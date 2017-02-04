– February 4, 2017

كلام أبيض

جرح غائر يا معالي الوزير

مع ان المدة التي تسنم بها معالي وزير التعليم العالي ادارة الوزارة تعد بالقصيرة ، الا انه تمكّن من ان يضع اصبعه على العديد من الجروح التي يمكن وصف بعضها بالغائرة ، ومن الجروح التي خلفت اثارا جسيمة على مستوى الأداء الوظيفي بما قلل من مستوى الانتاج ونوعيته تلك التي تتعلق بالولاء للمؤسسة ، فوجّه مشكورا بتنظيم الندوات واقامة المحاضرات .

ليس سرا القول ان الولاء للمؤسسات يشهد تراجعا واضحا ، حتى ان ما يربط البعض بها لم يعد الخدمة التي يقدمها للمجتمع ، ولا ما يحتّمه الضمير من التزامات أخلاقية لوطن يتعرض لأعتى التحديات و شعب تحيق به الخطوب ، بل ان رأس الشهر هو كل ما تعنيه الوظيفة لهذا النفر غير المسؤول ، ومع ان ذلك حق في جانب منه ، الا ان هذا الحق تترتب عليه واجبات يجب القيام بها ، وقيم يفترض التحلى بها ومنها الاخلاص لباب الرزق .

والولاء للمؤسسة الذي ينتهي بالولاء للوطن ليس عبارة عابرة او كلاما انشائيا او شعارا براقا ، بل أمر في غاية الأهمية ، لما ينطوي عليه من خطورة بالغة ، فاذا لم يكن الولاء عاليا لدى الجندي فلن يجود بنفسه من أجل الوطن ، وقد يفضل المواطن مصلحة ضيقة على حساب مصلحة عامة ، وفي أحيان معينة قد يعمل ممن لا ولاء لهم بالضد من المؤسسة ، لذلك فأن العمل البناء ومبادرات التطوير والتفكير الخلاق مرهون بمستوى الولاء .

واذا انتقلنا من المؤسسة الى رحاب الوطن ، نجد ان جزءا مما نحن فيه من كارثة يعود الى عدم ايلاء الولاء الوطني الذي يتأسس على الشعور بالانتماء العناية التي يستحق ، ومع إن حب الأوطان راسخ في الوجدان ، الا ان هذا الحب يراد لتعزيزه تنشئة سياسية واجتماعية مخطط لها بشكل علمي من المؤسسات المعنية ، كما لا يمكن لهذه التنشئة أن تعطي ثمارها ما لم يتلمس المواطن ما يترتب على ذلك من مضامين معنوية ومادية ، ومثالها : لا يمكن أن يتعزز الانتماء مالم يشعر المواطن بكرامته اثناء مراجعاته للدوائر الرسمية ، وما لم يتيقن ان الشرطي موجود في الشارع لحمايته وتطبيق النظام ، لكن الانشغال عن مسألة تعزيز هذا الشعور بما هو راهن من تحديات مصيرية ، او عدم احساس البعض بحجم أهميته أدى الى الاعلاء من شأن ولاءات فرعية ضيقة كالولاء المذهبي والقومي والقبلي ، بل وحتى الولاء الى ما هو غير وطني كالولاء الى دول أجنبية على حساب الولاء للوطن كما هو الحال لدى البعض من الطبقة السياسية .

لقد خلف هذا الاهمال العديد من الأمراض الاجتماعية كالفتن الطائفية وشيوع الكراهية التي دفع العراقيون بسببها أنهارا من دماء شبابه والآلاف من المهجرين والنازحين واهدار المليارات ، ما يجعل التصدي لهذه الظاهرة قضية وطنية تفوق بأهميتها الكثير من القضايا التي وضعت في عداد الأولويات راهنا، ويجب الا يُكتفى ببيان أهمية الولاء ، فالأهداف لاتتحقق بالمناشدات والدعوات ، بل بالاجراءات والخطوات العلمية ، لذلك علينا ان نسأل عن اسباب تراجع الولاء للمؤسسة ، وما يجب فعله للارتقاء به ، أظن ان ذلك يرتبط بادارة المؤسسات أولا وبالظروف التي تمر بها البلاد ثانيا ثم بعد ذلك في مستوى ثقافة الموظف ، وبما ان ظروف البلاد تعد عاملا خارجيا مؤثرا في المؤسسة ويخرج عن سيطرتها ، وان الارتقاء بالمنظومة الثقافية للموظف تقتضي زمنا طويلا من العمل الدؤوب ، فدعونا نراجع من منظور الولاء للمؤسسة اجراءاتنا الادارية وسلوكيات القيادة وسياقات العمل وحقوق الموظف وواجباته ، ليتسنى لنا اتخاذ الاجراءات العملية التي من شأنها مواجهة الظاهرة ، وعلينا بدءا ان نتعرف الى صورة المؤسسة في ذهن جمهورها الداخلي ( المنتسبين ) ، ومستوى رضاهم عن المؤسسة وما يتعلق بهما من مسائل ؟ بهذا نكون قد وقفنا على جانب جوهري مما يغذي الولاء او يعيق نموه ، ثقوا ان الحصون المنيعة تكمن في الولاءات المتينة ، بهذا نواجه كل أشكال الظلام .

جليل وادي

بغداد