سناب شات تتطلع إلى طرح أولي بثلاثة مليارات دولار

– February 5, 2017

لوس‭ ‬انجليس‭ -(‬رويترز‭) – ‬بدأت‭ ‬سناب‭ ‬إنك‭ ‬الشركة‭ ‬المالكة‭ ‬لخدمة‭ ‬سناب‭ ‬شات‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬الخطوات‭ ‬الأولى‭ ‬لطرح‭ ‬عام‭ ‬أولي‭ ‬قيمته‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬خططا‭ ‬طموحا‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬المستثمرين‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬تعد‭ ‬بأرباح‭. ‬نشر‭ ‬سناب‭ ‬لوثيقة‭ ‬تسجيل‭ ‬الطرح‭ ‬الأولي‭ ‬يمهد‭ ‬لحملة‭ ‬تسويقية‭ ‬تستهدف‭ ‬إقناع‭ ‬المستثمرين‭ ‬بالتجاوز‭ ‬عن‭ ‬خسائرها‭ ‬المتفاقمة‭ ‬والقبضة‭ ‬المحكمة‭ ‬لمؤسسيها‭ ‬على‭ ‬مقاليد‭ ‬الشركة‭ ‬والتركيز‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬السريع‭ ‬لمستخدميها‭ ‬النشطين‭.‬

ونما‭ ‬عدد‭ ‬المستخدمين‭ ‬اليوميين‭ ‬النشطين‭ ‬لسناب‭ ‬إلى‭ ‬158‭ ‬مليونا‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬بزيادة‭ ‬48‭ ‬بالمئة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬حسبما‭ ‬كشفت‭ ‬سناب‭. ‬لكن‭ ‬صافي‭ ‬خسائرها‭ ‬زاد‭ ‬إلى‭ ‬514‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬من‭ ‬372‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬ومازال‭ ‬أمام‭ ‬سناب‭ ‬الوقت‭ ‬لتنقيح‭ ‬حملتها‭ ‬التسويقية‭ ‬قبل‭ ‬الطرح‭ ‬الأولي‭ ‬المزمع‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭. ‬وقالت‭ ‬سناب‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬تسجيل‭ ‬الطرح‭ ‬الأولي‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إنها‭ ‬ستصبح‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬أمريكية‭ ‬تدرج‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬دون‭ ‬منح‭ ‬مستثمري‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم‭ ‬حق‭ ‬التصويت‭ ‬حيث‭ ‬سيحتفظ‭ ‬مؤسساها‭ ‬إيفان‭ ‬شبيجل‭ ‬وروبرت‭ ‬ميرفي‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬الشركة‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬نشره‭ ‬نظرا‭ ‬لسرية‭ ‬المعلومات‭ ‬إن‭ ‬قيمة‭ ‬سناب‭ ‬قد‭ ‬تقدر‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و25‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وسيعطي‭ ‬هذا‭ ‬الشركة‭ ‬أعلى‭ ‬تقييم‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬عام‭ ‬أولي‭ ‬بقطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الأمريكي‭ ‬منذ‭ ‬طرح‭ ‬فيسبوك‭. ‬بدأت‭ ‬سناب‭ ‬نشاطها‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬بتطبيق‭ ‬يبعث‭ ‬برسائل‭ ‬تختفي‭ ‬تلقائيا‭ ‬ثم‭ ‬أعادت‭ ‬تعريف‭ ‬نفسها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬كشركة‭ ‬كاميرات‭ ‬وبدأت‭ ‬بيع‭ ‬نظارات‭ ‬بكاميرا‭ ‬فيديو‭ ‬سعرها‭ ‬130‭ ‬دولارا‭. ‬تحقق‭ ‬الشركة‭ ‬معظم‭ ‬إيراداتها‭ ‬من‭ ‬الإعلانات‭ ‬وتسعى‭ ‬لتحدي‭ ‬هيمنة‭ ‬عمالقة‭ ‬الانترنت‭ ‬مثل‭ ‬فيسبوك‭ ‬وجوجل‭. ‬وقالت‭ ‬سناب‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬تسجيل‭ ‬الطرح‭ ‬إن‭ ‬منافسيها‭ ‬هم‭ ‬أبل‭ ‬وجوجل‭ ‬وتويتر‭ ‬وفيسبوك‭ ‬ومنصتها‭ ‬للتشارك‭ ‬في‭ ‬الصور‭ ‬إنستاجرام‭.‬

