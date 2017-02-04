– February 4, 2017

المجرم يعترف بجريمته

منذ اللحظات الاولى والتي قرر الامريكان بها العدوان على البلاد بعنجهية المتغطرس المنفرد وتكوين سكان البلاد الغاصبين لارض وحقوق الاخرين من اهل الارض وهم الهنود الحمر-والبدء بتكوين جبهة عدوان من دول اوربية او عربية او من جوار العراق وبعد ان مارسوا ابشع اساليب الابتزاز والكذب وبمساعدة خونة واجراء ومنبوذين ودخلاء وجبناء هاربين من خدمة الدفاع عن الوطن -انطلقت اصوات الرفض من الشرفاء في العالم ومنظمات انسانية ونقابات وجمعيات ولكن سيطرة القوة الغاشمة على مقدرات العالم وفقدان المنظمات الدولية استقلاليتها بحكم تكوين وصلاحيات تلك المنظمات وخاصة

مجلس الامن والذي هو عبارة عن -مجلس الغبن- لباقي دول العالم عدا الخمسة الدائميين

والذي اساس عملهم توافقي ووفق اسلوب توزيع العالم وثرواته بينهم والضمان لذلك هو حق الفيتو فيما تجاوز احدهم على ما هو متفق عليه مسبقا واكبر دليل هوالعدوان والاحتلال للعراق بقرار منفرد خارج الشرعية الدولية ولم يتخذ مجلس الامن اي موقف وهناك الكثير من الجرائم اتخذت ضد الشعوب وفق نظرية التوافق وتوزيع المناطق وبعد الاحتلال والتدمير والذي شارك به جميع حكومات دول الجوار والحكومات العربية وحلفاء امريكا في اوربا والعالم وبمباركة حتى احزاب في الداخل تدعي مناهضتها للاستعمار والامبريالية بل شاركت بعد الاحتلال بحكومة يديرها بريمر الامريكي.

ثم بدأ الرفض الدولي واهمه رفض مجلس العموم البريطاني موافقة- توني بلي على المشاركة بالعدوان والاحتلال وتوسع الرفض العالم بعد ان انكشف الكذب والافتراء في قضية السلاح النووي ولكن لم يحرك احد ساكننا بسبب من على راس السلطة او المنظمات والاتحادات والنقابات والتي نصبت من قبل المحتل واحزابه المتسلطة والان وبعد ان اعترف-ترامب- الرئيس الجديد لامريكا- بان جريمة احتلال العراق اكبر خطأ ارتكبته الولايات التحدة الامريكية منذ تاسيسها وهذا وامام العالم يضمن للعراق حقه في مقاضاة امريكا ومن شارك معها او سهل لعدوانها او من جاء على ظهور دباباتها وانتزاع الحقوق والمحاسبة والتعويض عن كل ما دمر–بشر وحجر وشجر وثمر وثروة وسنين قهر وهذا يعني ان من شارك في تنفيذ اهداف المحتل والغزاة ومن هم في السلطة اوو غادروها اما الدول والحكومات التي ساهمت بتدمير

البلاد وحسب ضلوعها من ايران والكويت وقطر وتركيا وسوريا والاردن ودول الخليج او بعضها ومصر من خلال فتح -قناة السويس- لمرور السفن الحربية من خلالها ان الشرف الوطني والغيرة العراقية تحتم على كل من له اختصاص اولا بالقانون والقانون الدولي من اتحاد الحققوقيين ونقابة المحامين ان يتحركوا وباسناد شعبي وتنظيم مذكرة قانونية لمحكمة -العدل الدولية- والامم المتحدة ومنظمة حقوق الانسان والمطالبة بالمحاكمة والقصاص لكل مشارك او مساند او مساعد والمطالبة بالتعويض عن كل ما حل بالبلاد من دمار وخراب وفساد وسرقة للثروات والاثار ومطالبة المنظمات العالمية والانسانية بالمساهمة والمساعدة وفق الله كل وطني يساهم بهذا الواجب الوطني والعار لمن يصمت وله القدرة على المساهمة.

قاسـم حمزة