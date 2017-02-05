دراسة:الخجل من السمنة يزيد مشكلات القلب

– February 5, 2017

فيلادليفيا‭ -(‬رويترز‭) – ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الشعور‭ ‬بالخجل‭ ‬من‭ ‬فرط‭ ‬سمنتهم‭ ‬لا‭ ‬يبذلون‭ ‬فقط‭ ‬مجهودا‭ ‬كبيرا‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬أوزانهم‭ ‬الزائدة‭ ‬لكن‭ ‬تزيد‭ ‬أيضا‭ ‬فرص‭ ‬إصابتهم‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬واضطرابات‭ ‬الأيض‭.‬

وركز‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬متلازمة‭ ‬الأيض‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬مخاطر‭ ‬تتعلق‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والجلطات‭ ‬والسكري‭. ‬ومن‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المتلازمة‭ ‬يعاني‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬الخمس‭ ‬التالية‭: ‬زيادة‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخصر‭ ‬والزيادة‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الدهون‭ ‬الثلاثية‭ ‬وانخفاضمستويات‭ ‬الكوليسترول‭ ‬‮«‬الجيد‮»‬‭ ‬وارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬وزيادة‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭. ‬وتوصلت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الخجل‭ ‬بسبب‭ ‬سمنتهم‭ ‬زاد‭ ‬احتمال‭ ‬تعرضهم‭ ‬لمتلازمة‭ ‬الأيض‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬بنسبة‭ ‬41‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬مقارنة‭ ‬بمن‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الخجل‭ ‬بعد‭ ‬وضع‭ ‬مدى‭ ‬الإحباط‭ ‬ودرجة‭ ‬السمنة‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭. ‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬ريبيكا‭ ‬بيرل‭ ‬باحثة‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الشعور‭ ‬بالخجل‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬يولد‭ ‬ضغطا‭ ‬نفسيا‭ ‬يصاحبه‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬والإصابة‭ (‬بنوع‭ ‬من‭) ‬الالتهابات‭ ‬وربما‭ ‬يتحول‭ ‬هذا‭ ‬الخجل‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬المزمن‭.‬‮»‬‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬ربما‭ ‬‮«‬ينخرطون‭ ‬في‭ ‬سلوكيات‭ ‬غير‭ ‬صحية‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القلق‭ ‬مثل‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬أطعمة‭ ‬معينة‭ ‬تشعرهم‭ ‬بالراحة‭ ‬لكنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭.‬‮»‬‭ ‬وخلال‭ ‬الدراسة‭ ‬فحصت‭ ‬بيرل‭ ‬وزملاؤها‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬مختبرات‭ ‬لدراسة‭ ‬مخاطر‭ ‬متلازمة‭ ‬الأيض‭ ‬كما‭ ‬حللت‭ ‬استبيانات‭ ‬بشأن‭ ‬الخجل‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬لنحو‭ ‬178‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬السمنة‭. ‬وإجمالا‭ ‬أظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬51‭ ‬شخصا‭ ‬أو‭ ‬32‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬ممن‭ ‬شملتهم‭ ‬الدراسة‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬متلازمة‭ ‬الأيض‭.‬