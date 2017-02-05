المزيفون
كلام صريح
حسن النواب
عندما ضاق صدر جان كوكتو بالمزيفين قال كلمته الشهيرة « أنا إكذوبة تقول الصدق دوما»، فماذا سأقول بعده؛ وقد بلغ الزيف الزبى في أرض السواد، مزيفون في كل شبر من بلادي، مزيفون في الحكومة والبرلمان، مزيفون في الجيش والشرطة والأمن، مزيفون في الدوائر الرسمية والمتاجر والأسواق الشعبية والمحاكم والسجون والمشافي والطرقات، مزيفون في البيوت والمزارع والمصانع، مزيفون في النبل والشرف والنقاء والشجاعة والكرم، مزيفون في المرائب والحدائق والمطارات، مزيفون في المقابر والمآتم والأعراس، مزيفون في الغناء والموسيقى والرقص، مزيفون في النحت والخط والرسم، مزيفون في المقاهي والحانات والمساجد، مزيفون في العشق واللوعة والحنين، مزيفون في الجامعات والمدارس، مزيفون في الفقر والثراء، مزيفون في الحكمة والتقوى والزهد والإباء، مزيفون في التدخين والشراب والطعام، مزيفون في الألم والمواجع والمسرّة والفرح، مزيفون في الإقامة والترحال والمهاجر، مزيفون في الغربة والانتماء، مزيفون في الحزب والفكر والعقيدة والثورة، مزيفون في المضائف والمجالس، مزيفون في الكلام والصمت، مزيفون في الابتسامة والدمع، مزيفون في الوعود والرعود والنقود، مزيفون في النقاء والوفاء والرجاء، مزيفون في الصحافة والاعلام، مزيفون في الفنادق والمنافي، مزيفون في التمثيل والخطابة، مزيفون في الأمل، مزيفون في النضال والقتال، مزيفون في المكان والزمان، مزيفون في السحر والجمال، مزيفون في الإيمان والإلحاد، مزيفون في المرض والشفاء، مزيفون في العلم والجهل، مزيفون في الاناقة والتشرذم، مزيفون في في الظلام والضوء، مزيفون في التأمل والذكاء، مزيفون في مواقع التواصل الاجتماعي، مزيفون في تلاوة القرآن، مزيفون في قراءة الكتب، مزيفون في عملهم وصبرهم وكفاحهم، مزيفون في التدوين والتلقين، مزيفون في مناصبهم وجبروتهم، مزيفون في ضمائرهم، مزيفون في عزلتهم، مزيفون في وضوحهم، مزيفون في شهرتهم، مزيفون في نجاحهم، مزيفون في شعبيتهم، مزيفون في أحلامهم ويقظتهم ومنامهم، مزيفون في جلوسهم ووقوفهم، مزيفون في كبريائهم، مزيفون في تواضعهم، مزيفون في موهبتهم، مزيفون في شكواهم وحرمانهم، مزيفون في في ملابسهم، مزيفون في وجوههم، مزيفون في صلاتهم وصيامهم، مزيفون في السراء والضراء، مزيفون في البسملة والحوقلة، مزيفون في الشقشقة والرفقة والشفقة، مزيفون في حريتهم وعبوديتهم، مزيفون في تملقهم ومديحهم وهجوهم، مزيفون في احتجاجهم وخنوعهم، مزيفون في جنونهم وعبثهم وثمالتهم، مزيفون في صراخهم وهدوئهم، مزيفون في مواعيدهم ومواثيقهم، مزيفون في شعرهم ونثرهم ومقالاتهم ورواياتهم، مزيفون في معاناتهم، مزيفون في حبر أقلامهم وأوراقهم، مزيفون في مواساتهم وحسراتهم، مزيفون في قلقهم، مزيفون .. مزيفون .. مزيفون يملؤون شعاب أرض السواد، وهم وحدهم .. وحدهم من دمّر وطني، لا أطلب إعجاباً بما أكتب، بل أتمنى أن تؤمنوا بهذا النزيف.