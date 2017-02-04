– February 4, 2017

شبكات الأمان الإجتماعي في العراق

الإصلاح في زمن الهشاشة والنزاع والعنف

غسان الخوجه و رمزي نعمان وسارة حريز

المقدمة 2: العراق الذي نعم سابقا بازدهار نسبي في اقتصاده ومهارات سكانه شهد تراجعا تنمويا نتيجة عقود من النزاعات والانحدار الاقتصادي يبقى العراق اليوم بلدا متوسطا الى عالي الدخل غني بالموارد غير انه يبقى في وسط النزاعات والهشاشة لذلك يحتم تحقيق هدفي البنك الدولي أي القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك يعتبر صراعا شاقا في هذا السياق، لاشك انه لم يتم احراز تقدم ملموس باتجاه تقليص الفقر او تعزيز المساواة في الدخل في العراق منذ العام 2007 اذ ان معدل الفقر عام 2014 لم يتغير وبقي بنسبة 22.5 بالمئة. ان التقدم المنجز عام 2012 في تقليص الفقر قد انعكس تراجعا نتيجة العنف وتدهور البيئة الاقتصادية في العراق عام 2014. فقد اجبر اكثر من أربعة ملايين عراقي على النزوح بسبب الصراعات المستجدة.

مسيرة الحماية الاجتماعية في العراق: من التعلم الى رسم السياسات ومن ثم تنفيذها: اتسم برنامج التحويلات النقدية في العراق بقلة الكفاءة والتشتت حيث كانت شبكة الامام الاجتماعي تقدم تحويلات نقدية الى ما يقرب من 950.00 اسرة بالاعتماد على نظام الاستهداف الفئوي . وادى هذا الامر الى تسرب هائل في المنافع بحيث لا يحصل سوى 11 بالمئة من الفقراء على المنافع بناء على المسح الاقتصادي والاجتماعي للاسرة في العراق 2012. معالجة لهذه التحديات دعم البنك الدولي اجراء سلسلة من الزيارات التعليمية لعدد من كبار المسؤولين والموظفين الفنيين العراقيين في العام 2012 بغرض التعرض على تجارب الدول الأخرى ضمن الية التشارك المعرفي بين دول الجنوب حيث تم اجراء زيارات تعلمية الى كل من جورجيان تركيا، لبنان واندونيسيا وهدفت تلك الزيارات الى التعلم من تجارب الدول الأخرى وتكييف الممارسات الجيدة بما يتواءم مع السياق العراقي وتكللت العملية التعليمية بعقد منتدى السياسات بتنظيم من البنك الدولي في تشرين الثاني 2012 حيث تم خلال المنتدى تخليص نتائج الزيارات وتحديد المجالات المحتملة للإصلاح في العراق بالاستفادة من الممارسات الدولية الجيدة وقد خلصت الزيارات التعليمية الى عدد من الدروس التي امكن ان تستفيد منها حكومة العراق، وتتناسب مع السياق الوطني، أهمها: أ الية الاستهداف وفق اختيار مصادر الدخل البديلة المعتمدة في جورجيا؛ ب أنظمة التكنولوجيا المتينة وبرنامج التحويلات النقدية المشروطة في تركيا؛ ج دور الباحث الاجتماعي في برنامج استهداف الفقر في لبنان؛ د وانشطة التنمية المحلية والمجتمعية في اندنوسيا. لقد خلصت العملية التعليمية الى اعداد اول ملخص عام للقانون الجديد للحماية الاجتماعية القانون رقم 11 لسنة 2014 الذي دخل حيز التنفيذ في نيسان 2014 وتضمن تأسيس هيئة الحماية الاجتماعية المسؤولة عن إدارة المساعدات الاجتماعية في العراق. وقد جاء الإقرار السريع لهذا القانون بفضل اتباع احدى اهم الممارسات الفضلى، حيث جلس المسؤولون الحكوميون مع أعضاء مجلس النواب لصياغة القانون، بحضور كبار مستشاري مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وبدعم استشاري من فريق البنك الدولي، وبهذا النحو، ترسخت التجارب الدولية في السياق المحلي، بما مثل نموذجا تنمويا تشاركيا لاصحاب الشأن. ويتم حاليا اعتماد الالية ذاتها لاعداد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في العراق.

فريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يقوم بتسجيل اسرة عراقية في برنامج استهداف الفقر

يعتمد قانون الحماية الاجتماعية الجديد الفقر كمعيار رئيسي لتحديد استحقاق التحويلات النقدية والمساعدات الاجتماعية بشكل عام حيث تم استبدال أسلوب الاستهداف الفئوي غير الفعال بأسلوب اخر اكثر كفاءة، واعتماد اختبار مصادر الدخل البديلة والاستهداف الجغرافي، والتركيز بصورة اكبر على الباحثين الاجتماعيين باعتبارهم احدى الوسائل الرئيسة في تحديد الفقراء ودعم الاستثمار في رأس المال البشري عبر إدارة الحالات بصورة ملائمة. لم تتوقف عملية الإصلاح عند حد إقرار القانون ففي تشرين الثاني 2014 عقد البنك الدولي نقاشات ستراتيجية حول الحماية الاجتماعية في العراق، حيث قام الوفد العراقي برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق على خارطة الطريق الستراتيجية للحماية الاجتماعية في العراق للاعوام 2015 – 2019 وقد تم اعداد خارطة الطريق ضمن عملية شمولية ضمت كبار المسؤولين من الوزارات الرئيسة في العراق، بما في ذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التخطيط، وزارة المالية، المجتمع المدني، مجلس النواب، إضافة الى المؤسسات الأخرى المعنية. تتمثل رؤية الخارطة في إيجاد نظام متكامل للحماية الاجتماعية في العراق، يشمل شبكات الأمان الاجتماعي، التأمينات الاجتماعية، وسياسات سوق العمل. بالنسبة لشبكات الأمان الاجتماعي بالتحديد تتمثل الرؤية في تأسيس هيئة كفوءة للحماية الاجتماعية مسؤولة عن برامج شبكات الأمان الاجتماعي، بالاعتماد على نهج علمي في الاستهداف قائم على معايير واضحة تعمل على تحسين شمول الاسر والافراد الفقراء والفئات الهشة، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية في العراق. ان مشاركة أعضاء مجلس النواب بقيادة وتواجد الوزير وكبار المستشارين لدى رئيس الوزراء في هذه الفعالية قد ضمن اعلى مستوى من الملكية، والحس بالمسؤولية والدعم السياسي ويتم في الوقت الحالي تنفيذ خارطة الطريق ضمن ركائزها الرئيسة الثلاث، باعتبارها مظلة سياسات الحماية الاجتماعية في العراق.

الباحثون الاجتماعيون: ركيزة هامة في طليعة جهود الحد من الفقر في العراق

شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ القانون الجديد وخارطة الطريق الستراتيجية للحماية الاجتماعية ففي تشرين الثاني 2015 اطلق فريق الحماية الاجتماعية لدى البنك الدولي المرحلة الأولى من برنامج دعم الحماية الاجتماعية وهو عبارة عن مشروع مساعدة فنية بدعم من وزارة التنمية الدولية البريطانية والحكومة اليابانية بهدف البرنامج الى دعم الجهود الإصلاحية في مجال الحماية الاجتماعية بشكل عام بما في ذلك دعم أساليب الاستهداف واعداد قاعدة بيانات الفقر بدعم من الباحثين الاجتماعيين. يقتضي الانتقال من أسلوب الاستهداف الفئوي الى أسلوب استهداف الفقر تحديد وضعية الفقر لدى الاسرة. كما ينطوي استخدام أسلوب الاستهداف بالاعتماد على اختيار مصادر الدخل البديلة بالاستفادة من بيانات المسوحات الاسرية الدقيقة في العراق للعامين 2007 و2012 على الحاجة لوجود فريق قوي من الباحثين الاجتماعيين لاجراء الزيارات للاسر. وقد حصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن موازنة العام 2016 على الموافقة على تعيين زهاء 1,300 باحث اجتماعي استنادا الى معايير واضحة وشفافة، وأجرت مقابلات تنافسية موسعة بما اسهم في اختيار افضل المتقدمين لشغل هذه الوظيفة ويعد ذلك عاملا مهما ودرسا مستفادا بحيث اعتمد التعيين على الكفاءة وجاء الانتقاء تنافسيا من مجموعة كبيرة من الشباب المتعلمين الذين يرغبون بشدة العمل في المجال الاجتماعي. كانت عملية التعيين بعيدة عن الممارسات التقليدية السائدة في نظام الخدمة المدنية بمنأى عن التدخلات السياسية وقد استلزم ذلك تدخلا من الوزير شخصيا لاجراء الضغط السياسي اللازم وضمان انتقاء الباحثين المناسبين. تبرز أهمية الدور الذي يلعبه الباحثون الاجتماعيون في ظل بيئة حساسة تطغى عليها الهشاشة والنزاع كما هو الحال في العراق. من الناحية الفنية لا يقتصر دور الباحثين الاجتماعيين على جمع البيانات. حيث من المتوقع ان يقوموا بإدارة الحالات ووضع خطط للتدخلات ترتبط بصون رأس المال البشري والاستثمار فيه والقيام بمتابعة كل اسرة لمساعدتها في الخروج من دائرة الفقر، بما يسهم في نهاية المطاف في مساعدة افرادها على الدخول الى سوق العمل. يتمثل الجانب الأكثر أهمية في وظيفة الادماج الاجتماعي المناطقة بالباحثين الاجتماعيين في العراق. حيث سيتوجب عليهم التعامل مع جميع المواطنين من شتى الخلفيات. كما سيسلكون الضوء على جهود الحكومة الرامية الى تحسين مستوى الخدمات في محاولة لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة. وسيساهمون في نشر رسالة المصالحة الاجتماعية والترابط الوطني، والعمل على ادماج المهمشين والمعدمين في المجتمع. وادراكا لأهمية الاستثمار في الباحثين الاجتماعيين، قام فريق البنك الدولي بتخصيص مكون رئيسي ضمن برنامجه لتمكين الباحثين الاجتماعيين حيث يتم التركيز على بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

