– February 4, 2017

المنع الترامبي ينتهي بإنتهاء التأثيرات

حيث لا زالت كثير من الاصوات تنادي بالغاء قرار الرئيس الامريكي ترامب الذي صدر قبل اسبوع والخاص بمنع دخول العراقيين وهنالك جهات تنتقده وتعارضه وتقول ما تقول حيث كانت اقوال الذي يعلم والجاهل الذي لا يعلم من الذي يستطيع الذهاب الى امريكا ومن الذي لا يستطيع الوصول الى باب السفارة الامريكية في بغداد صحيح ان قرار منع العراقيين يخالف احكام الاتفاقية الاطارية الاستراتيجية روحا وليس نصا المصادق عليها من قانون رقم (52) لسنة 2008 من الجانب العراقي وموافقة الرئيس اوباما حسب صلاحيته الدستورية من الجانب الامريكي وكان منع السفر قد يقف عائقا امام التنفيذ الاكمل والافضل لاحكام هذه الاتفاقية واذا كان يمكن اعتبار قرار المنع بانه ساوى بين الارهابيين والضحايا وهذا ما لا يمكن قبوله على الوجه الواقعي قبل الوجه القانوني ذلك ان القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وعشرات قرارات مجلس الامن الدولي تثبت ان العراق ضحية للارهاب وبعيد عن الارهاب خلافا لما وجه لبعض الدول وبعض الشعوب واذا كان قرار الرئيس الامريكي محلا للنقد وموضعا للتجريح من القضاء الامريكي وبعض السياسيين والمنظمات والجماهير.

لكن اسقاط هذا القرار لا يمكن ان يكون قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر المحددة للمنع وهذا القرار كان احد الاعمدة الانتخابية التي حددها ترامب في فترته الانتخابية وانه لا زال مشغولا عقلا وقلبا بالفترة الانتخابية هذه خاصة وان المنافسة كانت شديدة مع المرشحة الاخرى لمنصب الرئيس كذلك لا بد ان نلاحظ ان المنع قد يكون على اساس تحديد شروط واحكام من قبل الجهات المختصة دونما حاجة لصدور قرار اي ان ما قرره ترامب كان بالامكان تداركه بقرارات من الجهات المختصة الامريكية ولنا في جورجيا مثل كبير فهذه الدولة التي كانت اكثر الدول لاستقبال المسافرين العراقيين خلال الخمس سنوات الماضية اصدرت تعليمات لا يستطيع اي عراقي من دخولها لا بل ان الحصول على تاشيرة امريكا (الفيزا) يمكن ان تكون اسهل من الحصول على تاشيرة الدخول الى جورجيا وفي جميع الاحوال فاننا نرى ان الرئيس الامريكي لا يستطيع سحب هذا القرار او الغائه وان كنا نعتقد جازمين بان هذا القرار ينتهي بانتهاء فترة التاثير الانتخابي وهي مدة الثلاثة اشهر المحددة لانتهاء المنع كما تضمن قرار المنع هذا على ان تزداد حالات الاستثناء لدخول العراقيين .

طارق حرب