– February 4, 2017

أفكار ورؤى في عالم

متغير

بعد صدور قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 وكثير من الشخصيات والمتابعين للشأن السياسي يرون إن الكتل السـياسية تعيش صراعاً محموماً وحالة تنافسية شديدة تسعى من خلالها إلى تحقيق استقطاب أفضل للموارد البشرية وضم أرقى الكفاءات التخصصية التي من شأنها تطوير العمل وتنشـــيط القدرات لخلق القاعدة الأوسع إن الأداء السياسي وتثبيت القواعد لا يرتبط بالكفاءة لوحدها بل هو موضوع يرتبط بالانتماء والفعالية الهادفة وبالقدرة على التهيئة والتحضير وتوجيه للطاقات المبدعة ،حيث أن الأداء التقليدي المبني على توصيف عمل ثابت غير ديناميكي بات مقتل العديد من الأحزاب أو حتى التجمعات السياسية لأنه بلا شك سيرسخ صورة نمطية لدى الجمهور مضمونها لا يصمد إمام التنافس المطلوب في الساحة السياسية . ومن هذا الفهم لاشك فيه إن الأحزاب والكتل السياسية بمختلف أنماطها وتوجهاتها وأهدافها وضعت في حساباتها السياسية وبرامجها التثقيفية خططا لاستمالة الجمهور لدعمها والانضواء تحت برنامجها الإعلامي وحملاتها الإعلانية المستهدفة لكسبه والتأثير عليه . حيث يتضح لنا من خلال هذه النظرة والمفهوم والبعد الإستراتيجي لما سيكون عليه الواقع التنظيمي في المستقبل في حين إن السمة الأساسية للتنظيمات المتطورة وذات البعد المستقبلي هي قدرتها على التكيف واستيعاب المتغيرات لمواكبة المستجدات المتسارعة في هذا العالم المضطرب والذي أصبح بعد الثورة المعلوماتية عبارة عن (قرية صغيرة ) وان السمات الأساسية التي تبدو مهمة هي ( التركيز) على اختيار العناصر الموثرة لاغناء العملية التنظيمية السياسية ومنحها استقرارا ومزيداً من الثقة وخلق الشعور بالرضا والاستمرارية لما ينجز ويتحقق وهي بالتأكيد غاية في الأهمية نحو لبلوغ الأهداف واختزال الزمن . وللحقيقة أقوال إن اغلب الأحزاب والكتل السياسية في إطار برامجها تكرس التفكير التقليدي وتعتبر الإبداع حالة اســــــتثنائية غير مطلوبة لان الإبداع يعتمد المجــازفة المحسوبة التي تشكل ركيزة مهمة من ركائز العمل التنظيمي لجميع الكتل و الاحزاب السياسية بل الأساس وهذا لا يأتي إلا في ضل مناخ ملائم وبيئة موضوعية ارتبطت بالعلوم وبالثقافة وطرق التفكير العلمي السائدة والاستفادة من هذا التأثير المتبادل لإعداد برامج سياسية تأخذ بنظر الاعتبار هذه المؤثرات المشار إليها دون استيراد أفكار ورؤى قد تكون غريبة عن البيئة لذلك لابد من اختيار عينة شبابية تتصدر المشهد التنظيمي بإطاره العام ، توفر لها الفرصة الملائمة لتطوير إمكانياتها على إن يتــــرك لها هامشاً من حرية الاختيار والتنظيم، دون اللجوء إلى احتوائهم بطرق كلاسيكية وبرامج مكررة كذلك ننأى بهم بعيداً عن التزييف وخلط الأوراق الذي من شأنه أن يخلق لديهم رؤية غير متوازنة وأضطرب في بوصلة الاتجاه الصحيح وبالنتيجة يضيع الهدف المنشود . ان فلسفة العمل السياسي اليوم تعتمد في خيارتها التنظيمية على الجانب الاقتصادي كونه المحرك الأساسي للعملية السياسية ويتنـــاغم مع أيديولوجية العالم الجديد الذي يتبنى مفهوم (الليبرالية المتوحشة) في مسار العولمة التي تهيمن على المشهد السياسي برمته .

وما تقدم هي أفكار ورؤى للشباب الواعي المدرك الحامل بين جوانحه أمال وهموم وطن كاد يضيع من بين أيدينا لو لا إرادة الله ونخوة الخيرين ودمائهم الزكية وأفكارهم النيرة الهادفة التي أطاحت بأكبر مؤامرة وهجمة شرسة كادت تضع بلدنا على كف عفريت لأسباب و إفرازات كثيرة كان من بينها هو صراعات وخلافات السياسيين وانغماسهم في المصالح الشخصية دون مراعاة مصلحة البلد ناهيك عن استشراء الفساد الإداري والمالي وانتشار الجريمة المنظمة وبطش الإرهاب الأعمى وتسويق الأفكار الظلامية واعتماد سياسة التهميش والإقصاء ليكون طريق مغانمهم معبداً وسالكاً .

ولكن سيبقى الرهان على وعي الشباب ودورهم المؤثر قائماً لأنهم عماد الوطن وثروته الدائمة. وهم الفيصل الحاسم والاختيار الصحيح في مسار أي عملية ناجحة ومضمونة.

خضير علي الخزاعي