مخرج لا لا لاند يفوز بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين
ايقاف البحث عن المخرج الكندي الغارق
لوس انجليس – اوتاوا -(رويترز) – اختارت رابطة المخرجين الأمريكيين داميان تشازيل مخرج الفيلم المرشح لجائزة أوسكار (لا لا لاند) كأفضل مخرج لعام 2016 في حفل أقيم أمس السبت مما يعزز من فرص الفيلم للفوز بأكبر جوائز الأوسكار العام الحالي. واختارت الرابطة إزرا إدلمان كأفضل مخرج لفيلم وثائقي وفيلمه (أو. جيه: ميد إن أمريكا) مرشح لجائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي. وفاز الأسترالي جاريث ديفيز بجائزة العمل الأول عن فيلم (لايون). وحصل المخرج الفائز من قبل بالأوسكار ريدلي سكوت على جائزة خاصة عن مجمل أعماله. وكثيرا ما حصل الفائزين بجائزة رابطة المخرجين على جائزة أوسكار لأفضل مخرج وكثيرا ما فازت أفلامهم بجائزة أوسكار أفضل فيلم. وهذا هو أول فوز لتشازيل بجائزة رابطة المخرجين كما أنه أول ترشيح له عن ثالث فيلم روائي يخرجه. ونال فيلمه (لا لا لاند) 14 ترشيحا من ترشيحات جوائز الأوسكار التي تقدمها أكاديمية فنون وعلوم السينما وبينها أفضل فيلم وأفضل إخراج.
ويقام حفل الأوسكار في 26 فبراير شباط.
وكما كان الحال في حفلات توزيع الجوائز السابقة مثل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب طغت على الحفل الأحداث السياسية الأخيرة بما في ذلك الأمر التنفيذي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويحظر على مواطني سبع دول أغلب سكانها من المسلمين دخول الولايات المتحدة كما يفرض حظرا مؤقتاعلى قبول لاجئين.
وقال باريس باركلي مدير رابطة المخرجين الأمريكيين وسط تصفيق الحاضرين الذين وقفوا له لتحيته «لولا المهاجرين لم أكن موجودا هنا».
فيما أعلن خفر السواحل الأمريكي إنه سيعلق بحثا استمر ثلاثة أيام عن المخرج الكندي الحائز على جوائز روب ستيوارت وهو ناشط بيئي فقد بعد غوصه في المياه العميقة قبالة الساحل الجنوبي لفلوريدا.
وأشار مسؤول في خفر السواحل في مؤتمر صحفي إن احتمالات العثور عليه حيا تضاءلت الى حد كبير. وفقد ستيوارت (37 عاما) يوم الثلاثاء بعد غوص في المياه العميقة بهدف استعادة مرساة. وقال والداه إن شريكه في الغوص انهار بعد عودته إلى القارب بينما ستيوارت الذي أعطى أشارة بأنه على ما يرام عندما ظهر على سطح المياه اختفى في وقت لاحق.
وقال جيفري جانسن قائد قطاع كي ويست في خفر السواحل في المؤتمر الصحفي إن «قرار تعليق البحث صعب للغاية. فلم يتخذ بسهولة» مضيفا أن الشريك في الغوص نجا من الحادث. وقال إن طائرة خفر السواحل تقوم بآخر مرور لها على جزء من منطقة البحث وهي تقدر بنفس حجم ولاية كونيتيكت وهذا سوف يختتم عملية البحث. وأضاف أن والدي المخرج اخطرا بالقرار. واستهدف الفيلم الوثائقي «شارك ووتر» للمخرج روب ستيوارت في عام 2006 تسليط الضوء على صناعة الصيد التي تغذي الطلب على زعانف أسماك القرش وهي من أطياب المطبخ الصيني. وأضر هذا الصيد بأعداد سمك القرش وجاء هذا الفيلم في إطار حملة ساعدت في اقناع بعض الحكومات على اتخاذإجراءات صارمة ضد هذا الصيد.