بناء القدرات: اكساب الباحثين الاجتماعيين المعرفة والمهارات والسلوك

كخطوة أولى ضمن برنامج الباحث الاجتماعي طلبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من البنك الدولي العمل على بناء قدرات فريق أساسي من الباحثين الاجتماعيين لتطوير دورهم الذي يتخطى تعبئة النماذج لم يستعب الباحثون الاجتماعيون حتى الان الدور الستراتيجي الذي قد يلعبونه لذلك قام فريق البنك الدولي بتصميم برنامج تدريبي على مدى خمسة أيام لدعم هذه المجموعة الأساسية التي تتألف من اكثر من 80 باحثا اجتماعيا وقد هدف هذا التدريب الى مساعدة الباحثين الاجتماعيين على ادراك أهمية الدور المناط بهم والذي يتجاوز مجرد تعبئة الاستبيانات باتجاه التواصل مع الاسر في عملية إدارة الحالات، بما يترك اثرا إيجابيا في دورة حياة الاسرة. وتوجب على الباحثين الاجتماعيين فهم حقيقة انهم يشكلون محفزا للتغيير والجدير بالذكر انه تم انتقاء الباحثين الاجتماعيين الثمانين من خلال الية علمية وشفافة باعتماد معايير واضحة جدا لاختيار المشاركين ليس فقط لتدريبهم فحسب، بل ليتولوا بدورهم تدريب زملائهم وتحفيز التغيير. تألف البرنامج التدريب من جزئين: 1 تطوير قدرات المدربين الرئيسيين لدى 80 من اصل 1,300 باحث اجتماعي وقد كان التدريب تفاعليا واعتمد الشقين النظري والتطبيقي؛ 2 واعداد دليل تشغيلي للباحثين الاجتماعيين ودليل تدريبي وتم عقد أربعة جلسات تدريبية مكثفة خلال نيسان وايار 2016 ومباشرة عقب هذه الجلسات شرع المدربون الرئيسيون في نقل التدريب بدورهم لكافة الباحثين الاجتماعيين في جميع المحافظات، باستخدام الدليلين المعدين من قبل البنك الدولي باللغتين العربية والإنكليزية وقد تم اطلاق برنامج الباحثين الاجتماعيين بصورة رسمية في بغداد بتاريخ 9 اب 2016 بحصور معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأعضاء من مجلس النواب بالإضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

التحويلات النقدية: توسيع الشمول، وتقليل تسرب المنافع لغير مستحقيها

شكل الباحثون الاجتماعيون المعينون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعددهم 1,300 باحث عنصرا بالغ الأهمية في تنفيذ البرنامج الجديد للاستهداف بالاعتماد على اختبار مصادر الدخل البديلة وخلال المدة ما بين أيلول وكانون الأول 2015 قام هؤلاء الباحثين الاجتماعيين باجراء مسح لكافة المستفيدين ما قبل القانون رقم 11 لسنة 2014 وتبين ان عددا كبيرا من الاسر لا تعد مستحقة بموجب القانون الجديد نحو 43 بالمئة. لقد كانت هذه الخطوة الأولى والاهم، أي تنقيح قاعدة المستفيدين الحاليين، والاستفادة من الموارد من اجل تغطية المستحقين بموجب المعايير الجديدة. وفي تشرين الثاني 2016 اصدر مجلس النواب القرار باقصاء المستفيدين غير المستحقين وتخصيص الموارد المفرغة للشمول الجديد. وكان من الضروري الحصول على موافقة مجلس الوزراء لضمان اعلى مستوى من الدعم السياسي لعملية الإصلاح ومع اطلاق البرنامج الجديد لاختبار مصادر الدخل البديلة في نيسان 2016 قامت نحو مليون اسرة بتقديم طلبات المساعدة الكترونيا، وتبين بعد التقييم ان نحو 750 الف اسرة تستحق اجراء زيارة اليها، وقد تم التحقق من استحقاق الاسر من خلال معاينة الوثائق، ولكن يشكل اكبر بواسطة التحقق الالكتروني من قواعد بيانات الدخل وملكية الأصول، مثل العمل في القطاع العام، واشتراكات الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، والرواتب التقاعدية، والسجلات الضريبية، وملكية المركبات وقد أصبحت هذه العملية الان مؤتمتة بالكامل بحيث يتم الحصول على النتائج بالضغط على زر واحد. وحتى تاريخه تمت زيارة اكثر من 75 بالمئة من تلك الاسر من جانب الباحثين الاجتماعيين وحصلت كل اسرة على علامات في اختبار مصادر الدخل البديلة، بينما يتوقع الانتهاء من زيارة الاسر المتبقية بنهاية تشرين الثاني 2016 عقب ذلك سيصار الى استخدام قاعدة بيانات اختبار مصادر الدخل البديلة عندما يتعلق الامر باتخاذ قرارات بشأن التحويلات الاجتماعية الأخرى.

