باحثون:ضرب كرة القدم بالرأس يؤدي إلى أعراض الارتجاج

– February 5, 2017

نيويورك‭ – (‬رويترز‭) – ‬تقول‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬إن‭ ‬تعمد‭ ‬ضرب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالرأس‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬أعراض‭ ‬ارتجاج‭ ‬في‭ ‬المخ‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأبحاث‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المشاكل‭ ‬تنجم‭ ‬أساسا‭ ‬عن‭ ‬تعرض‭ ‬الرأس‭ ‬لضربة‭ ‬بطريق‭ ‬الصدفة‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الهواة‭ ‬معرضون‭ ‬لخطر‭ ‬متزايد‭ ‬بالإصابة‭ ‬بأعراض‭ ‬تشبه‭ ‬الارتجاج‭ ‬نتيجة‭ ‬الاصطدام‭ ‬ببعضهم‭ ‬و‭ ‬بأشياء‭ ‬أخرى‭ ‬فإنهم‭ ‬معرضون‭ ‬أيضا‭ ‬لخطر‭ ‬متزايد‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬إذا‭ ‬استخدموا‭ ‬رأسهم‭ ‬كثيرا‭ ‬لضرب‭ ‬الكرة‭. ‬ولكن‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬ضرب‭ ‬الكرة‭ ‬بالرأس‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إلحاق‭ ‬ضرر‭ ‬بالدماغ‭ ‬أو‭ ‬مشكلات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬وقال‭ ‬الطبيب‭ ‬مايكل‭ ‬ليبتون‭ ‬وهو‭ ‬طبيب‭ ‬أعصاب‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬البرت‭ ‬أينشتين‭ ‬للطب‭ ‬ومونتيفيور‭ ‬هيلث‭ ‬سيستم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬كي‭ ‬نقول‭ ‬إنه‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬خطر‭. ‬‮«‬نحن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬الآثار‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‭ ‬جدا‭.‬

‮«‬تلك‭ ‬أعراض‭ ‬فورية‭ ‬بشكل‭ ‬حقيقي‭. ‬هذه‭ ‬الوثيقة‭ ‬لا‭ ‬تعالج‭ ‬العواقب‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬‮»‬

وأشارت‭ ‬أبحاث‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأعراض‭ ‬التي‭ ‬تشبه‭ ‬الارتجاج‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الصغار‭ ‬تنجم‭ ‬عن‭ ‬التصادم‭ ‬غير‭ ‬المقصود‭ ‬وليس‭ ‬ضرب‭ ‬الكرة‭ ‬بالرأس‭.‬