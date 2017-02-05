محكمة أميركية ترفض طعن ترامب في قرار رفع حظر السفر

– February 5, 2017

عائلات‭ ‬سورية‭ ‬تغادر‭ ‬بيروت‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

وجهت‭ ‬محكمة‭ ‬فدرالية‭ ‬اميركية‭ ‬الاحد‭ ‬صفعة‭ ‬جديدة‭ ‬للرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬برفضها‭ ‬طلب‭ ‬ادارته‭ ‬اعادة‭ ‬العمل‭ ‬فورا‭ ‬بمرسوم‭ ‬يحظر‭ ‬دخول‭ ‬مواطني‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬مسلمة‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬استانفت‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬قرار‭ ‬قاض‭ ‬فدرالي‭ ‬علق‭ ‬تطبيق‭ ‬المرسوم‭ ‬الذي‭ ‬وقعه‭ ‬ترامب‭ ‬قبل‭ ‬ثمانية‭ ‬ايام‭ ‬ما‭ ‬اعاد‭ ‬فتح‭ ‬ابواب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬امام‭ ‬مواطني‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬وهي‭ ‬العراق‭ ‬وليبيا‭ ‬والسودان‭ ‬وسوريا‭ ‬والصومال‭ ‬واليمن‭ ‬وايران‭.‬

لكن‭ ‬محكمة‭ ‬فدرالية‭ ‬رفضت‭ ‬صباح‭ ‬الاحد‭ ‬طلب‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭.‬غادرت‭ ‬عائلات‭ ‬سورية‭ ‬الاحد‭ ‬مطار‭ ‬بيروت‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬تعليق‭ ‬القضاء‭ ‬الاميركي‭ ‬العمل‭ ‬بقرار‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬حظر‭ ‬دخول‭ ‬مواطني‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬الاراضي‭ ‬الاميركية‭.‬

وافادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للاعلام‭ ‬اللبنانية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬بدأت‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الاحد‭ ‬بالسماح‭ ‬لرعايا‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ (.‬‭..) ‬بالتوجه‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلات‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬والعربية‭ ‬والاجنبية‭ ‬تطبيقا‭ ‬لقوانين‭ ‬السفر‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬‮«‬غادر‭ ‬بيروت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬السورية‭ ‬الحاملة‭ ‬وثائق‭ ‬رسمية‭ ‬تخولها‭ ‬دخول‭ ‬الاراضي‭ ‬الاميركية‭ ‬متوجهة‭ ‬الى‭ ‬هناك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الاوروبية‭ ‬والعربية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬قبيل‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬‮«‬لان‭ ‬المنع‭ ‬رفع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قاض،‭ ‬فان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬السيئين‭ ‬والخطرين‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يتدفقوا‭ ‬على‭ ‬بلادنا‭. ‬هذا‭ ‬قرار‭ ‬رهيب‮»‬‭. ‬ثم‭ ‬اضاف‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬اخرى‭ ‬‮«‬الاشرار‭ ‬فرحون‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬القاضي‭ ‬الفدرالي‭ ‬في‭ ‬سياتل‭ ‬جيمس‭ ‬روبارت‭ ‬علق‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬العمل‭ ‬موقتا‭ ‬بمرسوم‭ ‬ترامب‭ ‬بانتظار‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬شكوى‭ ‬ضد‭ ‬مرسوم‭ ‬ترامب‭ ‬قدمها‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬واشنطن‭.‬

وكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬الفورية‭ ‬لقرار‭ ‬القاضي‭ ‬الفدرالي‭ ‬اعلان‭ ‬الادارة‭ ‬السبت‭ ‬اعادة‭ ‬فتح‭ ‬ابواب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬امام‭ ‬مواطني‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭.‬

واكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الامن‭ ‬الداخلي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬انه‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬القاضي‮»‬‭ ‬فانها‭ ‬‮«‬علقت‭ ‬كافة‭ ‬الاجراءات‭ ‬التطبيقية‮»‬‭ ‬لمرسوم‭ ‬ترامب‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬رد‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬القاضي‭ ‬في‭ ‬تغريدات‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬احداها‭ ‬ان‭ ‬‮«‬رأي‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬يسمى‭ ‬قاضيا،‭ ‬والذي‭ ‬يحرم‭ ‬بلدنا‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون،‭ ‬امر‭ ‬سخيف‭ ‬وسيتم‭ ‬الغاؤه‮»‬‭. ‬وعصرا‭ ‬تساءل‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬اخرى‭ ‬‮«‬الى‭ ‬اين‭ ‬يتجه‭ ‬بلدنا‭ ‬حين‭ ‬يمكن‭ ‬لقاض‭ ‬ان‭ ‬يوقف‭ ‬منع‭ ‬سفر‭ ‬اتخذ‭ ‬لدواعي‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬وعندما‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬كان،‭ ‬حتى‭ ‬لمن‭ ‬لديه‭ ‬نوايا‭ ‬شريرة،‭ ‬ان‭ ‬يدخل‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

واعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركية‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬السبت‭ ‬تعليق‭ ‬العمل‭ ‬بقرار‭ ‬ترامب‭ ‬سحب‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬الف‭ ‬تاشيرة‭.‬

وسارعت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الى‭ ‬نقل‭ ‬الركاب‭ ‬المتوجهين‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬رعايا‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬شرط‭ ‬حملهم‭ ‬تأشيرات‭ ‬دخول‭ ‬صالحة‭.‬

كما‭ ‬نص‭ ‬مرسوم‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬دخول‭ ‬اللاجئين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الجنسيات‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لفترة‭ ‬اربعة‭ ‬اشهر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬منع‭ ‬اللاجئون‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬حتى‭ ‬اشعار‭ ‬آخر‭.‬

وقال‭ ‬بيتر‭ ‬سبيرو‭ ‬استاذ‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬تمبل‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬ان‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬استهدفوا‭ ‬رسميا‭ ‬بالحظر‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬امكانهم‭ ‬السفر‭ ‬ودخول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