اشتباكات قناصين عبر دجلة والقوات العراقية تحشد لهجوم الجانب الأيمن من الموصل
الأطلسي يباشر أول برنامج تدريبي في العراق
بروكسل – بغداد – الموصل – الزمان
اعلن حلف شمال الاطلسي الاحد عن المباشرة في برنامج على الاراضي العراقية لتدريب قوات الامن العراقية على تعطيل «العبوات المتفجرة» التي يستخدمها تنظيم داعش. حيث لا تزال المعركة ضد التنظيم في اولها بالموصل . في حين قالت مصادر عسكرية عراقية ان القوات تنظم صفوفها وتتحشد وتعيدترتيب اوضاعها استعدادا لساعة الصفر للهجوم على الجانب الايمن من الموصل حيث تستمر عمليات القنص المتبادلة عبر دجلة، وبحسب مصادر مكافحة الارهاب فقد ازدادات عمليات الطائرات المسيرة من داعش للمراقبة والقاء القنابل على طول امتداد دجلة ، وتمكنت قوات الحشد الشعبي، الأحد، من صدتعرض لعناصر داعش على ثلاث مناطق متفرقة غربي مدينة الموصل. وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، الاحد، إن «قوة من اللواء 18 التابع للحشد الشعبي نفذ عملية عسكرية واسعة النطاق تمكن خلالها من صد تعرض لداعش في مناطق العسرج والتركمانية الجنوبي ومفيليكة الجنوبية غربي مدينة الموصل». وقالت مصادر محلية ان الحشد فقد سبعة من مقاتليه في المعركة . وأضاف أن «العملية أسفرت عن تكبيد الدواعش خسائر جسيمة بالأرواح والمعدات، فضلاً عن سيطرتها على أسلحة واعتدة تابعة للإرهابيين». واضاف الحلف في بيان ان «حوالى 30 جنديا يشاركون في الدورة الاولى التي تستمر خمسة اسابيع»، موضحا ان بلدانه قدمت معدات حماية للجنود في اطار تدريبهم. وذكر الحلف الاطلسي ان هذا البرنامج الجديد سيجرى «بالتوازي مع تدريبات يقوم بها الحلف الاطلسي في العراق على صعيد التعاون المدني العسكري»، مذكرا بأن بلدان الاطلسي وافقت خلال قمة وارسو في تموز/يوليو 2016، على نقل تدريبات تجري في الاردن حاليا الى العراق. واعلن الامين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بيان، ان هذا النوع من البرامج يساهم في «تعزيز قدرة العراق على محاربة تنظيم داعش وضمان سلامة» البلاد. واضاف ان «افضل سلاح متوافر لدينا من اجل مكافحة الارهاب هو تدريب القوات المحلية»، معتبرا ان «جيشا عراقيا يتسم بمزيد من القوة والفعالية يعني عراقا ينعم بمزيد من الامان وشرق اوسط اكثر استقرارا». ويتضمن دور الاطلسي في المنطقة، منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي، دعما تقدمه طائراته الايواكس للمراقبة الى التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش .
وتعد هذه الطائرات المزودة برادارات قوية بين التجهيزات النادرة الموضوعة مباشرة في تصرف الحلف فيما تمتلك دوله القسم الاكبر من المعدات العسكرية. ويمكن ايضا تحويل هذه الطائرات الى مراكز قيادة لتنسيق عمليات القصف والعمليات الجوية الاخرى.