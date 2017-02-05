نائب الرئيس الأميركي يحذر إيران بشدة من اختبار حزم ترامب

– February 5, 2017

تصعيد‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الايراني‭ ‬بمناورات‭ ‬حربية‭ ‬وتصريحات‭ ‬نارية

واشنطن‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬الاحد‭ ‬من‭ ‬‮«‬اختبار‭ ‬حزم‮»‬‭ ‬ادارة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬واشنطن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬عقب‭ ‬اجرائها‭ ‬تجربة‭ ‬لصاروخ‭ ‬بالستي‭. ‬وقال‭ ‬بنس‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬سجلت‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الافضل‭ ‬لايران‭ ‬ان‭ ‬تدرك‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬رئيسا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬البيضاوي‭. ‬ومن‭ ‬الافضل‭ ‬لايران‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬تختبر‭ ‬حزم‭ ‬هذا‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‮»‬‭. ‬وتاتي‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬جيمس‭ ‬ماتيس‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬‮«‬هي‭ ‬اكبر‭ ‬دولة‭ ‬راعية‭ ‬للارهاب‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬واثارت‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬التساؤلات‭ ‬عما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستتخلى‭ ‬عن‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬ابرم‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والقوى‭ ‬الكبرى‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬وقلصت‭ ‬ايران‭ ‬بموجبه‭ ‬نشاطاتها‭ ‬النووية‭ ‬مقابل‭ ‬رفع‭ ‬تدريجي‭ ‬للعقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭. ‬وقال‭ ‬بنس‭ ‬‮«‬الايرانيون‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬نعتقد‭ ‬الرئيس‭ ‬وانا‭ ‬وادارتنا‭ ‬انه‭ ‬اتفاق‭ ‬سيء‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬ان‭ ‬ماتيس‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬قالا‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستلتزم‭ ‬بالاتفاق،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬بنس‭ ‬ابدى‭ ‬شكوكا‭ ‬حيال‭ ‬ذلك‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نجري‭ ‬تقييما‭ ‬لذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬وتدهورت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬ترامب‭ ‬مهام‭ ‬الرئاسة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬وعد‭ ‬تبني‭ ‬موقف‭ ‬متشدد‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬التي‭ ‬يرىانها‭ ‬‮«‬عدائية‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬سيتخذ‭ ‬قراره‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬المقبلة‭. ‬وسيستمتع‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬مستشاريه،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تعلموا‭ ‬بشكل‭ ‬مؤكد‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الرئيس‭ ‬حازم‭ ‬جدا‭ ‬لدرجة‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬التفكير‭ ‬مرتين‭ ‬بشان‭ ‬مواصلة‭ ‬اعمالها‭ ‬العدائية”‭.‬وحاولت‭ ‬ايران‭ ‬تلطيف‭ ‬الجو‭ ‬الاحد‭ ‬بترحيبها‭ ‬بفريق‭ ‬مصارعة‭ ‬اميركي‭ ‬يعتزم‭ ‬المشاركة‭ ‬فيدورة‭ ‬تستضيفها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬قرار‭ ‬قضائي‭ ‬فدرالي‭ ‬بتعليق‭ ‬العمل‭ ‬بمرسوم‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬دخول‭ ‬رعايا‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬ذات‭ ‬غالبية‭ ‬مسلمة‭. ‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬اعلنت‭ ‬الجمعة‭ ‬رفض‭ ‬منح‭ ‬تأشيرات‭ ‬للفريق‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مبدأ‭ ‬المعاملة‭ ‬بالمثل‭ ‬إزاء‭ ‬المرسوم‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬نفسها‭ ‬عدلت‭ ‬موقفها‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬القرار‭ ‬القضائي‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬‮«‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ (…) ‬سيتم‭ ‬اصدار‭ ‬تأشيرات‭ ‬دخول‭ ‬للمصارعين‭ ‬الاميركيين‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬الاحد‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يشارك‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬ايران،‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬شباط‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬اميركيون‭ ‬ان‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬الجمعة‭ ‬كانت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬ايران‭ ‬لصاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬مؤخرا‭ ‬ودعمها‭ ‬للمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الذي‭ ‬استهدفوا‭ ‬مؤخرا‭ ‬فرقاطة‭ ‬سعودية‭. ‬وقال‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الخيارات‭ ‬مطروحة‭ ‬على‭ ‬الطاولة‮»‬‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الخيار‭ ‬العسكري‭.‬‭ ‬وردت‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الاخيرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اطلاق‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬شملت‭ ‬اطلاق‭ ‬صواريخ‭ . ‬وجرت‭ ‬المناورات‭ ‬الايرانية‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تصريحات‭ ‬قوية‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬سمنان‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬غداة‭ ‬فرض‭ ‬واشنطن‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬قيامها‭ ‬بتجربة‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬اثارت‭ ‬غضب‭ ‬واشنطن‭. ‬واورد‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬سباه‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الايراني‭ ‬ان‭ ‬المناوات‭ ‬شملت‭ ‬عدة‭ ‬انظمة‭ ‬للرادارات‭ ‬والصواريخ‭ ‬المصنوعة‭ ‬محليا‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬اختبار‭ ‬مراكز‭ ‬للقيادة‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬المناورات‭ ‬هي‭ ‬للمدى‭ ‬القصير‭ ‬جدا‭ (‬75‭ ‬كلم‭). ‬وتؤكد‭ ‬ايران‭ ‬انها‭ ‬تملك‭ ‬مختلف‭ ‬انواع‭ ‬الصواريخ‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬للمدى‭ ‬البعيد‭ (‬الفي‭ ‬كلم‭) ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬بلوغ‭ ‬اسرائيل‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬بها‭ ‬طهران‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬عن‭ ‬قائد‭ ‬فوج‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬العميد‭ ‬علي‭ ‬حاجي‭ ‬زاده‭ ‬قوله‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬اطلقها‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬الاميركيين‭ ‬تجاه‭ ‬ايران‭ ‬ليست‭ ‬الا‭ ‬تخرصات‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬ارتكب‭ ‬الاعداء‭ ‬اي‭ ‬خطأ‭ ‬فإن‭ ‬صواريخنا‭ ‬ستسقط‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‮»‬‭.‬