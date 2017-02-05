نائب الرئيس الأميركي يحذر إيران بشدة من اختبار حزم ترامب
تصعيد للحرس الثوري الايراني بمناورات حربية وتصريحات نارية
واشنطن – طهران – الزمان
حذر نائب الرئيس الاميركي مايك بنس ايران في مقابلة الاحد من «اختبار حزم» ادارة الرئيس دونالد ترامب، بعد ايام من فرض واشنطن مجموعة من العقوبات الجديدة على طهران عقب اجرائها تجربة لصاروخ بالستي. وقال بنس في مقابلة مع شبكة «ايه بي سي نيوز» سجلت السبت «سيكون من الافضل لايران ان تدرك ان هناك رئيسا جديدا في المكتب البيضاوي. ومن الافضل لايران ان لا تختبر حزم هذا الرئيس الجديد». وتاتي هذه التصريحات بعد ان اعلن وزير الدفاع جيمس ماتيس الاسبوع الماضي ان ايران «هي اكبر دولة راعية للارهاب في العالم». واثارت هذه التصريحات التساؤلات عما اذا كانت الولايات المتحدة ستتخلى عن التزاماتها بموجب الاتفاق التاريخي الذي ابرم بين ايران والقوى الكبرى العام 2015 وقلصت ايران بموجبه نشاطاتها النووية مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها. وقال بنس «الايرانيون حصلوا على اتفاق مع المجتمع الدولي نعتقد الرئيس وانا وادارتنا انه اتفاق سيء للغاية». ورغم ان ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون قالا ان الولايات المتحدة ستلتزم بالاتفاق، الا ان بنس ابدى شكوكا حيال ذلك قائلا «نجري تقييما لذلك في الوقت الحالي».وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير منذ تولي ترامب مهام الرئاسة الشهر الماضي على وعد تبني موقف متشدد من ايران التي يرىانها «عدائية» تجاه الولايات المتحدة. واضاف «اعتقد ان الرئيس سيتخذ قراره خلال الايام المقبلة. وسيستمتع الى جميع مستشاريه، لكن يجب ان تعلموا بشكل مؤكد ان هذا الرئيس حازم جدا لدرجة ترتب على ايران التفكير مرتين بشان مواصلة اعمالها العدائية”.وحاولت ايران تلطيف الجو الاحد بترحيبها بفريق مصارعة اميركي يعتزم المشاركة فيدورة تستضيفها، وذلك في اعقاب قرار قضائي فدرالي بتعليق العمل بمرسوم الرئيس دونالد ترامب الذي يحظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة. وكانت وزارة الخارجية الايرانية اعلنت الجمعة رفض منح تأشيرات للفريق انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل إزاء المرسوم المثير للجدل. الا ان الوزارة نفسها عدلت موقفها في ضوء القرار القضائي. وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف «في اعقاب قرار المحكمة (…) سيتم اصدار تأشيرات دخول للمصارعين الاميركيين»، في تغريدة الاحد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر». ومن المقرر ان يشارك الفريق في دورة دولية في ايران، تقام في 16 شباط. وقال مسؤولون اميركيون ان العقوبات الجديدة التي فرضت على ايران الجمعة كانت ردا على تجربة ايران لصاروخ بالستي مؤخرا ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن الذي استهدفوا مؤخرا فرقاطة سعودية. وقال البيت الابيض ان «كل الخيارات مطروحة على الطاولة» بما في ذلك الخيار العسكري. وردت ايران في اليومين الاخيرين من خلال اطلاق مناورات عسكرية شملت اطلاق صواريخ . وجرت المناورات الايرانية على وقع تصريحات قوية للحرس الثوري في محافظة سمنان (شمال شرق) غداة فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران ردا على قيامها بتجربة صاروخ بالستي في 29 كانون الثاني/يناير اثارت غضب واشنطن. واورد موقع «سباه نيوز» للحرس الثوري الايراني ان المناوات شملت عدة انظمة للرادارات والصواريخ المصنوعة محليا بالاضافة الى اختبار مراكز للقيادة. واضاف ان الصواريخ التي استخدمت في المناورات هي للمدى القصير جدا (75 كلم). وتؤكد ايران انها تملك مختلف انواع الصواريخ بما فيها للمدى البعيد (الفي كلم) القادرة على بلوغ اسرائيل التي لا تعترف بها طهران. ونقلت وكالة تسنيم عن قائد فوج الفضاء في الحرس الثوري العميد علي حاجي زاده قوله ان «التهديدات التي اطلقها بعض المسؤولين الاميركيين تجاه ايران ليست الا تخرصات» مضيفا «اذا ارتكب الاعداء اي خطأ فإن صواريخنا ستسقط على رؤوسهم».