– February 5, 2017

كلام صريح

حسن النواب

عندما‭ ‬ضاق‭ ‬صدر‭ ‬جان‭ ‬كوكتو‭ ‬بالمزيفين‭ ‬قال‭ ‬كلمته‭ ‬الشهيرة‭ ‬‮«‬‭ ‬أنا‭ ‬إكذوبة‭ ‬تقول‭ ‬الصدق‭ ‬دوما‮»‬،‭ ‬فماذا‭ ‬سأقول‭ ‬بعده؛‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬الزيف‭ ‬الزبى‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬السواد،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شبر‭ ‬من‭ ‬بلادي،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬والبرلمان،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬والأمن،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬الرسمية‭ ‬والمتاجر‭ ‬والأسواق‭ ‬الشعبية‭ ‬والمحاكم‭ ‬والسجون‭ ‬والمشافي‭ ‬والطرقات،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬البيوت‭ ‬والمزارع‭ ‬والمصانع،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬النبل‭ ‬والشرف‭ ‬والنقاء‭ ‬والشجاعة‭ ‬والكرم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬المرائب‭ ‬والحدائق‭ ‬والمطارات،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬المقابر‭ ‬والمآتم‭ ‬والأعراس،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الغناء‭ ‬والموسيقى‭ ‬والرقص،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬النحت‭ ‬والخط‭ ‬والرسم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬المقاهي‭ ‬والحانات‭ ‬والمساجد،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬العشق‭ ‬واللوعة‭ ‬والحنين،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والمدارس،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الفقر‭ ‬والثراء،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الحكمة‭ ‬والتقوى‭ ‬والزهد‭ ‬والإباء،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬التدخين‭ ‬والشراب‭ ‬والطعام،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الألم‭ ‬والمواجع‭ ‬والمسرّة‭ ‬والفرح،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الإقامة‭ ‬والترحال‭ ‬والمهاجر،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الغربة‭ ‬والانتماء،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬والفكر‭ ‬والعقيدة‭ ‬والثورة،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬المضائف‭ ‬والمجالس،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الكلام‭ ‬والصمت،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الابتسامة‭ ‬والدمع،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الوعود‭ ‬والرعود‭ ‬والنقود،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬النقاء‭ ‬والوفاء‭ ‬والرجاء،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬والاعلام،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬والمنافي،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬التمثيل‭ ‬والخطابة،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الأمل،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬النضال‭ ‬والقتال،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬والزمان،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬السحر‭ ‬والجمال،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الإيمان‭ ‬والإلحاد،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬المرض‭ ‬والشفاء،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬العلم‭ ‬والجهل،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الاناقة‭ ‬والتشرذم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬في‭ ‬الظلام‭ ‬والضوء،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬التأمل‭ ‬والذكاء،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬تلاوة‭ ‬القرآن،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬الكتب،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬عملهم‭ ‬وصبرهم‭ ‬وكفاحهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬التدوين‭ ‬والتلقين،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬مناصبهم‭ ‬وجبروتهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬ضمائرهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬عزلتهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬وضوحهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬شهرتهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬نجاحهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬شعبيتهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬أحلامهم‭ ‬ويقظتهم‭ ‬ومنامهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬جلوسهم‭ ‬ووقوفهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬كبريائهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬تواضعهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬موهبتهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬شكواهم‭ ‬وحرمانهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬في‭ ‬ملابسهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬وجوههم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬صلاتهم‭ ‬وصيامهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬السراء‭ ‬والضراء،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬البسملة‭ ‬والحوقلة،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬الشقشقة‭ ‬والرفقة‭ ‬والشفقة،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬حريتهم‭ ‬وعبوديتهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬تملقهم‭ ‬ومديحهم‭ ‬وهجوهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬احتجاجهم‭ ‬وخنوعهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬جنونهم‭ ‬وعبثهم‭ ‬وثمالتهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬صراخهم‭ ‬وهدوئهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬مواعيدهم‭ ‬ومواثيقهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬شعرهم‭ ‬ونثرهم‭ ‬ومقالاتهم‭ ‬ورواياتهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬معاناتهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬حبر‭ ‬أقلامهم‭ ‬وأوراقهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬مواساتهم‭ ‬وحسراتهم،‭ ‬مزيفون‭ ‬في‭ ‬قلقهم،‭ ‬مزيفون‭ .. ‬مزيفون‭ .. ‬مزيفون‭ ‬يملؤون‭ ‬شعاب‭ ‬أرض‭ ‬السواد،‭ ‬وهم‭ ‬وحدهم‭ .. ‬وحدهم‭ ‬من‭ ‬دمّر‭ ‬وطني،‭ ‬لا‭ ‬أطلب‭ ‬إعجاباً‭ ‬بما‭ ‬أكتب،‭ ‬بل‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تؤمنوا‭ ‬بهذا‭ ‬النزيف‭.‬