– February 4, 2017

نبض القلم

الحب والبغضاء

ليس بعيدا عن السياسة عندما نكتب عن الحب … لان السياسة حب عندما يكون هدفها العطاء والصدق وتتحلى بنكران الذات والتضحية والتعاون .. ولكن عندما تعلو نزعة الذات والانتقام والكذب تتحول الى نقيضه ( البغضاء ) …

والحب اسمى عاطفة انسانية ، تظهر نتائجها العظيمة على الانسان والارض معا ، خلاف البغضاء والكراهية ، تقتل الانسان و تنحدر به الى قاع التخلف والعنف والتطرف ، وتحيل الارض الى خراب ودمار ..

والحب يخرج الانسان ، من حالة السلبية الى الدور الفاعل والمنتج في المجتمع ، بدلا من إستثمار الجهد والطاقة والوقت في ما لا يفيد ..

والحب والتواصل والتعاون هو علاج شاف عندما تظهر حالات الاختلاف والتباعد أو الخصام …

ومهما كشر الشر عن انيابه ، وظهر وجهه القبيح ، أو ( توحش ) في لحظة ضعف ، فانه لا محالة زائل ، لانه حالة استثناء ، وليس القانون الطبيعي للحياة ..

والحب لا يموت على كوكب الارض ، مهما بدت الحياة صعبة ، واختلفت الاوضاع عن طبيعتها ، واشتدت في قساوتها ، وتداخلت الالون ، ما دامت هناك أم تحنو على اطفالها الصغار و( الكبار) … فهي الحب الصافي الذي لا تشوبه المصلحة ولا تعكره الامزجة ولا يبحث عن مادة …

الحب يجعل الولد يبقى صغيرا في عاطفة أمه ، وإن كبر وملأ البيت بعصافير كثيرة تزقزق ، لكنه سيظل في قلبها عصورا مثل هذه العصافير الصغيرة..

وعاطفة الولد تزداد مع العمر تجاه أمه ، وتبقى في نظره هي أحلى إمرأة في العالم …

وعندما تكون الام رمز الحب …يعني ان الحب قرين الحياة ، وهناك حب أبدي على هذه الارض ..وورد ة تتفتح باستمرار ، وغضن يتجدد مع الفصول ، وشجرة واقفة لا تموت ، وان تساقطت اوراقها في الخريف ، فسرعان ما تعود باطلالة الربيع الضاحك الجميل الناطق بالحب …

قد يضعف الحب لزمن معين ، لكنه لا يموت ، ولا ( يشيخ ) ، لانه عاطفة وروح وجوهر ، وليس شكلا يتبدل ، أو جسما يهرم ، بتقادم السنين التي تأكل من العمر، لكنها لا تنقص من الحب …

الحب حياة … والبغضاء موت …

فمن يحب ان يكون لحدا كما يقول جبران خليل جبران …

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كلام مفيد :

سئل الحسن البصري .. ما سر زهدك في الدنيا ؟؟..

أجاب : أربعة اشياء : علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فأطمأن قلبي … وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي … وعلمت أن الله مطلع عليّ فاستحيت أن يراني في معصية .. وعلمت أن الموت حق فاعددت الزاد للقاء ربي ..

طالب سعدون