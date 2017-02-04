– February 4, 2017

الاستشارية تصنّف الهيئة العامة

لجنة الإعلام الرياضي تعقد إجتماعات مع الأولمبية والباراولمبية

بغداد – الزمان

عقدت اللجنة المؤقتة لاتحاد الاعلام الرياضي العراقي يوم الخميس الماضي اجتماعها الاول ، بحضور الزملاء خالد جاسم رئيس اللجنة ومحمد خلف واحمد الموسوي، وكاظم الطائي وموفق عبد الوهاب، وعدنان لفتة، وعادل العتابي، كما حضر الاجتماع الزميل كريم قحطان من الهيئة العامة للاتحاد، وتعذر حضور الزملاء حيدر زكي، واحمد عبدالكريم لاسباب مقبولة. رحب الزميل خالد جاسم بالحضور في اول اجتماع تعقده اللجنة المؤقتة، متمنيا كل التوفيق لهم ليكونوا في خدمة الهيئة العامة، وانجاز المهمة المكلفين بها لحين اجراء الانتخابات، وبأشراف نقابة الصحفيين العراقيين، اذ اننا نؤمن جميعا بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد، والديمقراطي لوصول الزملاء الى الهيئة الادارية للاتحاد.

طرق سليمة

واشار جاسم الى ان الامور مع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، تسير على وفق التفاهم، ومعالجة الاشكاليات بالطرق الحوارية السليمة ومن دون تشنجات من قبل الجميع، اذ لابد من وجود لقاءات على مستويات مختلفة بين اللجنة والاتحاد، لحل موضوعة الايفادات الخاصة بالزملاء من الهيئة العامة مع المنتخبات والفرق الرياضية، وتقرر تشكيل لجنة تجتمع مع الاولمبية للوصول الى الصيغة الافضل في الايفادات مكونة من الزملاء محمد خلف وعدنان لفتة وكاظم الطائي، وتقديم ما سيتم الاتفاق عليه الى الاتحاد في الاجتماعات اللاحقة. وعلى ذات المنوال تقرر تشكيل لجنة اخرى تجتمع مع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية لتنظيم بروتوكول تعاون وتنسيق في موضوع الايفادات مكونة من الزملاء، احمد الموسوي، وموفق عبد الوهاب، وعادل العتابي، وتقديم ما سيتم التفاهم بشأنه الى الاتحاد في الاجتماعات اللاحقة. ولغرض تعزيز العلاقة مع وزارة الشباب والرياضة، وتطوير تلك العلاقة بما يخدم الرياضة والشباب في العراق، تقرر تنظيم اجتماع مع وزير الشباب والرياضة وبحضور جميع اعضاء الاتحاد، والعمل على توقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة لتعزيز الجهد، ولعب دور ايجابي في تطوير العلاقات بين الطرفين.

تصنيف الزملاء

وفي مجال مهم وحيوي يخص الزملاء في الهيئة العامة للاتحاد تقرر الاعتماد على تصنيف الزملاء في الهيئة العامة الى ثلاثة اصناف هي : ا،ب،ج ، وعدم الموافقة بأي شكل من الاشكال على ابعاد اي زميل من الهيئة العامة، واعتماد مواصفات خاصة في التصنيف، كالعمل على الحاسوب واجادة لغة اجنبية، والحصول على الشهادة الاكاديمية، وغير ذلك فيما يخص الخبرات في العمل، على ان تقوم اللجنة الاستشارية بتصنيف الزملاء، وبالتنسيق مع مقرر اللجنة. وفيما يخص الزملاء في الاعلام المرئي فقد تقرر تشكيل لجنة من الزملاء احمد الموسوي وموفق عبد الوهاب، وعدنان لفتة، وكريم صبري، وحمزة القريشي، لتقوم بتصنيف الزملاء العاملين، واعلام الاتحاد بذلك في الاجتماعات اللاحقة، كما تقرر تشكيل لجنة من الزملاء عمار طاهر، وهشام السلمان، وعادل القريشي وحسين قاسم، لتقديم مسودة النظام الداخلي للاعلام الرياضي. ونظرا لاهمية عمل الزملاء الاعلاميين الرياضيين في المجالات كافة، ممن لم ينتموا الى نقابة الصحفيين العراقيين او اتحاد الاعلام الرياضي، وللوصول الى الصيغة الافضل التي تخدمهم تقرر تشكيل لجنة من الزملاء، احمد الموسوي، وعدنان لفتة، و موفق عبدالوهاب، لدراسة السيرة الذاتية للزملاء الشباب العاملين في حقول الاعلام والوكالات كافة، لغرض متابعة قبول عضويتهم في نقابة الصحفيين العراقيين، كما تقرر مطالبة الزملاء في الهيئة العامة كافة لتقديم موجز عن اعمالهم خلال السنوات الماضية الى الزميل مقرر اللجنة في موعد اقصاه الاول من اذار المقبل. ولغرض التهيوء لموضوع الايفادات تقرر تشكيل لجنة من الزملاء ، كاظم الطائي ، ورحيم الدراجي، وحيدر زكي، على ان تكون الايفادات نوعية وتتناسب مع حجم واهمية البطولات.