النظرة المستقبلية

استنادا الى هذه الإنجازات الباهرة، تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المضي بثبات في عملية الإصلاح من خلال تقديم المزيد من الدعم للباحثين الاجتماعيين، وإيجاد الية واضحة وشفافة وكفوءة لمعالجة التظلمات ووضع ستراتيجية شاملة للتواصل لنشر الوعي لدى الرأي العام، وحشد الدعم على مستوى السياسات والبرامج. سيلعب الباحثون الاجتماعيون دورا محوريا باعتبارهم الداعمة الأساسية لبرامج المساعدات الاجتماعية الجديدة، من خلال تقييم وضعية الفقر لدى الاسرة، ولكن بشكل اهم بصفتهم مناصرين ومعززين لتنمية رأس المال البشري. حيث سيقوم الباحثون الاجتماعيون بالاطلاع على المحصلات التعليمية والصحية على المستوى الاسري، وتقديم المشورة وتوفير الارشاد للاسر من اجل تحسين تلك المحصلات. كما سيشكل هؤلاء الباحثون الخط الامامي من حيث اليات معالجة التظلمات التي ستأخذ طابعا مؤسسيا. وسيقدم الباحثون الاجتماعيون أيضا الدعم للاسر في سبيل تنفيذ أنشطة مدرة للدخل، ودعم تنشيط دخول افرادها الى سوق العمل وتحسين سبل كسب الرزق، بما يسهم في نهاية المطاف في كسر حلقة انتقال الفقر عبر الأجيال وعلى المدى المتوسط سيقوم الباحثون الاجتماعيون بدعم تحديد المشروعات والأنشطة على المستوى المجتمعي في اطار الصندوق الاجتماعي للتنمية المفتوح في العراق. لقد سار العراق على درب رحلة متميزة نحو اصلاح شبكات الأمان الاجتماعي والذي كان في جوهره يتمثل في العنصر البشري، سواء الباحثين الاجتماعيين انفسهم او الاسر التي تدربوا على دعمها. يشكل ذلك جوهر العمل المطلوب في مثل هذه البيئة الهشة وبالتحديد في مناطق ما بعد النزاع والمناطق المحورة وسيتطلب الامر قطع شوط طويل نحو تحقيق المصالحة والتعافي، وتجديد العقد الاجتماعي عبر بناء الثقة وتحسين الحاكمية وقد حظي البنك الدولي بفرصة المشاركة في هذه المرحلة، وسيواصل تقديم الدعم للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز ارخاء المشترك في العراق. بشكل عام اذا استطاعت اقتصادات منطقة الشرط الأوسط وشمال افريقيا من الاستفادة من انخفاض أسعار النفط من اجل تنفيذ الإصلاحات المزمعة فان ذلك قد يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي في المنطقة.

1- يعمل السيد غسان الخوجة كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية والسيد رمزي نعمان كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية والسيدة سارة حريز محلل عمليات لدى وحدة الحماية الاجتماعية والعمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وقد تمت إجازة هذه المذكرة من قبل السيدة هنا بريكسي، مدير قطاع الحماية الاجتماعية والعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

2- من مسودة التشخيص المنهجي للعراق للعام 2016

3- تتضمن الفئات: الايتام، الطلبة المتزوجين، الطلبة الايتام، ذوي الإعاقة الناجمة عن التقدم في السن او المرض، فاقدي البصر، من يعانون من الشلل، اسر المساجين والمفقودين والعاطلين عن العمل مثلا بفعل الإرهاب والنزوح.