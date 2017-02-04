– February 4, 2017

بروس يُبدع في وصفة الوصول إلى الختام

الغابون – وكالات: من النادر أن يترك مدرب أثرا سريعا كالذي تركه هوجو بروس مع الكاميرون إذ أنه وفي أقل من عام واحد قاد المدرب البلجيكي مجموعة لاعبين تنقصهم الخبرة إلى نهائي كأس الأمم الافريقية لكرة القدم. وفاقت الكاميرون التوقعات في البطولة المقامة بالغابون لتهزم غانا 2-صفر في قبل النهائي وتضرب موعدا مع مصر في المباراة النهائية اليوم الأحد. وأمضى بروس – الذي شارك مع بلجيكا في كأس العالم 1986 وفاز كمدرب بالدوري البلجيكي مع أندرلخت – 11 شهرا عصيبا مع منتخب الكاميرون. وقال بروس في حماس بعد بلوغ النهائي طوال مسيرتي كمدرب خلال 29 عاما لم يسبق لي العمل مع مجموعة كهذه. ولم يكن بروس معروفا بشكل كبير في افريقيا عند وصوله إلى الكاميرون وأحاطت به الشكوك حتى قبل أيام معدودة. لكن بروس وضع هدفا وحيدا نصب عينيه وهو إحياء أمجاد الأسود غير المروضة التي رغم التأهل لكأس العالم في آخر نسختين تراجعت قوة الكاميرون بشكل كبير. وضحى بروس بالأسماء اللامعة في الكاميرون واعتمد على مجموعة من الشبان. وأضاف بروس كان لدي بعض اللاعبين تتجاوز أعمارهم 30 عاما وكنت أريد أن أبني فريقا للمستقبل. وتابع بروس هذه مجموعة رائعة من اللاعبين ويستحق الجميع الوصول للنهائي، أظهرنا منذ البداية أننا نتحسن. ومن بين التشكيلة الحالية التي وصلت للنهائي يوجد لاعبان خاضا أول مباراة دولية لهما في العام الماضي وهما المدافع ميشيل نجادو-نجادجوي الذي سجل هدفين محوريين في البطولة وكريستيان باسوجوج المقيم في الدنمرك. وحتى في الغابون ادخر بروس بعض المفاجآت مثل جلوس القائد نيكولا نكولو على مقاعد البدلاء واستبعاد المهاجم البارز فينسن أبو بكر مع جلوس كلينتون نجي – المعار من توتنهام هوتسبير إلى اولمبيك مرسيليا – احتياطيا. وعرف عن الكاميرون استمرار نجومها البارزين مثل صمويل ايتو وروجيه ميلا وريجوبرت سونج في أماكنهم لفترات طويلة حتى وإن ابتعدوا كثيرا عن مستواهم المعهود. وقال القائد بنيامين موكانجو مع بدء استعدادات الكاميرون للنهائي حضر المدرب ومعه خطة، يبحث عن الروح القتالية وشكل مجموعة تشبه العائلة، أعطى الكثير من اللاعبين الفرصة والآن يملك تشكيلة مترابطة.