أول خطوط عربية تستانف نقل المسافرين من الدول الممنوعة من دخول الولايات المتحدة

– February 4, 2017

الدوحة (أ ف ب) – اعلنت الخطوط الجوية القطرية السبت انها ستستأنف نقل رعايا سبع دول منعوا في الايام الاخيرة من دخول الاراضي الاميركية، الى الولايات المتحدة بعد ان علق قاض فدرالي اميركي مرسوم دونالد ترامب ضد الهجرة.

وقال موقع الشركة انها ستطبق التعليمات الجديدة طالما يحمل المسافرون تأشيرات صالحة.

وجاء في البيان “سيسمح لرعايا الدول السبع (العراق وايران وليبيا والصومال السودان وسوريا واليمن) وكل اللاجئين الذين يحملون تأشيرات صالحة او اقامة دائمة (بطاقة خضراء) الدخول الى الولايات المتحدة”.

واتخذ القرار بعد ان علق الجمعة قاض فدرالي من سياتل مرسوم الرئيس الاميركي الذي يحظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة وكل اللاجئين الى الولايات المتحدة.

واحتجز رعايا من الدول السبع في الايام الاخيرة في المطارات الاميركية لدى وصولهم او منعوا من الصعود الى رحلات متجهة الى اميركا في دول اخرى ما اثار احتجاجات دولية وادانات من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.

والخطوط الجوية القطرية التي تسير رحلات الى 15 مدينة اميركية منها نيويورك واتلانتا وشيكاغو التزمت في مرحلة اولى بالحظر.