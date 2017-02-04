– February 4, 2017

قلبي على قدمي

كان شنيشل يتابع من خلال الفضائيات ردود أفعال المواطنين حول ما أشيع عن خور عبد الله وفجأة أحس بألم في صدره وصعوبة في تنفسه فترك كرسيه وتمشى في الغرفة وهو يفرك في صدره فلم يستطع التحمل فتمدد على فراشه وطلب من أحد أولاده أن يأخذه إلى المستشفى .

إبن شنيشل حضر البطاقة الصحية وجهز ( الستوتة ) بعد أن فرشها ونقل والده شنيشل إلى المستشفى ، أدخل شنيشل إلى الطوارئ وتمدد على ظهره حتى جاءه الطبيب المتدرب وسأله بعض الأسئلة المتعارف عليها عن مكان الألم وعن عمره وعن عدد زوجاته وعن التدخين وهل عنده سكر أو ضغط حتى حضرت الممرضة وأخذت عينة من دمه وأرسلتها إلى المختبر وأعطته حبة ليضعها تحت لسانه ، ثم بدأت تلصق حول صدره أسلاك منتهية بجهاز ،حتى جاء الدكتور المختص فنظر إلى النتائج وتكلم باللغة الإنكليزية مع الطبيب المتدرب ثم إلتفت إلى إبن شــــــنيشل وقال له :

والدك بحاجة إلى عملية قسطرة لتستعيد له عافيته التي فقد جزءا منها بسب تعرضه لإنتكاسات وإحباطات وكثرة الملوثات ، وافق إبن شنيشل على إجراء العملية ونقل شنيشل إلى صالة العمليات وأرسل إبن شنيشل رسائل عبر المسنجر إلى كل أقربائه ومعارفه كتب فيها (أبوية راح يسوي عملية قسطرة بالمستشفى )، فحضرت الستوتات محملة بأقرباء شنيشل ومعهم البطانيات وشوربة عدس وكباب عروك وبرتقال أبو الصرة مصري وتفاح لبناني وموز صومالي .

خرج الدكتور ومعه فريق العمل من صالة العمليات ورفعوا الكمامات من أفواههم وخلعوا القفازات من كفوفهم وقالوا لأقرباء شنيشل المنتظرين على أعصابهم : شنيشل بخير إنتظروا ساعة حتى يصحو من المخدر.

وبعد أن صحا شنيشل من التخدير وتلمس صدره فلم يجد أثرا لأي فتحة في صدره ثم تلمس فخذه فلم يجد أثرا لأي فتحة في فيه ونظر إلى يده فلم يجد فيها حتى وخزة إبرة ثم نظر إلى ساقه فاصطدم بفقدان قدمه فتألم شنيشل وذرفت دموعه وسأل الدكتور عن قدمه .

فقال له الدكتور وهو مبتسما : الحمد لله على سلامتك شنيشل … عملنا لك قسطرة ووجدنا إنسدادا في شرايين القدم

شنيشل : دكتور يعني رَجَعت نبضات قلبي وضــــــيعت قـــــــــدمي ؟؟؟!!!

الوطن تماما مثل شنيشل … قلنا لهم نريد إســــتعادة نبض الوطن بتروا لنا قـــدم الوطـــــن

عدنان فاضل الربيعي