– February 5, 2017

إنتظروا رجال العراق

ايها الصبيان غريب عليكم قراءة التاريخ لانكم لا تجيدوا سوى الركوع وملء الاحضان اي خندق تحفرون وتعمقون كما يفعل الان هنا من باعكم الارض – ارض العراق وهل تعرفون اي خندق او جدار او شبر من الارض اخذ غصبا او كرها وبقوة سلاح غاشم لمحتل او غزاة واي بيع لارض شعب من قبل خنيث وعميل او مثلوم استمرت اسيرة للغرباء وهل عرفتم كم السنين مرت على افرازات الحرب العالمية الثانية وتقاسم الاتحاد السوفيتي والغرب لالمانيا وبناء–جدار برلين- وتقسيمها الى -بون وبرلين- تحت سيطرتهم وهل عرفتم بالمرحلة الستالينية كم من الارض والمياه والدول تم ضمها في زمن الوهن والضعف الى روسيا -وما هي الان النتائج وهل تعرفون كيف عادت لا حضان اهلها ثم اين كنتم ومنذ لجنة الامم المتحدة في عام 1992 من الشروع في القرار المجحف والمطالبة بتنفيذه ولمدة اكثر من 25 سنة وبعد الاحتلال تم استغلال الحالة للشروع في بناء ميناء مبارك وخلافا للمعاهدات البحرية الدولية والذي هو ايضا يضر ويؤثر على وضع واعمال حتى مينا ء الفاو العراقي لتضيفوا ضررا اخر ومتعمدا بالعراق وشعبه واريد ان اذكركم مجرد للذكرى ان اهل العراق لم ولن ينسوا ولو للحظة واحدة انكم كنتم السبب الاول لتدمير البلاد ولكل قطرة دم سالت على الارض اوهدم حجر او قطع شجر وما ضاع من فرص البناء والتقدم فانتم كما سماكم عبد الناصر- يهود الخليج فتحتم كل الاجواء البحرية والجوية والبرية والمطارات والقواعد وساهمتم بالمال والمرتزقة بالاجتياح بعد ان انهكتم البلاد بالتعويضات الاجرامية وسيلاحقكم ابناء العراق عما فعلتوه من اعمال ومؤامرات مشينة بحقه وبحق كرامة ارضه الطاهرة وهل انتم الان اقنعتم انفسكم انكم دولة ولكم رقما وايضا تفكرون-بالتوسع-على الارض التي وهبكم اياها الاستعمار وسلخ الارض من ولاية البصرة وهل نسيتم ما حل بكم بعد مؤتمر الرياض في ثمانينات القرن الماضي اتريدون ان يعيد الرجال بعد حين المشاهد.

كي تفيقوا من احلامكم ثقوا انهم قادمون -الجميع في العراق يعرف اين كانت نقطة الحدود المطلاع ويعرف الان كم من عشرات الكيلو مترات زحفتم واصبحتم في سفان ونعرف كيف اشتريتم من اناس ليس لهم جذر او عرق وانما اجراء من قبل المحتل والغزاة ارض في الجنوب لمزارع الطماطة او غابات الاثل او اجزاء من ام قصر وكذلك استغلال حقل الرميلة الجنوبي عن طريق الحفرالمائل والان انفضح الفعل المشين والمتمثل بمعاهدة سرية تمت عام 2013 والتي بها تعطي للكويت حدودا في -خور عبد الله – اكثر من ثلثي الممر المائي والذي جعل منصات تحميل النفط العراقي -ترفع او تعطى الكويت ضريبة على كل برميل يصدر من هذه المنصة اضافة الى حرمان سفن الصيد العراقية تمارس عملها في هذه المياه والتي اصبحت كويتية هكذا اصبح العراق في زمن يتولى الغرباء واللصوص به اصدار القرار هذا ما انكشف في الجنوب فقط فكيف الحال وما بق للعراق في شمال البلاد او شرقه وشط العرب او في جانب غربه -فكل يوم يختلقون قضية مع دول العالم او العرب او ادخال الارهاب واحتلال مدن او صراع وفتنة طائفية او دينية او مذهبية او ما بين الكتل الحاكمة ثم بين الكتلة الواحدة -انها لعبة قذرة لابعاد الشعب عن افعالهم وبيعهم الارض والعرض وراء لا فتة الدين والتدين هبوا يا اهل العراق والا سوف تجدون انفسكم يوما تبحثون عن خيمة ممزقة من منظمات غوث الاجئين ورغيف خبز لاطفالكم واهلكم.

قاسم حـمزة