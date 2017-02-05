مخرج لا لا لاند يفوز بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين

– February 5, 2017

ايقاف‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬المخرج‭ ‬الكندي‭ ‬الغارق

لوس‭ ‬انجليس‭ – ‬اوتاوا‭ -(‬رويترز‭) – ‬اختارت‭ ‬رابطة‭ ‬المخرجين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬داميان‭ ‬تشازيل‭ ‬مخرج‭ ‬الفيلم‭ ‬المرشح‭ ‬لجائزة‭ ‬أوسكار‭ (‬لا‭ ‬لا‭ ‬لاند‭) ‬كأفضل‭ ‬مخرج‭ ‬لعام‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الفيلم‭ ‬للفوز‭ ‬بأكبر‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬واختارت‭ ‬الرابطة‭ ‬إزرا‭ ‬إدلمان‭ ‬كأفضل‭ ‬مخرج‭ ‬لفيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬وفيلمه‭ (‬أو‭. ‬جيه‭: ‬ميد‭ ‬إن‭ ‬أمريكا‭) ‬مرشح‭ ‬لجائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬لأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭. ‬وفاز‭ ‬الأسترالي‭ ‬جاريث‭ ‬ديفيز‭ ‬بجائزة‭ ‬العمل‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ (‬لايون‭). ‬وحصل‭ ‬المخرج‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بالأوسكار‭ ‬ريدلي‭ ‬سكوت‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬خاصة‭ ‬عن‭ ‬مجمل‭ ‬أعماله‭. ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬رابطة‭ ‬المخرجين‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬لأفضل‭ ‬مخرج‭ ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬فازت‭ ‬أفلامهم‭ ‬بجائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬لتشازيل‭ ‬بجائزة‭ ‬رابطة‭ ‬المخرجين‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬أول‭ ‬ترشيح‭ ‬له‭ ‬عن‭ ‬ثالث‭ ‬فيلم‭ ‬روائي‭ ‬يخرجه‭. ‬ونال‭ ‬فيلمه‭ (‬لا‭ ‬لا‭ ‬لاند‭) ‬14‭ ‬ترشيحا‭ ‬من‭ ‬ترشيحات‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬أكاديمية‭ ‬فنون‭ ‬وعلوم‭ ‬السينما‭ ‬وبينها‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وأفضل‭ ‬إخراج‭.‬

ويقام‭ ‬حفل‭ ‬الأوسكار‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭.‬

وكما‭ ‬كان‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬حفلات‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬السابقة‭ ‬مثل‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬جولدن‭ ‬جلوب‭ ‬طغت‭ ‬على‭ ‬الحفل‭ ‬الأحداث‭ ‬السياسية‭ ‬الأخيرة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأمر‭ ‬التنفيذي‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ويحظر‭ ‬على‭ ‬مواطني‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬أغلب‭ ‬سكانها‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬دخول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كما‭ ‬يفرض‭ ‬حظرا‭ ‬مؤقتاعلى‭ ‬قبول‭ ‬لاجئين‭. ‬

وقال‭ ‬باريس‭ ‬باركلي‭ ‬مدير‭ ‬رابطة‭ ‬المخرجين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬وسط‭ ‬تصفيق‭ ‬الحاضرين‭ ‬الذين‭ ‬وقفوا‭ ‬له‭ ‬لتحيته‭ ‬‮«‬لولا‭ ‬المهاجرين‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬موجودا‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أعلن‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الأمريكي‭ ‬إنه‭ ‬سيعلق‭ ‬بحثا‭ ‬استمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬عن‭ ‬المخرج‭ ‬الكندي‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬روب‭ ‬ستيوارت‭ ‬وهو‭ ‬ناشط‭ ‬بيئي‭ ‬فقد‭ ‬بعد‭ ‬غوصه‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬العميقة‭ ‬قبالة‭ ‬الساحل‭ ‬الجنوبي‭ ‬لفلوريدا‭.‬

وأشار‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬احتمالات‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭ ‬حيا‭ ‬تضاءلت‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭. ‬وفقد‭ ‬ستيوارت‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬غوص‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬العميقة‭ ‬بهدف‭ ‬استعادة‭ ‬مرساة‭. ‬وقال‭ ‬والداه‭ ‬إن‭ ‬شريكه‭ ‬في‭ ‬الغوص‭ ‬انهار‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬القارب‭ ‬بينما‭ ‬ستيوارت‭ ‬الذي‭ ‬أعطى‭ ‬أشارة‭ ‬بأنه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬عندما‭ ‬ظهر‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المياه‭ ‬اختفى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

وقال‭ ‬جيفري‭ ‬جانسن‭ ‬قائد‭ ‬قطاع‭ ‬كي‭ ‬ويست‭ ‬في‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬تعليق‭ ‬البحث‭ ‬صعب‭ ‬للغاية‭. ‬فلم‭ ‬يتخذ‭ ‬بسهولة‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الشريك‭ ‬في‭ ‬الغوص‭ ‬نجا‭ ‬من‭ ‬الحادث‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬طائرة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬تقوم‭ ‬بآخر‭ ‬مرور‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬البحث‭ ‬وهي‭ ‬تقدر‭ ‬بنفس‭ ‬حجم‭ ‬ولاية‭ ‬كونيتيكت‭ ‬وهذا‭ ‬سوف‭ ‬يختتم‭ ‬عملية‭ ‬البحث‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬والدي‭ ‬المخرج‭ ‬اخطرا‭ ‬بالقرار‭. ‬واستهدف‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬‮«‬شارك‭ ‬ووتر‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬روب‭ ‬ستيوارت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬الصيد‭ ‬التي‭ ‬تغذي‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬زعانف‭ ‬أسماك‭ ‬القرش‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أطياب‭ ‬المطبخ‭ ‬الصيني‭. ‬وأضر‭ ‬هذا‭ ‬الصيد‭ ‬بأعداد‭ ‬سمك‭ ‬القرش‭ ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملة‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬اقناع‭ ‬بعض‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬اتخاذإجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬الصيد‭.‬