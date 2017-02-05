اشتباكات قناصين عبر دجلة والقوات العراقية تحشد لهجوم الجانب الأيمن من الموصل

– February 5, 2017

الأطلسي‭ ‬يباشر‭ ‬أول‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬

بروكسل‭ – ‬بغداد‭ – ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬الاحد‭ ‬عن‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬العراقية‭ ‬لتدريب‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬تعطيل‭ ‬‮«‬العبوات‭ ‬المتفجرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬اولها‭ ‬بالموصل‭ . ‬في‭ ‬حين‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬عراقية‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬تنظم‭ ‬صفوفها‭ ‬وتتحشد‭ ‬وتعيدترتيب‭ ‬اوضاعها‭ ‬استعدادا‭ ‬لساعة‭ ‬الصفر‭ ‬للهجوم‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬حيث‭ ‬تستمر‭ ‬عمليات‭ ‬القنص‭ ‬المتبادلة‭ ‬عبر‭ ‬دجلة،‭ ‬وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬فقد‭ ‬ازدادات‭ ‬عمليات‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬للمراقبة‭ ‬والقاء‭ ‬القنابل‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬امتداد‭ ‬دجلة‭ ‬،‭ ‬وتمكنت‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬الأحد،‭ ‬من‭ ‬صدتعرض‭ ‬لعناصر‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬غربي‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭. ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لإعلام‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬الاحد،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬من‭ ‬اللواء‭ ‬18‭ ‬التابع‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬نفذ‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬تمكن‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬صد‭ ‬تعرض‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬العسرج‭ ‬والتركمانية‭ ‬الجنوبي‭ ‬ومفيليكة‭ ‬الجنوبية‭ ‬غربي‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬ان‭ ‬الحشد‭ ‬فقد‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬مقاتليه‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ . ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تكبيد‭ ‬الدواعش‭ ‬خسائر‭ ‬جسيمة‭ ‬بالأرواح‭ ‬والمعدات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬واعتدة‭ ‬تابعة‭ ‬للإرهابيين‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬الحلف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬حوالى‭ ‬30‭ ‬جنديا‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬خمسة‭ ‬اسابيع‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬بلدانه‭ ‬قدمت‭ ‬معدات‭ ‬حماية‭ ‬للجنود‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬تدريبهم‭. ‬وذكر‭ ‬الحلف‭ ‬الاطلسي‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الجديد‭ ‬سيجرى‭ ‬‮«‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬تدريبات‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الحلف‭ ‬الاطلسي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التعاون‭ ‬المدني‭ ‬العسكري‮»‬،‭ ‬مذكرا‭ ‬بأن‭ ‬بلدان‭ ‬الاطلسي‭ ‬وافقت‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬وارسو‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016،‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬تدريبات‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬حاليا‭ ‬الى‭ ‬العراق‭. ‬واعلن‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للحلف‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‮»‬‭ ‬البلاد‭.‬‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬افضل‭ ‬سلاح‭ ‬متوافر‭ ‬لدينا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬هو‭ ‬تدريب‭ ‬القوات‭ ‬المحلية‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬جيشا‭ ‬عراقيا‭ ‬يتسم‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬والفعالية‭ ‬يعني‭ ‬عراقا‭ ‬ينعم‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الامان‭ ‬وشرق‭ ‬اوسط‭ ‬اكثر‭ ‬استقرارا‮»‬‭. ‬ويتضمن‭ ‬دور‭ ‬الاطلسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬دعما‭ ‬تقدمه‭ ‬طائراته‭ ‬الايواكس‭ ‬للمراقبة‭ ‬الى‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يحارب‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ .‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬المزودة‭ ‬برادارات‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬التجهيزات‭ ‬النادرة‭ ‬الموضوعة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬تصرف‭ ‬الحلف‭ ‬فيما‭ ‬تمتلك‭ ‬دوله‭ ‬القسم‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬المعدات‭ ‬العسكرية‭. ‬ويمكن‭ ‬ايضا‭ ‬تحويل‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬الى‭ ‬مراكز‭ ‬قيادة‭ ‬لتنسيق‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬والعمليات‭ ‬الجوية‭ ‬الاخرى‭.‬