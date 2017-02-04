– February 4, 2017

بلاد الشـ 100.. والكوكايين كولا

” إلقاء القبض على أكبر شبكة لتزوير المعاملات التقاعدية لقاء 10الاف دولار لكل معاملة وسط بغداد ” ، هكذا بدأت نشرتي الاخبارية بعد اصلاح النانو – المفتر بفعل فاعل – وتشغيل المولدة اليدوية قبل تشغيل شقيقتها – اللاوطنية السحب- بغياب الوطنية الحكومية – والمبلل الوجل مايخاف من النتل – وتنظيف الراوتر من طن الغبار اليومي وأنا أتناول – لفة الفلافل – الصباحية المعتادة، لا من شح ولامن فاقة ، ولكن من شب على شيئ شاب عليه ، فقد أرضعت- الفلافل بالطرشي رضاعة طبيعية – كسائر العراقيين منذ إختراعها ، كما أرضع الغزاة نفطي الاسود منذ اكتشافه عام 1912 رضاعة صناعية ،احتكارية، استعمارية وهم يستنشقون الغاز المصاحب له كما الهيرويين والذي يذهب الى عنان السماء هباء بمعدل 700 مليون قدم مكعـــب من الغاز المستـــخرج من الحقول كل 24 ساعة بما يكفي لتوليد 4500 ميغاواط يومياً من الكهرباء ، فقط من الحقول التي – لفطتها عيني عينك – شركة شل الهولندية ضمن جولة التراخيص أو – الحرافيش – !!

ولم أكد أفرغ من شرب – شاي الكجرات الاحمر – حتى نشرت الخبر الثاني ” الحكم بالسجن 15 عاما على مسؤولة مكتب بريد الرصافة السابقة بتهمة إختلاس مبلغ449 مليونا و975 الف دينار ، عن طريق تزوير البصمات في كشوفات الرواتب الخاصة بالرعاية الاجتماعية!!!”.

ترررررن ” اخوية بلازحمة نشرتوا خبر تحرير طفل بعد ساعات على اختطافه، والقبض على الخاطف وسط بابل؟ !”، الحقيقة لم ننشر بعد ، لالانني مشغول حاليا بتحرير خبر ضبط شحنة كبيرة من الادوية الفاسدة المصرية والسورية في ميناء ام قصر ، أعدك ما إن أفرغ منه ومن ثم من خبر تفجير ثلاثة أبراج للطاقة الكهربائية بعبوات ناسفة في أطراف “قره تبة ” التي تعاني من تذبذب الطاقة بشكل كبير اصلا ،ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن الناحية بالكامل بمعنى – كمل الغرقان غطة – حتى أنشر خبرك ، وآني والوكالة الممنونين !!

ترررررن – مو كلنالك انتظر شوية ، ليش الملحة – ، لالالالا عفوا ، هذا خبر ثان خلاصته ” انفجار سيارة مفخخة ركنها مجهولون على جانب الطريق في كراج النهضة ومقتل واصابة 12شخصا وحرق عدد من السيارات داخل الكراج !!!”.

ثم البصرة تصحو على نبأ انتحار فتاة تبلغ من العمر 15 عاما شنقا في منزلها شمالي البصرة،وانتحار شاب يبلغ من العمر 21 عاما بعد ان اطلق النار على نفسه من مسدس شخصي داخل منزله في قضاء ابو الخصيب،جنوبي البصرة ، وانتحار شابة بعمر 18 عاما في منطقة البراضعية وسط المحافظة في أقل من 24 ساعة ..شنو الفيلم ؟ !!!

وبينما كنت أتابع سير التحقيقات في حادث اختطاف 45 شخصا من منازلهم من قبل قوة مجهولة في الطارمية ، وإقتيادهم الى جهة أكثر مجهولية ، واحتدام المعارك في الموصل واطراف الانبار ،واعتقال مروجي ومتعاطي المخدرات في النجف وذي قار والديوانية و إختطاف عائلة بأكملها بمافيهم الاطفال في السيدية ، وصلني خبر وفاة مواطن يدعى ، عباس كاظم ، على إثر سقوطه داخل نفق مخصص للصرف الصحي بفتحة كبيرة لا غطاء معدني فوقها – استلم – سبقته اربع حالات وفاة في ميسان ووو لنفس السبب !!

إختنقت ..أغلقت الحاسبة ..أطفأت الراوتر..وضعت الهاتف – النشال – على وضع الطيران ، يممت وجهي شطر الكافتيريا القريبة لاستعيد انفاسي واشرب علبة من – الكوكا كولا مع الشــ 100 بووووووم – ياخفي الالطاف نجنا مما نحذر ونخاف” هكذا صاح الكارسون بعد تطاير الزجاج وخلع الابواب ، ” يامالك نجنا من المهالك وانت قادر على ذلك ” هكذا تمتم بصوت مبحوح صاحب الكافتيريا ” ، يبووووو ” هكذا صرخت احداهن وهي ترتجف من شدة الخوف وهول الصدمة ” ، سبتايتل العواجل عبر جهاز التلفاز “انفجار عبوة ناسفة قرب محال تجارية ، غربي بغداد ، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة بجروح مختلفة !!

قفز الى ذهني كما في كل مرة قول قائلهم ، قول يصدق على بلادي التائهة بلا ربان ولاقبطان ولاسفان : جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما …تيه الملوك وأفعال المماليك

ولاحل ،لالالالالا حل إلا بمشروع وطني عراقي شامل شعاره الخلاص والاخلاص يتولى وضع النقاط على الحروف وإعادة الامور الى نصابها الصحيح ويحقق الاستقرر المفقود ويفتح النفق المسدود ويضبط الامن داخليا وعلى الحدود ، وإلا فطريقك وطريقي ، مسدود ياولدي مسدود.. اودعناكم اغاتي

احمد الحاج