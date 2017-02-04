– February 4, 2017

صافرة زامبي تضبط المواجهة والوجوه الجديدة تحسم اللقاء

مصر والكاميرون اليوم في موقعة الجلوس على العرش الأفريقي

الغابون – وكالات: سيكون هناك شيء مألوف بشأن نهائي كأس الأمم الافريقية لكرة القدم اليوم الأحد إذ ستتنافس مصر والكاميرون مجددا على اللقب القاري ورغم الإنجازات التي حققها المنتخبان العملاقان في السابق كان بلوغهما المباراة النهائية للبطولة المقامة بالغابون غير متوقع. وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اول امس الجمعة، إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم المقامة حاليا بالغابون بين منتخبي مصر والكاميرون اليوم الأحد، إلى الحكم الزامبي جاني سيكازوي. ويعاون الحكم الزامبي كل من الأنجولي دوس سانتوس مساعدا أول، والكيني مورا عدي مساعدا ثانيا، إضافة إلى الجنوب أفريقي دانييل بينيت حكما رابعا، حسبما أفاد الموقع الرسمي لـكاف على الإنترنت.

تتويج جديد

ويسعى المنتخب المصري للتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة، فيما يتطلع منتخب الكاميرون للحصول على البطولة للمرة الخامسة في تاريخه. وستسعى مصر لتعزيز رقمها القياسي والفوز باللقب للمرة الثامنة بينما تتطلع الكاميرون للقب الخامس في كأس الأمم. وفيما بينهما فاز المنتخبان بأكثر من ثلث النسخ السابقة من البطولة. ولكن ورغم تلك الإنجازات لم يتوقع كثيرون أن يصل المنتخبان إلى تلك المرحلة عندما انطلقت البطولة في ليبرفيل قبل ثلاثة أسابيع بعد تراجع مستواهما في المدة الأخيرة. وأجرى المدرب هوجو بروس إصلاحات جذرية على منتخب الكاميرون وانسحب العديد من اللاعبين الأساسيين من التشكيلة قبل انطلاق البطولة رغبة منهم في ترسيخ أقدامهم مع أنديتهم. ووصف منتخب الكاميرون بأنه الفريق الثاني وبدا أنه لا يتحلى بالخبرة بعد الشوط الأول من مباراته الثانية بدور المجموعات إذ أنه كان متأخرا أمام غينيا بيساو وكان على شفا الخروج من البطولة. ولكنه سجل هدفين في الشوط الثاني ليفوز بالمباراة وقال بروس بعد ذلك: كنا نطمح للوصول إلى دور الثمانية وبعدها كل شيء ممكن.

الحذر ثم الحذر

احتاجت الكاميرون لركلات الترجيح للتخلص من منتخب السنغال في دور الثمانية ولكن مستواها تحسن في الدور قبل النهائي إذ تغلبت 2-صفر على غانا لتحجز مكانا في المباراة النهائية. ولم يختلف طريق مصر كثيرا. فقد بدا المنتخب المصري حذرا لدرجة التوتر في تعادله مع مالي في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الرابعة وبعدها سجل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز على أوغندا. ولكن بعدها تغلب بهدف على كل من غانا والمغرب واهتزت شباكه أمام بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي للمرة الأولى في البطولة. وبفضل إبداعات وتألق عصام الحضري (44 عاما) حارس المرمى تأهلت مصر إلى الدور النهائي عبر ركلات الترجيح على حساب بوركينا فاسو. وقال هيكتور كوبر مدرب مصر شعر لاعبو فريقي بالإرهاق وكانت بوركينا أفضل منا ولذلك لعبنا للوصول إلى ركلات الترجيح لنرى ما يحدث. ولا يزال هاجس الإصابة يحوم حول مشاركة محمد النني بخط الوسط ويجب على المنتخب إيجاد بديل لمروان محسن المصاب ومحمود عبد المنعم كهربا الموقوف وسط توقعات بأن يشغل محمد صلاح هذا المركز. ولا يعاني منتخب الكاميرون من أي إصابات أو إيقافات. وستكون هذه المرة الثالثة التي يقام فيها النهائي بين الكاميرون ومصر. وفي 1986 في القاهرة فازت مصر بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف وفي 2008 في غانا سجل محمد أبو تريكة هدفا قبل 13 دقيقة على نهاية المباراة ليمنح مصر فوزا صعبا.

