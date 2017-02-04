– February 4, 2017

الـبـصـرة بـوجـه الـمـدفـع

البصرة: تلك المدينة الجميلة الكبيرة بعُمْرِها وبمساحتهِا، حيث إنها تبلغ مـن العُمر ما يقارب ال636 عاماً؛ وبمساحة ممتدة من الكوفة الى ما تسمى اليوم “بدولة البحرين”. البصرة السخية الكريمة، كانت ومازالت رمزاً من رموز عطاء الخير لكل من هب ودب، والى القريب والى البعيد. لاضافة الى ذلك الجمال والكرم والعطاء، هي كذلك مسرح مفتوح للنزاعات والحروب والخراب والدمار. مؤخراً وكما هو معولم اصبحت مسرحاً الى ذلك الطاغي الراحل، فقد أستخدمها ميداناً لَه ولحربه مع إيران، والثانية مع الكويت التي هي بالأصل جزء لا يتجزء من ارض البصرة. وحتى “حرب الخليج الثالثة” او “حرب بوش كانت البصرة في مقدمة المدن العراقية المحتلة من قبل “قوات التحالف”. وإلى اليوم لا تزال هذه المدينة “بوجه المدفع” فمنذ ما يقارب الثلاث أشهر، قرر “مجلس النواب العراقي” حظر بيع المشروبات الكحولية في العراق؛ عدا اقليم كردستان. ومن دون باقي المدن اخذت البصرة على عاتقها تطبيق هذا القرار، من خلال قتل من يتاجر ببيع المشروبات؛ وأيضاً تفجير البيوت او المخازن المستخدمة لبيع تلك المشروبات الكحولية. مع الأخذ بنظر الأعتبار إنتشار واسع وكثيف للمتاجرة بالمواد المخدرة المهربة من دول الجوار. ليس هذا وحسب بل هنالك كارثة اخرة وهي “الحكومة العراقية” الكريمة بلا حدود؛ حيث انها و برحابة صدر و فخر واعتزاز تنازلت عن جزء من أراضي البصرة الى الكويت. ببساطة تنازلت عن خور عبدالله العراقي، وفي الوقت ذاته يتقدم الجيش العراقي، والحشد الشعبي، لتحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي المرتزق. مع الأخذ بنظر الاعتبار ان اغلب شباب قوات الحشد الشعبي هم من أبناء البصرة او من سكنة البصرة.

المعادلة كالآتي نحرر أراضي العراق بالشمال، و نتنازل عن أراضي العراق بالجنوب. البصرة بوجه المدفع، الى متى تبقى هكذا، العراق وبدون مبالغة يعيش على خيرات البصرة، بنفس الوقت وقبل فترة تعرضت مستشفى اطفال امراض السرطان الى أزمة مالية حادة ومازلت الأزمة مستمرة، اين هي خيرات البصرة الا تستطيع سد حاجة الاطفال المرضى الذين لا يتجاوز عددهم الـ300 طفل……… حكومة إذن من طين و إذن من عجين؛ الى الله المشتكى.

عبدالله ماهر الغانم