة. ويطلق بيرنات تسديدة صاروخية، يتصدى لها حارس شالكة ببراعة. ويتدخل الحظ ويمنع شالكه من التقدم بتصدي القائم لتسديدة برجسلتر القوية. ويأتي الدور على بايرن ميونيخ في ضرب العارضة، وتلك المرة من تسديدة ليفاندوفسكي. ويبدأ الشوط الثاني بإصرار بافاري على التقدم، وسط استحواذ من لاعبي الفريق بشكل كبير. ويحرز دانيل كالياري هدف التقدم لشالكه، ولكن من حسن حظ البافاري يحتسبه الحكم تسلل. وظل بحث بايرن ميونيخ عن التقدم متواصل، وسط استبسال دفاعي كبير من لاعبي شالكه. وشهدت الدقيقة 77، مشاركة فيليب لام بدلا من رافينيا، ليخوض بذلك مباراته رقم 500 مع النادي البافاري. ومن هجمة خطيرة تخطف الأنفاس، كان خافيير مارتينيز قريبا من إدراك التقدم.

سقوط ليفربول

وواصل فريق ليفربول مسلسل نزيف النقاط وتلقى هزيمة مريرة على يد مضيفه هال سيتي بثنائية دون رد، اول امس السبت، على ملعب كينجستون كوميونيكاشنز في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإنكليزي لكرة القدم. سجل ثنائية هال سيتي ألفريد ندياي وعمر نياسي في الدقيقتين 44 و84 ليمنح فريقه الفوز ويرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن عشر وتجمد رصيد ليفربول عند 46 نقطة في المركز الرابع. ولم يفز ليفربول على مدار 5 مباريات متتالية في البريميرليج منذ فوزه يوم 31 ديسمبر الماضي على مانشستر سيتي.

ثلاثية تشيلسي

وثأر تشيلسي من هزيمته، أمام أرسنال في مرحلة الذهاب، وتغلب عليه (3-1) مساء اول امس السبت، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة الـ24 من الدوري الإنكليزي. أحرز ماركوس ألونسو، وإدين هازارد، وسيسك فابريجاس أهداف تشيلسي في الدقائق (13، و53، و85)، فيما سجل أوليفييه جيرو، هدف أرسنال الوحيد (90+1). وكان تشيلسي، خسر أمام أرسنال في مباراة الذهاب على ملعب الإمارات بثلاثية نظيفة، وهي الهزيمة التي أجبرت أنطونيو كونتي، على تغيير طريقة لعب البلوز. وعزَّز تشيلسي، آماله في إحراز اللقب بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة، في الصدارة، بفارق 12 نقطة عن أرسنال، الذي باتت آماله في المنافسة على اللقب، شبه مستحيلة. لعب تشيلسي، بتشكيلته المعتادة، المعتمدة على طريقة اللعب (3-4-3)، فتواجد دييجو كوستا في مركز رأس الحربة، وحوله إدين هازارد، وبيدرو رودريجيز، ومنح ثلاثي الدفاع سيزار أزبيليكويتا، ودافيد لويز، وجاري كايهيل، حرية أكبر للظهيرين ماركوس ألونسو، وفيكتور موسيس للتقدم نحو الأمام.

من ناحيته، اعتمد مدرب أرسنال آرسين فينجر، الذي حضر المباراة على المدرجات استكمالاً لعقولة طرده أمام بيرنلي، على أليكس اوكسليد تشامبرلين، في خط الوسط إلى جانب فرانسيس كوكولين، وعاد ثيو والكوث، لتشكيلة الفريق الأساسية بعدما غاب عنها في المباراة السابقة أمام واتفورد، ليجلس جيرو على دكة الاحتياط.