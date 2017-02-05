المتهم المصري يرفض الكلام ووالده لـ (الزمان): نجلي شاب عصري ومعتدل ولا يتورط في هجوم اللوفر

– February 5, 2017

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

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رفض‭ ‬شاب‭ ‬يعتقد‭ ‬انه‭ ‬مصري‭ ‬يشتبه‭ ‬بارتكابه‭ ‬الجمعة‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬عسكريين‭ ‬خارج‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬التحدث‭ ‬الى‭ ‬المحققين‭ ‬الذين‭ ‬حاولوا‭ ‬استجوابه‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬الاحد‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تحدد‭ ‬رسميا‭ ‬هوية‭ ‬المهاجم‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬عبدالله‭ ‬الحماحمي،‭ ‬مصري‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬فرنسا‭ ‬قبل‭ ‬اسبوع‭ ‬حاملا‭ ‬تاشيرة‭ ‬سياحية‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬ان‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬‮«‬يرفض‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬التحدث‭ ‬الى‭ ‬المحققين‮»‬‭ ‬موضحا‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬استجوابه‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭. ‬وتحسن‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬للمصري‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬واضح‭ ‬السبت‭ ‬بعدما‭ ‬نقل‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬اثر‭ ‬اصابته‭ ‬بجروح‭ ‬بالغة‭ ‬برصاص‭ ‬اطلقه‭ ‬عليه‭ ‬جندي‭ ‬حاول‭ ‬التصدي‭ ‬له‭. ‬واوقف‭ ‬رهن‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬فيما‭ ‬افاد‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬ان‭ ‬استجوابه‭ ‬بات‭ ‬‮«‬ممكنا‮»‬‭. ‬وصباح‭ ‬الجمعة،‭ ‬هاجم‭ ‬المعتدي‭ ‬مزودا‭ ‬ساطورين‭ ‬دورية‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬عسكريين‭ ‬هاتفا‭ ‬‮«‬الله‭ ‬اكبر‮»‬‭. ‬واصيب‭ ‬احدهم‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬فيما‭ ‬حاول‭ ‬جندي‭ ‬اخر‭ ‬صد‭ ‬المهاجم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استخدام‭ ‬سلاحه‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يطلق‭ ‬النار‭ ‬عليه‭ ‬اربع‭ ‬مرات‭ ‬ويصيبه‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭.‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬اللواء‭ ‬المتقاعد‭ ‬رضا‭ ‬الحماحمي‭ ‬والد‭ ‬المتهم‭ ‬عبدالله‭ ‬الحماحمي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬ابنه‭ ‬لم‭ ‬ينتم‭ ‬يوما‭ ‬لاحدى‭ ‬الجماعات‭ ‬التى‭ ‬تميل‭ ‬الى‭ ‬العنف‭ ‬،وانه‭ ‬شاب‭ ‬عصرى‭ ‬ومسلم‭ ‬معتدل‭ ‬،واضاف‭ ‬انه‭ ‬توجه‭ ‬الى‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬الشارقة‭ ‬فى‭ ‬مأمورية‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬ايام‭ ‬وقبل‭ ‬نهاية‭ ‬المدة‭ ‬توجه‭ ‬الى‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬لزيارته،‭ ‬واتصل‭ ‬بي‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتلك‭ ‬الزيارة‭ ‬وطالبا‭ ‬مني‭ ‬ابداء‭ ‬رغبتي‭ ‬فى‭ ‬اي‭ ‬شئ‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬فطلبت‭ ‬شراء‭ ‬كتاب‭ ‬،الا‭ ‬اننى‭ ‬فوجئت‭ ‬بخبر‭ ‬القاء‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬بتهمة‭ ‬اقتحام‭ ‬اللوفر‭. ‬واضافت‭ ‬والدته‭ ‬سناء‭ ‬محمود‭ ‬ان‭ ‬نجلها‭ ‬شاب‭ ‬بسيط‭ ‬مرح‭ ‬عصري‭ ‬وغير‭ ‬معقد‭ ‬ولا‭ ‬يحقد‭ ‬على‭ ‬احد‭ ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬ابنها‭ ‬تعرض‭ ‬لظلم‭ ‬كبير‭ ‬مطالبة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬مساندة‭ ‬ابنها‭. ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬اصدقاء‭ ‬واقارب‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬فى‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬بالمطرية‭ ‬على‭ ‬تمتع‭ ‬عبدالله‭ ‬وعائلته‭ ‬بسمعة‭ ‬طيبة‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬الاجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬تعكف‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬اعداد‭ ‬تعزيز‭ ‬كامل‭ ‬عن‭ ‬المتهم‭ ‬لارساله‭ ‬الى‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬للمساعدة‭ ‬فى‭ ‬التحقيقات‭ ‬الجارية،‭ ‬واوضح‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬المتهم‭ ‬غير‭ ‬مطلوب‭ ‬للاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وليس‭ ‬له‭ ‬سجلا‭ ‬جنائيا‭ ‬او‭ ‬سياسيا‭ ‬وانه‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬استدعاء‭ ‬والده‭ ‬للتحقيق‭.‬