وجوه جديدة

فيما لعبت الخبرة بالبطولة دورًا بارزًا في تحديد شكل المنافسة على اللقب في العديد من النسخ الماضية، ستكون الوجوه الجديدة هي الشعار الحقيقي للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين والتي يسدل عليها الستار اليوم الأحد في الغابون. ورغم التاريخ العريض لكل من المنتخبين المصري والكاميروني طرفي المباراة النهائية للبطولة والتي تقام اليوم في العاصمة الغابونية ليبرفيل، سيكون لعنصر الخبرة بالبطولة تواجد محدود للغاية في المباراة النهائية. ويغلب على الفريقين وجود العديد من العناصر التي تخوض فعاليات البطولة للمرة الأولى بسبب الظروف التي أحاطت بالمنتخبين قبل هذه النسخة. ومن بين 23 لاعبا في قائمة كل من المنتخبين، سبق لأربعة لاعبين فقط من قائمة المنتخب المصري (الفراعنة) المشاركة في البطولة الأفريقية عبر نسخ سابقة فيما يرتفع هذا العدد إلى الضعف في قائمة المنتخب الكاميروني. وبهذا، تضم قائمة الفريقين نحو 75 بالمئة من لاعبي الفريقين مجتمعين لم يسبق لهم المشاركة في البطولة بأي نسخة سابقة. وكان المنتخب المصري الفائز بلقب البطولة سبع مرات سابقة (رقم قياسي) غاب عن النسخ الثلاث الماضية للبطولة. وافتقد الفريق، في النسخة الحالية، معظم لاعبيه السابقين الذين يتمتعون بالخبرة بهذه البطولات مع اعتزال معظم لاعبي الجيل الذي توج بلقب البطولة في ثلاث نسخ متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 . ولم يعد يتبقى بالفريق من عناصر هذا الجيل الذهبي للفراعنة سوى حارس المرمى المخضرم عصام الحضري والثلاثي أحمد المحمدي وأحمد فتحي ومحمد عبد الشافي علما بأن الشكوك ما زالت تحيط بمشاركة عبد الشافي في المباراة النهائية اليوم بسبب الإصابة. وفرضت الوجوه الجديدة سيطرتها على صفوف الفريق منذ بداية البطولة ومن المؤكد أنها ستواصل فرض سطوتها على الفريق في المباراة النهائية. والأكثر من هذا، ينتظر أن يعتمد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة على تشكيلة تضم العديد من اللاعبين الذين لا يتمتعون بخبرة كبيرة مع المنتخب المصري بشكل عام وليس فقط في البطولة الأفريقية ومنهم بالطبع رمضان صبحي نجم ستوك سيتي الإنكليزي وعمرو وردة وطارق حامد. ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لأسود الكاميرون الذين خاضوا البطولة بالعديد من العناصر ذات الخبرة المحدودة في ظل اعتذار عدد كبير من النجوم الكبار الأساسيين عن عدم المشاركة مع الفريق في البطولة الحالية وفي مقدمتهم جويل ماتيب نجم ليفربول الإنكليزي. ولهذا ، كان الثلث فقط من قائمة الفريق بالبطولة الحالية هم من يتمتعون بالخبرة في بطولات كأس الأمم الأفريقية وكان من بينهم نيكولاس نكولو وأمبرويسي أويونجو وفانسون أبو بكر علما بأن بعض هذه العناصر صاحبة الخبرة بالبطولة الأفريقية اقتصرت مشاركاتهم السابقة في البطولة على الجلوس احتياطيا.