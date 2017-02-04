– February 4, 2017

عراقيات

من لا يريدك ضيفاً فلا ترده مضيفاً

قرر ترامب ماقرره تجاه اللاجئين المسلمين، وهذا حقه كرئيس دولة ، ثم عاد وأستثنى (أصدقاءه) العراقيين، واللبيب يفهم معنى كلمة ( الأصدقاء ) لأن الدولة الأمريكية لها مدلول خاص لكلمة الأصدقاء ..!!

وأعجب لهذه (الهيصة) التي أبداها البعض حول قرار ترامب الذي أستلم مقاليد أعتى دولة مشهورة بقهر الشعوب وتدميرها، ضاربة عرض الحائط ما نادى به مارتن لوثر وغيره.

يبدو أن هؤلاء الذين مازالوا يثيرون الضجيج تناسوا ما فعلت أمريكا ومازالت تفعله في العراق خاصة وفي المحيط العربي عامة ..!!

أمريكا هذه التي يتزعمها اليوم هي أمريكا بوش اللعين , وهي أمريكا كلينتون الفاسق , أمريكا اليوم هي أمريكا أللعينيين كيسنجر وبريمر اللذين خططا ونفذا أسوأ قرارات ضد بلد مستقل هو العراق بدعوى الدكتاتورية التي مازال البعض يتغنون بسقوطها بينما مايجري هو دكتاتورية مغلفة بـ (سوليفين) الحرية .

أيها العراقيون لا تتباكوا على قرار ترامب فهو أستثنى (أصدقاءه) منكم ، وعليه يجب أن لا يحتج أحد لأن الأمريكان صديقهم عميلهم ولذلك فهو – أي ترامب -لا يرحب بغير عملائه ، والتحذير الذي أطلقتنه أمريكا للأمريكان بعدم السفر إلى العراق هو قرار تمويهي أطلقوه ليغطوا على الحقائق ، فأمريكا لها أكبر سفارة في العراق ، ولها الخضراء المحمية , ولها آلاف الجنود والمستشارين في العراق .. فلماذا يخافون على الأمريكان المتوجهين إلى العراق ..؟! لا أرى كمواطن مبرراً لهذا الضجيج الذي يعلو حول استقبال اللاجئين العرب والمسلمين من قبل رئيس أمريكي لا يختلف عن سابقيه بسوى الشؤون الخاصة أما سياسته الأمريكية فهي تتواصل بالاستنساخ مع تغييرات بسيطة في المعلن ، أما المخفي فهو قرار ثابت لايُغير بتغير الوجوه والأقنعة.. !!

ماجد الكعبي