– February 5, 2017

الأغلبية السياسية وإدارة

الدولة

الأغلبية السياسية هي اغلبية سياسية استطاعت ان تكسب العدد الأكبر من أصوات الناخبين في الانتخابات مما جعلها تطلق على نفسها اغلبية سياسية . وتحاول السيطرة على السلطة في غياب الشركاء وبالتالي سيكون لهذه الأغلبية الكلام الفصل حيث تعمل على تكييف التشريعات القانونية لما يخدم مصالحها .

وهناك تجارب حصلت حيث فازت حركة ما في دولة عربية بأغلبية الأصوات وعلى امل ان تشكل الحكومة وبمشاركة الأطراف الأخرى الا ان الحركة الفائزة لم تستطع الحصول على احقية تشكيل الحكومة بسبب التفسيرات المنحازة للقضاء لا احدى الكتل الفائزة ومهما قيل عنها كانت غير مقبولة لدى ذلك الشعب والمعروف الان ان هناك تعددية في الإمساك بزمام السلطة.

فالحكومة مثلا تتكون من مجموعة من الوزراء ينتسبون الى جهات متعددة وفقا للمحاصصة الطائفية المقيتة وبالتالي ليس هناك عمل مجرد من الانتماء للكتل التي رشحت الوزير المعني وهذا يجعل من الوزير أداة لتنفيذ رغبات الجهة التي رشحته وليس العمل بتجرد لوطن وهذه هي المشكلة التي عانى ويعاني منها العراق على مر السنين التي أعقبت عام الاحتلال في عام 2003 ورغم وجود ما يسمى بالمشاركة مع قوى أخرى متكتلة قوميا ومذهبيا ودينيا الا ان الصراع يشتد بين هذه الكتل بين الحين والأخر فكيف سيكون الامر اذا امسكت بالسلطة كتلة واحدة تحت ذريعة الأغلبية السياسية وهي لم تقدم خلال أربعة عشر عاما ما يستحق الذكر.

ان الأغلبية السياسية ببساطة هي التحكم بالسلطة بانفراد فماذا سيكون الامر للأخرين ورغم ما يقوله البعض من ان المحاصصة هي السبب في تلكؤ الحكومات التي تعاقبت على البلاد وهذه حقيقة ولكن مروجيها عند ما يتكلمون بها ويصرون عليها هي كلمة حق ولكن هدفها باطل لان الأغلبية السياسية امر باطل في مثل هذه الأوقات حيث لا استقرار سياسي مع ازمة مالية وغياب للأمن أي رغم وجود شركاء في الحكومات التي تعاقبت على العراق انحدر الوضع السياسي والاقتصادي والأمني فكيف الحال اذا انفردت جهة واحدة بالسلطة تحت لافتة الأغلبية السياسية ومعلوم للعراقيين جميعا من ستكون هذه الأغلبية بشكل مبدئي رغم ان هناك قناعة لدى كل العراقيين في إعادة النظر بمن تم انتخابهم لانهم لم يقدموا للشعب ما يدعو لتكرار الخطأ من قبل الشعب لمرات متعددة.

ان المنطق السليم لمن يريد بناء بلد ان يذهب الفائزون بالانتخاب الى مجلس النواب وتشكل الحكومة من أناس كفوتين مهنيين متخصصين قادرين على إدارة وزاراتهم دون املاءات من حزب او كتلة او جهة معينة وان يوضع برنامج سياسي واقتصادي من اهل الخبرة والكفاءة وتقديم المشورة ورسم الخطط وتفعيل تنفيذها من قبل الدولة وفق المدد التي تحدد لها مع تفعيل المراقبة على عمل الحكومة ولكن ليس باستهداف طائفي او قومي او حزبي مع ضمان حيادية الحكومة المشكلة وذلك بالزام الحكومة بالاستقالة عند اكتشاف التحزب السياسي بين أوسط أعضائها وإعادة تشــــــكيلها بأمر من رئيس الدولة.

اما لماذا الاستقالة لضمان حيادية الحكومة ولو مجرد وزير واحد يظهر انه متحزب يجب ان تستقيل الحكومة من اجل ان ضمان الاستقلالية وعلى وفق ذلك ستعمل الحكومة لبلد وليس لا أحزاب او كتل او جماعات دينية او قومية او حزبية او غير ذلك من التسميات المملة والتي لم يألفها الشعب العراقي على مر السنين ان الدعوة للأغلبية السياسية هو خطوة لتحدي الإفلاس السياسي لدعاتها الذين لم يقدموا للبلد سوى الويلات والماسي على مدى أربعة عشر سنة الشعب يريد دولة مدنية ديمقراطية تضمن الحريات العامة وتحرك قطاعات الاقتصاد الوطني وتوفر الامن لا ان تكون هي سبب القلق الأمني للناس وعلى الشعب العراقي ان يصحح اخطائه في الاختيار وخلاف ذلك سيبقى العراق في تراجع مستمر على كل الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية وهو الذي كان رائدا في مختلف المجالات.

حاكم محسن محمد الربيعي