المتهم المصري يرفض الكلام ووالده لـ (الزمان): نجلي شاب عصري ومعتدل ولا يتورط في هجوم اللوفر
القاهرة – مصطفى عمارة
باريس – الزمان
رفض شاب يعتقد انه مصري يشتبه بارتكابه الجمعة اعتداء على عسكريين خارج متحف اللوفر في باريس، التحدث الى المحققين الذين حاولوا استجوابه للمرة الاولى الاحد.
ولا تزال السلطات الفرنسية تسعى الى ان تحدد رسميا هوية المهاجم الذي يمكن ان يكون عبدالله الحماحمي، مصري في التاسعة والعشرين وصل الى فرنسا قبل اسبوع حاملا تاشيرة سياحية. وقال مصدر قضائي ان المشتبه به «يرفض حتى الان التحدث الى المحققين» موضحا انه سيتم استجوابه مجددا بعد الظهر. وتحسن الوضع الصحي للمصري في شكل واضح السبت بعدما نقل الى المستشفى اثر اصابته بجروح بالغة برصاص اطلقه عليه جندي حاول التصدي له. واوقف رهن التحقيق في المستشفى فيما افاد الفريق الطبي ان استجوابه بات «ممكنا». وصباح الجمعة، هاجم المعتدي مزودا ساطورين دورية من اربعة عسكريين هاتفا «الله اكبر». واصيب احدهم بجروح طفيفة فيما حاول جندي اخر صد المهاجم من دون استخدام سلاحه قبل ان يطلق النار عليه اربع مرات ويصيبه بجروح خطيرة.فيما أكد اللواء المتقاعد رضا الحماحمي والد المتهم عبدالله الحماحمي في تصريحات خاصة ل (الزمان) ان ابنه لم ينتم يوما لاحدى الجماعات التى تميل الى العنف ،وانه شاب عصرى ومسلم معتدل ،واضاف انه توجه الى باريس من الشارقة فى مأمورية مع زملائه لمدة 6 ايام وقبل نهاية المدة توجه الى متحف اللوفر لزيارته، واتصل بي معربا عن سعادته بتلك الزيارة وطالبا مني ابداء رغبتي فى اي شئ من فرنسا فطلبت شراء كتاب ،الا اننى فوجئت بخبر القاء القبض عليه بتهمة اقتحام اللوفر. واضافت والدته سناء محمود ان نجلها شاب بسيط مرح عصري وغير معقد ولا يحقد على احد واضافت ان ابنها تعرض لظلم كبير مطالبة من السلطات المصرية مساندة ابنها. فيما اكد اصدقاء واقارب المشتبه به فى مسقط رأسه بالمطرية على تمتع عبدالله وعائلته بسمعة طيبة .
فى السياق ذاته اكد مصدر امني ل (الزمان) ان الاجهزة المعنية فى مصر تعكف حاليا على اعداد تعزيز كامل عن المتهم لارساله الى السلطات الفرنسية للمساعدة فى التحقيقات الجارية، واوضح المصدر ان المتهم غير مطلوب للاجهزة الامنية فى مصر وليس له سجلا جنائيا او سياسيا وانه سوف يتم استدعاء والده للتحقيق.