– February 4, 2017

مصدر لـ (الزمان) : إعتقال وكيل وزارة المالية في أربيل بشبهة (الإختلاس)

الحكيم والبارزاني يتفقان على مشروع يطمئن الجميع ما بعد داعش

بغداد – قصي منذر

اربيل – فريد حسن

اتفق رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني على ضرورة ايجاد مشروع جامع ومطمئن يحفظ حقوق الجميع لتجاوز تحديات مرحلة ما بعد داعش، فيما كشف مصدر في الاقليم عن اعتقال وكيل وزارة المالية فاضل نبي عثمان لدى وصوله مطار اربيل من قبل قوة امنية بشبهة الاختلاس .وقال بيان امس عقب وصول وفد من التحالف الوطني الى اربيل برئاسة الحكيم ان (الجانبين بحثا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والحرب على داعش وسبل تعزيز علاقة الإقليم بالحكومة الاتحادية وتجاوز جميع الإشكاليات والخلافات)، واضاف ان (الجانبين اتفقا على حاجة العراق لمشروع جامع ومطمئن يحفظ حقوق الجميع لتجاوز تحديات وإفرازات مرحلة ما بعد داعش الإرهابي)، وكان الحكيم قد التقى رئيس وزراء الاقليم نيجرفان البارزاني في مطار اربيل . واجرى الحكيم سلسلة من المباحثات مع المسؤولين في حكومة الاقليم. وكان النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي قد اعلن عن ان زيارة وفد التحالف ستثمر عن تفاهمات وخيارات تشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة. وقال البياتي في تصريح امس ان (زيارة وفد التحالف الى كردستان تأتي من أجل التباحث وتبادل وجهات النظر مع الشركاء بشأن مرحلة ما بعد داعش)، واضاف ان (الحكيم يبحث في أربيل والسليمانية مشروع التسوية الوطنية واهمية التعاون والعمل على حماية التجربة السياسية والعملية الديمقراطية)، واوضح البياتي ان (هذه الزيارة لها أهمية ستراتيجية كبيرة لان القوى الكردية وقوى التحالف لديهم تعاون في مرحلة المعارضة وفي مرحلة بناء الدولة وهم يتحملون واجبا أخلاقيا في ديمومة العملية السياسية وتصحيح مساراتها)، واكد البياتي إن (التعاون بين بغداد واربيل سيكون على رأس أولويات زيارة وفد التحالف لكردستان بالاضافة الى حل المشكلات بين الطرفين على ضوء الدستور ثم العمل على مكافحة الإرهاب وهزيمة داعش ودور الطرفين في مرحلة صياغة خيارات مرحلة ما بعد داعش ومنها إعادة البنى التحتية للمدن المحررة وإعادة النازحين الى مناطقهم)، واعلن النائب عن إئتلاف دولة القانون موفق الربيعي عن وجود ثلاثة خيارات للخروج من المشكلات السياسية والاقتصادية في البلاد. وقال الربيعي في تصريح امس إن (العملية السياسية ومنذ 14 عاما تمر بأزمة وتراجع مستمر اوصلها الى طريق مسدود وهو امر واضح لجميع المواطنين والسياسيين)، لافتا الى ان (هناك تراكمات طيلة الاعوام الماضية من فساد وفشل وتراجع بالعمل السياسي والاقتصادي)، واكد الربيعي ان (هناك ثلاثة خيارات امامنا اولها ان نترك الوضع على ماهو عليه حتى تهبط العملية السياسية الى الهاوية وتخرج عن نطاق السيطرة لتنتهي بالتقسيم وانفراط عقد الدولة الواحدة وهو خيار غير مقبول لدى اي وطني)، مضيفا (والخيار الثاني هو البحث عن دكتاتور عادل وانقلاب عسكري وهو امر غير معقول اما الخيار الثالث فهو الاقرب للواقعية والتحقق للخروج من المشكلات والذي يكمن بخيار الاغلبية السياسية لحفظ العراق موحدا بقيادة قوية فاعلة)، الى ذلك، افاد مستشار لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم بان معصوم سيلتقي اليوم في أربيل البارزاني.

على صعيد اخر اعتقلت قوة امنية في اربيل وكيل وزارة المالية فاضل نبي عثمان لدى وصوله المطار. وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (عثمان اعتقل لدى وصوله مطار اربيل من قبل قوة امنية)، واضاف ان (اعتقاله صدر بامر من رئاسة الاقليم لوجود شبهات باختلاس اموال)على حد قول المصدر.