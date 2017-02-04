وزير الدفاع الأمريكي : إيران أكبر دولة راعية للإرهاب

– February 4, 2017

طوكيو- (أ ف ب) – قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس السبت إن إيران هي “أكبر دولة راعية للإرهاب”، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات ضد طهران إثر تجربتها الصاروخية البالستية الأخيرة.

صرح ماتيس خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أنه “في ما يتعلق بإيران، فهذه هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”، مشيرا إلى أنه لا يرى ضرورة حاليا لتعزيز عديد الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط.

وأضاف “ليس من الجيد نكران ذلك، وليس من الجيد غض النظر عنه، وفي الوقت نفسه لا أرى أي ضرورة لزيادة عدد قواتنا في الشرق الأوسط في الوقت الحالي”.

وتابع “لدينا دائما القدرة على القيام بذلك، لكن في الوقت الحالي لا أعتقد أنه ضروري”.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة اجراءات عقابية ضد 25 شخصا وكيانا يشتبه في تقديمهم الدعم اللوجستي او المادي لبرنامج الصواريخ البالستي الايراني.

وقد اتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب ايران في وقت سابق اليوم بانها “تلعب بالنار” بعد ان اعتبرت الجمهورية الاسلامية تحذيراته بشأن تجربة الصاروخ البالستي “استفزازية ولا أساس لها”.