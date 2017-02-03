حيوانات تتضور جوعاً في حديقتها المهجورة بالموصل
باحثون عراقيون يعدون دراسة عن الكائنات المهددة بالانقراض في الجنوب
البصرة – الموصل – رويترز : على مدى العامين الماضيين منذ 2015 يقوم فريق غير حكومي يتألف من أربعة باحثين عراقيين في علم الأحياء وهم رجلان وامرأتان بالعمل على تقييم التغيرات البيئية في البلاد لاسيما في منطقة الأهوار بجنوب العراق وتأثيرها على الحياة البرية. وقد أعد الفريق بالفعل دراسة عن الحياة البرية في المنطقة ويعمل الآن على إعداد قاعدة بيانات للأنواع المهددة بالانقراض بما في ذلك ثدييات وطيور وقوارض وزواحف ولافقاريات وهي الكائنات الأكثر عرضة للخطر أو على وشك الانقراض في المنطقة. وللطيور أهمية خاصة لدى العلماء لأن أهوار نهر شط العرب كانت على الدوام موطنا لأنواع نادرة من الطيور مثل طائر أبو منجل المقدس. كما أنها توفر نقطة استراحة لآلاف الطيور المهاجرة بين سيبيريا الروسية وأفريقيا. وقال الباحث هشام خير الله «العمل الأساسي الذي نقوم به في هذه الفترة هو جرد جميع أنواع الطيور الموجودة داخل البيئة العراقية وخصوصا بيئة البصرة وتسجيل الأنواع هل الأنواع مستوطنه حديثا أو أنواع انقرضت من داخل البيئة العراقية أو أنواع غير مسجله ضمن بيئة البصرة.. إضافة للطيور أنواعالزواحف اللي موجودة ضمن بيئة البصرة أنواع اللافقاريات الموجودة أنواع الحشرات أنواع اللبائن الموجودة بشكل عام. هذا البحث يستمر لمدة عام كامل وإيجاد بيانات (بالإنجليزية) كاملة لمحافظة البصرة.» وبسبب الصراعات الإقليمية والتدخلات البشرية غير المسؤولة تعرضت الحياة البرية العراقية لتغيرات كبيرة وأحيانا تغيرات لا يمكن إعادتها لسابق عهدها. وقام صدام حسين بتجفيف المنطقة في التسعينيات لطرد متمردين إثر انتفاضة شيعية ضد نظامه عام 1991. وكانت الأهوار في جنوب العراق -التي تم تجفيفها خلال حكم صدام حسين- تغطي 9000 كيلومتر مربع في السبعينيات لكن مساحتها انكمشت إلى 760 كيلومتر مربع بحلول عام 2002. يدور دب داخل قفص تنبعث منه رائحة كريهة بجوار بيت أسد يتضور جوعا .. كان الاثنان كل ما تبقى من الحيوانات في حديقة الموصل إذا ترقد إلى جوارهما لبؤة نفقت من الجوع. ومثل كثير من المناطق بمدينة الموصل دمرت الحديقة التي كانت تنعم بالهدوء في الماضي بعد شهور من القتال بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. ومنذ زحف الجيش العراقي باتجاه الموصل اتخذ التنظيم حديقة نور التي كانت موطنا لمجموعة من الحيوانات منصة لشن الهجمات على الجنود العراقيين. وقال أبو عمر مالك الحديقة الذي اكتفى بالكشف عن كنيته «عندما استعرت الاشتباكات أصبح من المستحيل على الحارس والمدرب الوصول لها.» كان بعض الجيران يطعمون الحيوانات لكن مع احتدام القتال لزموا منازلهم. ونفقت بعض الحيوانات من الجوع وفر بعضها أو قتلت في الاشتباكات . وأحضر متطوعون أرسلتهم المنظمة الكردية لحماية حقوق الحيوان أول كميات كافية من الغذاء للحديقة في نحو شهر. وقال سكان بالمنطقة لرويترز إنهم كانوا يحضرون ما تبقى من طعامهم إلى الحيوانات لكن لم يكن ذلك كافيا في مدينة يعاني فيها البشر من أجل البقاء. وكانت تحتوي الحديقة على أربعة أسود وعندما نفق اثنان تغذى الآخران عليهما وسط الفوضى. وأصابت قذيفة أحد الأقفاص وفرت القردة مسببة فوضى بين السكان. وقالت فاتن عمار التي تقيم قرب الحديقة «كانت القردة تقفز على المنازل وتخيف الأطفال وتسرق الفواكه. البط وغيرها من الطيور كانت تفر والحي بأكمله اضطر للركض خلفها للإمساك بها.» وتقع الحديقة في القطاع الشرقي من الموصل الذي سيطرت عليه القوات العراقية مؤخرا.