سفير مصر لـ (الزمان):الأزمة بين البلدين من صنع دول في المنطقة
تصريحات الملك سلمان في المعرض المصري بالجنادرية ترطب الأجواء
القاهرة – الزمان
قال مصدر برئاسة الجمهورية بالقاهرة فى تصريحات خاصة للزمان ان تصريح الملك سلمان بأن مصر قد عادت اثناء زيارته لجناح المعرض المصري بالجنادرية يعكس العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر والمملكة وان ما جرى خلال الفترة الماضية هو مجرد سحابة صيف ناتجة عن اختلاف الرؤى تجاه بعض القضايا وان الاعلام ضخم حجم هذا الخلاف.
فيما اشاد رؤساء الاحزاب المصرية بتصريحات العاهل السعودي معتبرين ان تلك التصريحات تمهد لعودة العلاقات المصرية السعودية لىسابق عهدها، واعرب السفير محمد العرابى وزير الخارجية السابق عن امله ان تكون تلك التصريحات مقدمة لدوران العجلة لعلاقات افضل فى المستقبل لان احداث المنطقة تلقى بمسئولية كبيرة على قادة البلدين لتنسيق المواقف .
واضاف ناجى الشهابى رئيس حزب الحيل ان العلاقات المصرية السعودية استراتيجية تعرضها متطلبات الامن القومى بعد ان اثبتت الاحداث ان ادارة ترامب لن تستثني احداً فى مخططاتها لتدمير الامة العربية ،واكد ناصر حمدى سفير مصر بالسعودية فى اتصال معه ان الازمة بين مصر والسعودية مبالغ فيها من الاعلام وان هناك دول فى المنطقة تسعى الى احداث وقيعة بين البلدين بتنفيذ مخططاتها . وفى السياق ذاته كشف مصدر بوزارة الخارجية ان التحسن فى العلاقات المصرية السعودية جاء ثمرة للوساطات التى قامت بها مؤخرا دول خليجية وعلى رأسها الامارات والكويت والبحرين حيث تم الاتفاق على تهيئة المناخ لعودة العلاقات بين البلدين الى سابق عهدها تمهيدا لاجتماع قمة يعقد بين الرئيس السيسى والملك سلمان خلال القمة العربية القادمة ،وان مصر من جانبها ارسلت اشارات ايجابية منها تمديد عمل القوات المصرية بالخليج وتخصيص 70 فدان فى سيناء لجامعة الملك سلمان، واكد المصدر ان الخلافات حول جزيرتى تيران وصنافير لن يحول دون عودة العلاقات الطبيعية لان الامر الان امام الجهات القضائية والدستورية وان اوضاع المنطقة تحتم على البلدين التقارب .