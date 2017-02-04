– February 4, 2017

يحيا الملك .. عاش الملك

أراد من تحسين صورته، فالغابة تنازعتها الفتن، وعم فيها الخراب والدمار ، ووزعت الغابة كمنح بين الحاشية والأتباع، وأكثر ما عانى منه شعب تلك الغابة، صدور قرار السلطات، فبموجبه تمايزت الطبقات، وتباينت الأعراق والقوميات، ووفق قانون ” حافظ على نوعك ” !!!! ..سارت الغابة الى الشتات، وهجر اهلها بين الاصقاع والمدن والقصبات، وسالت الدماء انهاراً، والثكالى يذرفن دموعهن مدرارا ً، وتراجع التعليم وعم الجهل، وتحولت اراضي الغابة من سواد المزروعات الى ملاذات من العشوائيات، وتعالت العشائرية واندثرت المدنية، وسلبت الغابة قرارها، وطمرت سيادتها، فباتت مرتعا للاعجمي، وبيتا يسكنه الغاصب الأجنبي، وصار الملك يهب الاراضي، ويفيض على الجار من قنوات المياه بالتراضي، فتغيرت خارطة الغابة، تعالت نسب الفقر، وكثرت المحن، ورافق سكانها الحزن والالم والقهر .

زار حيوانات مملكته، اَعَدّوا له متكئاً ..

انا ملك الغابة، إدعو لي كبير الكذابين، لقد ابلى بلاءً حسنا في سابق تجربته ، فالانتخابات على الابواب، والغابة تتقاسمها الأحزاب، فقط ليخلع جلبابه وعمته وكالوش مداسه، وليرتدي بزةً فاخرة مع ربطة عنق رومية من الحرير، وحذاءً من جلد التمساح، واغدقوا عليه من العطايا، فما احوجنا اليوم اليه ؟ ..

ثم خاطبهم بأعلى صوته – عليكم اولا بـ ” قطيع الأحمرة، ومن ثم البسطاء والمسالمين – من اصحاب القناعة، والاتكاليين الى القضاء والقدر، والصابرين على مرارة الدنيا وشظف العيش، والمقدمين رؤوسهم اضاحي ليقتلوا في سبيلنا، والمصلين خلف أئمتنا جماعة ” .

واردف بعدها : لاتستمعوا للكتّاب والمتنورين والعلماء والمفكرين، ولا تلتفتوا الى المثقف المتبختر، فهؤلاء لهم اهواء ظالة مظلة، ومطامع بالسلطة، يريدون ان يخرجوكم من مذهبكم، ناشدين الـ ” العلمانية الكافرة، والليبرالية الفاجرة، والمدنية السافرة ..”

الى ان قال : اكثروا لهم من الوعود، واخفضوا لهم اليوم جناح الذل من العزة والجبروت، الى الزهد والرضا، واوهموهم انكم تحيون في الدنيا بنزر القوت ، وعلموهم الصبر والتسبيح كتسبيح ذو النون في بطن الحوت، وأكثروا لهم من الأدعية في محاضركم، وارهبوهم من الـ ” الآخر عدونا وعدوكم “، كونوا هشين بشين، لاتفارق محياكم الابتسامة، وذكروهم بالموت وهول يوم القيامة، فمن يكدح منكم في خداعهم، فله العلو في سمو المنصب، ونأمّره والياً وسلطانا على المدن والقصبات، وسنخلع عليه الهدايا والعطايا والهبات ..

قاطعه الثعلب : سيدي الملك ..وماذا عني، فأنا الماكر وصاحب الحيلة والمكر والدهاء، ولم أقصر عنكم ؟

الملك : ان لك عندنا منزلةً رفيعة، ومقاماً محمودا، وضيعةً وديعة، وانظرنا الى مابعد النتائج، فسلطانك محفوظ، فقط اسعى سعيك، واستمر في استمالة البسطاء، وهادن العلماء والاتقياء، وامضي بتشويه الشخصيات، وجاهر بتسقيط النبلاء والصلحاء .

وختم خطابه بالقول : ان الغابة ملك عقيم ولن نسمح لأحد من السطوة على سلطانها بوازع الديمقراطية، فلهم ديمقراطيتهم وسنحاربهم بذات النهج، وسنمتطيها كما السابق جوادا جامحا، وجرحا نازفا، وسنضرب على اهل غابتنا بسوط ” الحاكم المستبد، المبسوط اليد، والملتحف للدين والمعتقد ” ..

فصفق الحاضرون (( يحيا الملك – عاش الملك )) .

حيدرصبي