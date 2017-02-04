– February 4, 2017

الأفارقة يهيمنون على ماراثون بغداد الدولي

بغداد – ساري تحسين

توجت العداءة الكينية شاميتا بالمركز الأول في ماراثون بغداد الدولي الذي أقيم امس السبت، فيما حلت مواطنتها ناشا بالمركز الثاني، في حين جاءت الأوغندية بالمركز الثالث.

وقطع المتسابقون مسافة 21 كيلومترا في ماراثون بغداد وشهد حضور الرياضيين العرب حيث جاءت الحديوي هاجر من الغرب بالمركز السادس في السباق، لكنها تُعد الأول عربياً، في حين حلت المُتسابقة السودانية هنويا آدم بالمركز السابع، والثاني عربياً. وشهد الماراثون بنسخته الثانية مشاركة 74 عداء وعداءة بينهم أبطال عرب وافارقة من 24 دولة بالاضافة الى المشاركة المحلية ، بحضور شخصيات رسمية ورياضية وشعبية وفنية.

ورصد الاتحاد العراقي لألعاب القوى مبلغ 30 الف دولار كجوائز مالية للفائزين الاوائل لسباق المارثون.

تفاصيل (الزمان الرياضي)