– February 5, 2017

مسألة خور عبد الله

مسألة خور عبدالله الذي ابتلعته امارة الكويت وشربت بعد ابتلاعه ماءا باردا وقرت عيون امرائها بعد ان غلبوا سياسيين عراقيين جاءوا مع بوش العظيم لتحرير العراق من سيطرة دكتاتور لم يبخل على اشقائه الكويتيين بطلب قبل غزوهم مثلما لم يبخل على اخوانه السعوديين يوم سلمهم منطقة الحياد وحرم على اعضائه نشاطهم الحزبي في المملكة السعودية لئلا يزعج اشقائه من سلاطين المملكة الذين التهموا من قبل امارتي الاحساء والقطيف وجزءا من واحة البريمي واراض قطرية بمباركة وهابية امريكية مقدسة والسعودية اشبه بمعدة جائع لا تشبع حتى من نارجهنم .كما لا ننسى ما كان يقدمه ذلك الزعيم من مكرمات الى دولة الامارات العربية من بينها اجود فسائل النخيل حتى اصبحت ابو ظبي تنافس البصرة في اجود انواع التمور كالبرحي وغيره ليأتي اليوم مدير شرطتها خلف المتخلف ليشتم العرا ق

ولنعد الى مسألة خور عبدالله البصري العراقي قلبا وقالبا الذي اخذت تؤرق عيون العراقيين جميعا واصبحت كرة يتداولها حكام وسياسي الصدفة سواء الذي قبض والذي فاته ان يقبض من دولارات الاشقاء وكذلك الذين ناموا على هذه السرقة ليصحوا قبل موعدالانتخابات معلنين معارضتهم لخطوة حكومة المالكي التي فرطت بسيادة العراق وحكومة العبادي التي تطالب المعارضين بالسكوت وغض النظر بحجة محاربة عصابات داعش التي غزت اراضينا مدعومة بفتاو واموال واسلحة اشقائنا السعوديين خاصة والخليجيين عامة الذين ساءهم ان ينهض العراق ويقف على قدميه بعد ان حما ظهورهم واعجازهم من غزو ثورة الخميني كما صورها لهم رجلهم المغوار الذي ضحى بمئات الالوف من خيرة رجال وشباب العراق اضافة الى الاف اليتامى والارامل وتهديم البنية التحتية للبلاد ولم يحصل نظامه لقاء جميع هذه التضحيات ممن حماهم سوى ملايين الدولارات ليعودوا بعد انتهاء الحرب التي اشعلوها وحرقوا جراءها الاخضر واليابس من ارض العراق ليعودوا يطالبون بتعويض مهول من الاموال ما زال العر اق يدفعها لهم حتى الان ولم يكفهم ذلك بل رسموا حدودا جديدة التهموا خلالها ار اضي ومزارع لمواطنين من اهالي البصرة بمساندة من اسيادهم الامريكان وبفضل ( كرم حكام الصدفة ) الذين فرطوا بسيادة وطنهم لامراء كان اجدادهم واباؤهم افرادا يقبضون اعانات مالية من حكومة البصرة ورحم الله امين صندوق البصرة الذي شهد بذلك قبيل وفاته ورحم الله امراء المنتفك من ال السعدون وشيوخ عشائرالناصرية الذين كانوا يردونهم بقوة السلاح اذا ما تجرؤا وتخطوا جدران قلعتهم ودخلوا ارض العراق

وتثار الان على مستوى الاعلام والفضائيات قضايا في علم المساحة والرياضيات والحدود المتشاطئة لاثبات عائدية خور عبدالله للعراق دون تقسيمه كما حدث لشط العرب على يد القائد الضرورة عام 1975 والمسألة اولا واخيرا مسألة سياسية وادارية كما فصلها وزير النفل السابق عامر عبد الجبار وقضية فساد ذمم ورشاوي كما ذكرتها بالتفصيل النائبة عالية نصيف انصفها الله اذ نطقت بعد سكوت طال او قصر ولو اخذنا بجميع اقوال المعارضين من سياسيين ونواب ووزراء لالقينا بكل علوم الرياضيات والمساحة في مياه الخليج و لوجدنا ان قضية خور عبدالله قضية مركبة من سياسة وفساد مالي واداري وان على الادعاء العام تحريك دعوى قضائية ضد جميع من ولغ وتورط في هذه الجريمة ورفض جميع الاتفاقيات السابقة والحاضرة بخور عبدالله وغيرها الخاصة بالمياه والاراضي التي تنازل عنها اولئك الحكام السابقون في خيمة سفوان عام 1991 والحكام الحاليون الذين ساروا على طريق من سبقهم دون خوف او وجل فالمسألة اذن كما هو واضح سياسية وقضائية في آن واحد وان التصريحات التي نسمعها من الحكومة الحالية ومحاولة ربطها بتحرير الموصل لا تجدي نفعا ولنترك الامر للقضاء ليقول كلمته كما فعل القضاء المصري عندما الغى امر حكومة بلاده القاضي بتنازلها عن جزيرتين مصريتين في البحر الاحمر وتسليمها للسعودية لقاء ملايين الدولارات ويقينا اذا لم يتحرك القضاء العراقي واذا لم يتحرك اكثرية اعضاء مجلس النواب لحسم وتحرير خور عبدالله واعادته الى حيز الوطن فان الشعب العراقي لم يترك الحبل على غاربه و سيتحرك حتما للدفاع عن سيادته واستقلاله قبل ان يتطاول على وطننا اقزام اخرون ويلتهمون ما يحلو لهم من اراصيتا ومياهنا ,

معاذ عبد الرحيم