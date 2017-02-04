– February 4, 2017

نحن والبحر والكويت

خور عبد الله عاد من جديد كأي لغم قابل للانفجار في أية لحظة بين العراق والكويت خاصة وإن هنالك ملفات كثيرة بين البلدين قابلة للقفز على سطح الأحداث كلما سنحت الفرصة لذلك يساعدها في الأمر لعبة السياسة في العراق والتي تجعل الكثير من الملفات الداخلية منها والخارجية تطرح مباشرة على الرأي العام العراقي من قبل هذا الطرف أو ذاك من أجل تسقيط هذا أو ذلك ويتم طي الصفحة في حينها.

ومع هذا أجد أن مسألة خور عبدالله من المخاطر التي تحدق بالعراق والتي تتأثر بالحراك السياسي داخل البلد وانعكاساته على الوضع الأمني، وأيضا ما يمكن تسميته بالصراعات الداخلية التي تستفيد منها جهات عديدة كالقوى الإرهابية أو حتى بعض دول الجوار ودول العالم الأخرى التي ترى بأن انقسام القوى السياسية العراقية ووجود أكثر من مصدر للقرار والتصريح من شأنه أن يوجه رسائل عادة ما تكون خاطئة لأطراف عديدة يدفع العراق ثمنها أضعافاً مضاعفة خاصة تلك التي تتعلق بالسيادة الوطنية للبلد.

ومنذ عام 2003 وحتى يومنا هذا وجدنا ثمة ازدواجية كبيرة في تعامل القوى السياسية مع المخاطر المحدقة بالعراق ونقصد هنا بالمخاطر الداخلية والخارجية ، وهذا ما ترك آثاراً كبيرة على العراق أمنياً و اقتصادياً وسيادياً ، وتجلى ذلك بوضوح في مسائل عديدة أهمها مسألة مياه نهري دجلة والفرات وكمية السدود التي اقامتها تركيا وسوريا وتأثير ذلك على الأمن المائي للعراق وتداعياته على مستقبل الزراعة في البلد،

واليوم أمامنا مسألة قديمة جديدة هي مسألة خور عبد الله وترسيم الحدود البحرية مع الكويت ويظن الكثير من ابناء الشعب العراقي أن هذا بسبب قوانين مجلس الأمن التي فرضت على العراق بعد غزو الكويت لكن مجلس الأمن ترك أمر ذلك اقصد ترسيم الحدود البحرية للعراق والكويت معا اي باتفاق الطرفين ورعاية أممية ويبدو أن الدبلوماسية العراقية فشلت في إقناع الجانب الكويتي بحقوق العراق البحرية كما فشلت من قبل الحكومة في إنجاز ميناء الفاو وهذا الفشل سببه عوامل كثيرة أبرزها بالتأكيد أن صوت العراق في المحافل الدولية غير مسموع والسبب الثاني أن الكويت تحاول جاهدة خنق العراق بحريا وان بدت في ظاهرها مع العراق وبالتالي يتوجب على الحكومة العراق حمل ملف ترسيم الحدود البحرية للأمم المتحدة وبحثه بما لا يضر العراق وشعبه.

وأخيرا يمكننا القول إن من مصلحة الكويت أن تكون هنالك منافذ بحرية للعراق ولا يتم سلب هذه المنافذ التي قد تكون في يوم مـــــن الأيام ذريعة يعاد من خلالها سيناريو صيف 1990 الذي لا زلنا ندفع فواتيره ولا زال الكثير من الكويتين يعيشون رعب هذا اليوم.

حسين علي الحمداني