‭*‬‭ ‬سيطرة‭ ‬محكمة

في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بلغ‭ ‬راتب‭ ‬شبيجل‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬لسناب‭ ‬503‭ ‬آلاف‭ ‬و205‭ ‬دولارات‭ ‬مع‭ ‬مكافأة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وكسب‭ ‬عمران‭ ‬خان‭ ‬مدير‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬سناب‭ ‬شات‭ ‬الذي‭ ‬استعانت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الاستثمار‭ ‬كريدي‭ ‬سويس‭ ‬241‭ ‬ألفا‭ ‬و539‭ ‬دولارا‭ ‬مع‭ ‬مكافأة‭ ‬5‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وفي‭ ‬2015‭ ‬حصلخان‭ ‬عند‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬منحة‭ ‬توقيع‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬سناب‭ ‬بقيمة‭ ‬145‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وسيحتفظ‭ ‬شبيجل‭ ‬وميرفي‭ ‬بسيطرة‭ ‬محكمة‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬سناب‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬هيكل‭ ‬أسهم‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬طبقات‭. ‬يعطي‭ ‬الهيكل‭ ‬شبيجل‭ ‬وميرفي‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬عشرة‭ ‬أصوات‭ ‬لكل‭ ‬سهم‭. ‬وسيملك‭ ‬المستثمرون‭ ‬الحاليون‭ ‬صوتا‭ ‬واحدا‭ ‬لكل‭ ‬سهم‭ ‬من‭ ‬أسهمهم‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لن‭ ‬يحوز‭ ‬المستثمرون‭ ‬الجدد‭ ‬أي‭ ‬حقوق‭ ‬تصويت‭. ‬وقالت‭ ‬سناب‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تتوقع‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الهيكل‭ ‬‮«‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬سعر‭ ‬التداول‭ ‬أم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقلبات‮»‬‭ ‬في‭ ‬السهم‭. ‬بلغت‭ ‬مبيعات‭ ‬سناب‭ ‬404‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬ارتفاعا‭ ‬من‭ ‬58‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬2015‭. ‬لكنها‭ ‬تكبدت‭ ‬خسائر‭ ‬معدلة‭ ‬قبل‭ ‬الفائدة‭ ‬والضرائب‭ ‬والإهلاكات‭ ‬واستهلاك‭ ‬الديون‭ ‬بلغت‭ ‬459‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬292‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬2015‭. ‬تأتي‭ ‬أكثر‭ ‬خسائر‭ ‬سناب‭ ‬من‭ ‬‮«‬رسوم‭ ‬الاستضافة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تدفعها‭ ‬لشركات‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬مثل‭ ‬جوجل‭ ‬لتخزين‭ ‬بياناتها‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لتلك‭ ‬الشركات‭. ‬وستدفع‭ ‬الشركة‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬جوجل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬المقبلة‭ ‬لاستخدام‭ ‬خدماتها‭ ‬في‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭.‬

ولأن‭ ‬مستخدمي‭ ‬سناب‭ ‬شات‭ ‬يعتمدون‭ ‬بكثافة‭ ‬على‭ ‬الصور‭ ‬والتسجيلات‭ ‬المصورة‭ ‬ذات‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة‭ ‬فإن‭ ‬تكلفة‭ ‬الخدمة‭ ‬مرتفعة‭. ‬لكن‭ ‬نسبة‭ ‬تكاليف‭ ‬الشركة‭ ‬لايراداتها‭ ‬آخذة‭ ‬بالتراجع‭. ‬وتعتمد‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬على‭ ‬التفاوض‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬أسعار‭ ‬الاستضافة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تنامي‭ ‬أعداد‭ ‬مستخدميها‭ . ‬

ولبعض‭ ‬الشركات‭ ‬مثل‭ ‬فيسبوك‭ ‬منصات‭ ‬الاستضافة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬النموذج‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أعلى‭ ‬