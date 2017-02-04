– February 4, 2017

والد النني: نجلي ليس سوبر مان

الغابون – وكالات: رفض ناصر النني، والد نجم منتخب مصر وآرسنال الإنكليزي محمد النني، نغمة الانتقادات التي طالت نجله في المدة الأخيرة بسبب تراجع مستواه في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حالياً بالغابون.وقال والد النني في تصريحات خاصة (ان محمد قدم مستويات جيدة مع منتخب مصر قبل إصابته ولكن البعض يعتقد أنه سوبر مان لمجرد أنه لاعب في آرسنال.وأضاف: محمد نفذ المطلوب منه والإحصائيات تثبت عطاءه الفني والبدني داخل الملعب، وبإذن الله يلحق بالمباراة النهائية أمام الكاميرون اليوم الأحد .وأشار إلى أن الانتقادات التي وجهها أحمد حسام ميدو نجم توتنهام ومنتخب مصر الأسبق ومدرب وادي دجلة للاعب لم تثر غضب محمد النني كما يتصور البعض.