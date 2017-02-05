سفير مصر لـ (الزمان):الأزمة بين البلدين من صنع دول في المنطقة

– February 5, 2017

تصريحات‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬المصري‭ ‬بالجنادرية‭ ‬ترطب‭ ‬الأجواء

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬تصريح‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بأن‭ ‬مصر‭ ‬قد‭ ‬عادت‭ ‬اثناء‭ ‬زيارته‭ ‬لجناح‭ ‬المعرض‭ ‬المصري‭ ‬بالجنادرية‭ ‬يعكس‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والمملكة‭ ‬وان‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬سحابة‭ ‬صيف‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬اختلاف‭ ‬الرؤى‭ ‬تجاه‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬وان‭ ‬الاعلام‭ ‬ضخم‭ ‬حجم‭ ‬هذا‭ ‬الخلاف‭.‬

فيما‭ ‬اشاد‭ ‬رؤساء‭ ‬الاحزاب‭ ‬المصرية‭ ‬بتصريحات‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬معتبرين‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬تمهد‭ ‬لعودة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬السعودية‭ ‬لىسابق‭ ‬عهدها،‭ ‬واعرب‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬العرابى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬امله‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬مقدمة‭ ‬لدوران‭ ‬العجلة‭ ‬لعلاقات‭ ‬افضل‭ ‬فى‭ ‬المستقبل‭ ‬لان‭ ‬احداث‭ ‬المنطقة‭ ‬تلقى‭ ‬بمسئولية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬قادة‭ ‬البلدين‭ ‬لتنسيق‭ ‬المواقف‭ .‬

واضاف‭ ‬ناجى‭ ‬الشهابى‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الحيل‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬السعودية‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعرضها‭ ‬متطلبات‭ ‬الامن‭ ‬القومى‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اثبتت‭ ‬الاحداث‭ ‬ان‭ ‬ادارة‭ ‬ترامب‭ ‬لن‭ ‬تستثني‭ ‬احداً‭ ‬فى‭ ‬مخططاتها‭ ‬لتدمير‭ ‬الامة‭ ‬العربية‭ ‬،واكد‭ ‬ناصر‭ ‬حمدى‭ ‬سفير‭ ‬مصر‭ ‬بالسعودية‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬الازمة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الاعلام‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬دول‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬احداث‭ ‬وقيعة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مخططاتها‭ . ‬وفى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ان‭ ‬التحسن‭ ‬فى‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬السعودية‭ ‬جاء‭ ‬ثمرة‭ ‬للوساطات‭ ‬التى‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬مؤخرا‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الامارات‭ ‬والكويت‭ ‬والبحرين‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬المناخ‭ ‬لعودة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الى‭ ‬سابق‭ ‬عهدها‭ ‬تمهيدا‭ ‬لاجتماع‭ ‬قمة‭ ‬يعقد‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬والملك‭ ‬سلمان‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬القادمة‭ ‬،وان‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬ارسلت‭ ‬اشارات‭ ‬ايجابية‭ ‬منها‭ ‬تمديد‭ ‬عمل‭ ‬القوات‭ ‬المصرية‭ ‬بالخليج‭ ‬وتخصيص‭ ‬70‭ ‬فدان‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬لجامعة‭ ‬الملك‭ ‬سلمان،‭ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الخلافات‭ ‬حول‭ ‬جزيرتى‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬لن‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الطبيعية‭ ‬لان‭ ‬الامر‭ ‬الان‭ ‬امام‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬والدستورية‭ ‬وان‭ ‬اوضاع‭ ‬المنطقة‭ ‬تحتم‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬التقارب‭ .‬