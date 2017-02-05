محكمة أميركية ترفض طعن ترامب في قرار رفع حظر السفر
عائلات سورية تغادر بيروت الى الولايات المتحدة
واشنطن – مرسي ابو طوق
بيروت – الزمان
وجهت محكمة فدرالية اميركية الاحد صفعة جديدة للرئيس دونالد ترامب برفضها طلب ادارته اعادة العمل فورا بمرسوم يحظر دخول مواطني سبع دول مسلمة الى الولايات المتحدة.
وكانت وزارة العدل استانفت مساء السبت قرار قاض فدرالي علق تطبيق المرسوم الذي وقعه ترامب قبل ثمانية ايام ما اعاد فتح ابواب الولايات المتحدة امام مواطني الدول السبع وهي العراق وليبيا والسودان وسوريا والصومال واليمن وايران.
لكن محكمة فدرالية رفضت صباح الاحد طلب وزارة العدل.غادرت عائلات سورية الاحد مطار بيروت الدولي في طريقها الى الولايات المتحدة بعد تعليق القضاء الاميركي العمل بقرار الرئيس دونالد ترامب حظر دخول مواطني سبع دول الاراضي الاميركية.
وافادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان «شركات الطيران العاملة في المطار بدأت اعتبارا من الاحد بالسماح لرعايا الدول السبع (...) بالتوجه الى الولايات المتحدة على متن رحلات الشركات الوطنية والعربية والاجنبية تطبيقا لقوانين السفر العالمية».
واضافت «غادر بيروت عدد من العائلات السورية الحاملة وثائق رسمية تخولها دخول الاراضي الاميركية متوجهة الى هناك عن طريق بعض الدول الاوروبية والعربية».
وقال ترامب في تغريدة قبيل قرار المحكمة «لان المنع رفع من قبل قاض، فان الكثير من الاشخاص السيئين والخطرين يمكن ان يتدفقوا على بلادنا. هذا قرار رهيب». ثم اضاف في تغريدة اخرى «الاشرار فرحون جدا».
وكان القاضي الفدرالي في سياتل جيمس روبارت علق مساء الجمعة العمل موقتا بمرسوم ترامب بانتظار النظر في شكوى ضد مرسوم ترامب قدمها الاثنين الماضي وزير العدل في ولاية واشنطن.
وكانت النتيجة الفورية لقرار القاضي الفدرالي اعلان الادارة السبت اعادة فتح ابواب الولايات المتحدة امام مواطني الدول السبع.
واكدت وزارة الامن الداخلي لفرانس برس انه «بناء على قرار القاضي» فانها «علقت كافة الاجراءات التطبيقية» لمرسوم ترامب. وكان ترامب رد منذ صباح السبت على قرار القاضي في تغريدات كتب في احداها ان «رأي هذا الذي يسمى قاضيا، والذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، امر سخيف وسيتم الغاؤه». وعصرا تساءل ترامب في تغريدة اخرى «الى اين يتجه بلدنا حين يمكن لقاض ان يوقف منع سفر اتخذ لدواعي الامن القومي وعندما يمكن لأي كان، حتى لمن لديه نوايا شريرة، ان يدخل الى الولايات المتحدة».
واعلنت الخارجية الاميركية من جهتها السبت تعليق العمل بقرار ترامب سحب نحو 60 الف تاشيرة.
وسارعت شركات الطيران الى نقل الركاب المتوجهين الى الولايات المتحدة من رعايا الدول السبع شرط حملهم تأشيرات دخول صالحة.
كما نص مرسوم ترامب على منع دخول اللاجئين من كل الجنسيات الى الولايات المتحدة لفترة اربعة اشهر، في حين منع اللاجئون من سوريا من الدخول حتى اشعار آخر.
وقال بيتر سبيرو استاذ القانون في جامعة تمبل في فيلادلفيا لفرانس برس «من الواضح ان الاشخاص الذين استهدفوا رسميا بالحظر بات في امكانهم السفر ودخول الولايات المتحدة».