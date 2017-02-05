أفغانيات يحاربن التمييز بالفنون القتالية

– February 5, 2017

كابول‭ -(‬رويترز‭) – ‬على‭ ‬قمة‭ ‬جبل‭ ‬جليدي‭ ‬غربي‭ ‬العاصمة‭ ‬الأفغانية‭ ‬كابول‭ ‬تتدرب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬الأفغانيات‭ ‬على‭ ‬حركات‭ ‬الووشو‭ ‬إحدى‭ ‬فنون‭ ‬الكونغ‭ ‬فو‭ ‬القتالية‭ ‬الصينية‭ ‬القديمة‭.. ‬يتمددن‭ ‬وينحنين‭ ‬ويلوحن‭ ‬بسيوف‭ ‬براقة‭. ‬وفي‭ ‬بلد‭ ‬يفرض‭ ‬قيودا‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬النساء‭ ‬للرياضة‭ ‬يعد‭ ‬نادي‭ ‬شاولين‭ ‬لفنون‭ ‬الووشو‭ ‬والذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بكابول‭ ‬تعتبر‭ ‬موطنا‭ ‬لأقلية‭ ‬الهزارة‭ ‬العرقية‭ ‬استثناء‭ ‬نادرا‭. ‬وقالت‭ ‬سيما‭ ‬عظيمي‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬جلسة‭ ‬التدريب‭ ‬إن‭ ‬الووشو‭ ‬يعلم‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬لكنه‭ ‬وبنفس‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬‮«‬فعال‭ ‬جدا‭ ‬للبدن‭ ‬والروح‮»‬‭. ‬تعلمت‭ ‬سيما‭ ‬هذا‭ ‬الفن‭ ‬القتالي‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬بميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬وميدالية‭ ‬برونزية‭ ‬وهي‭ ‬تدرب‭ ‬الفتيات‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬بتشجيع‭ ‬من‭ ‬والدها‭ ‬الذي‭ ‬تتدرب‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬بالنادي‭.‬

قالت‭ ‬‮«‬أعمل‭ ‬مع‭ ‬فتيات‭ ‬أفغانيات‭ ‬لتنمية‭ ‬قدراتهن‭ ‬وأحب‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬تحسنا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الأفغانيات‭ ‬مثلما‭ ‬تحسنت‭ ‬أحوال‭ ‬فتيات‭ ‬أخريات‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬‮»‬‭ ‬وتابعت‭ ‬‮«‬أطمح‭ ‬لأن‭ ‬أرى‭ ‬تلميذاتي‭ ‬يشاركن‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬دولية‭ ‬ويفزن‭ ‬بميداليات‭ ‬باسم‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬‮»‬‭ ‬وتحظى‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬بشعبية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭. ‬لكن‭ ‬الأحوال‭ ‬صعبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنساء‭ ‬وتواجه‭ ‬فتيات‭ ‬نادي‭ ‬شاولين‭ ‬لفنون‭ ‬الووشو‭ ‬مضايقات‭ ‬وإساءات‭ ‬مستمرة‭ ‬بجانب‭ ‬المخاطر‭ ‬المعتادة‭ ‬للحياة‭ ‬في‭ ‬كابول‭. ‬قالت‭ ‬زهرة‭ ‬تيموري‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬التحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬واجهناه‭ ‬هو‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭… ‬معظم‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬لغياب‭ ‬الأمن‭.‬‮»‬

وعبرت‭ ‬صديقتها‭ ‬شاكيلا‭ ‬مرادي‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تساعدها‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬أجواء‭ ‬أكثر‭ ‬سلمية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬في‭ ‬تحد‭ ‬للواقع‭ ‬اليومي‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬الفتيات‭. ‬وتضيف‭ ‬‮«‬نتعرض‭ ‬لمضايقات‭ ‬من‭ ‬الكثيرين‭ ‬لكننا‭ ‬نتجاهلهم‭ ‬ونتبع‭ ‬أهدافنا‭.‬‮»‬‭ ‬ويستمر‭ ‬التدريب‭ ‬كلما‭ ‬كان‭ ‬متاحا‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬رياضية‭ ‬بها‭ ‬ملصق‭ ‬كبير‭ ‬لحسين‭ ‬صديقي‭ ‬وهو‭ ‬بطل‭ ‬فنون‭ ‬قتالية‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الهزارة‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬هرب‭ ‬إلى‭ ‬أستراليا‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬ثم‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬كبديل‭ ‬للأبطال‭ ‬في‭ ‬الحركات‭ ‬الخطرة‭ (‬دوبلير‭).‬

وحتى‭ ‬الآن‭ ‬تنتمي‭ ‬كل‭ ‬فتيات‭ ‬النادي‭ ‬للهزارة‭ ‬التي‭ ‬يتحدث‭ ‬أبناؤها‭ ‬الفارسية‭ ‬ويغلب‭ ‬عليهم‭ ‬الشيعة‭ ‬والتي‭ ‬واجهت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬أعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عنها‭.‬

وتتيح‭ ‬تقاليد‭ ‬الهزارة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الأكثر‭ ‬تحررا‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬للفتيات‭ ‬متنفسا‭ ‬للتحرك‭ ‬خارج‭ ‬المنزل‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬لكن‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬عظيمي‭ ‬والد‭ ‬سيما‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تنضم‭ ‬فتيات‭ ‬من‭ ‬أعراق‭ ‬أخرى‭ ‬للنادي‭.‬

عبر‭ ‬عظيمي‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬على‭ ‬ابنته‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يسعد‭ ‬برؤيتها‭ ‬وهي‭ ‬تدرب‭ ‬فتيات‭ ‬أخريات‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬حقا‭ ‬لأنني‭ ‬ساعدت‭ ‬سيما‭ ‬وشجعتها‭ ‬وساندتها‭.‬‮»‬