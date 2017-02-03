حيوانات تتضور جوعاً في حديقتها المهجورة بالموصل

– February 3, 2017

باحثون‭ ‬عراقيون‭ ‬يعدون‭ ‬دراسة‭ ‬عن‭ ‬الكائنات‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭ ‬في‭ ‬الجنوب

البصرة‭ – ‬الموصل‭ – ‬رويترز‭ : ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬منذ‭ ‬2015‭ ‬يقوم‭ ‬فريق‭ ‬غير‭ ‬حكومي‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬باحثين‭ ‬عراقيين‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الأحياء‭ ‬وهم‭ ‬رجلان‭ ‬وامرأتان‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬التغيرات‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الأهوار‭ ‬بجنوب‭ ‬العراق‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭. ‬وقد‭ ‬أعد‭ ‬الفريق‭ ‬بالفعل‭ ‬دراسة‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ويعمل‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬للأنواع‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ثدييات‭ ‬وطيور‭ ‬وقوارض‭ ‬وزواحف‭ ‬ولافقاريات‭ ‬وهي‭ ‬الكائنات‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للخطر‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانقراض‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وللطيور‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬لدى‭ ‬العلماء‭ ‬لأن‭ ‬أهوار‭ ‬نهر‭ ‬شط‭ ‬العرب‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬موطنا‭ ‬لأنواع‭ ‬نادرة‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬مثل‭ ‬طائر‭ ‬أبو‭ ‬منجل‭ ‬المقدس‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬توفر‭ ‬نقطة‭ ‬استراحة‭ ‬لآلاف‭ ‬الطيور‭ ‬المهاجرة‭ ‬بين‭ ‬سيبيريا‭ ‬الروسية‭ ‬وأفريقيا‭. ‬وقال‭ ‬الباحث‭ ‬هشام‭ ‬خير‭ ‬الله‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬الأساسي‭ ‬الذي‭ ‬نقوم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬هو‭ ‬جرد‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الطيور‭ ‬الموجودة‭ ‬داخل‭ ‬البيئة‭ ‬العراقية‭ ‬وخصوصا‭ ‬بيئة‭ ‬البصرة‭ ‬وتسجيل‭ ‬الأنواع‭ ‬هل‭ ‬الأنواع‭ ‬مستوطنه‭ ‬حديثا‭ ‬أو‭ ‬أنواع‭ ‬انقرضت‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البيئة‭ ‬العراقية‭ ‬أو‭ ‬أنواع‭ ‬غير‭ ‬مسجله‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬البصرة‭.. ‬إضافة‭ ‬للطيور‭ ‬أنواعالزواحف‭ ‬اللي‭ ‬موجودة‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬البصرة‭ ‬أنواع‭ ‬اللافقاريات‭ ‬الموجودة‭ ‬أنواع‭ ‬الحشرات‭ ‬أنواع‭ ‬اللبائن‭ ‬الموجودة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬يستمر‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬وإيجاد‭ ‬بيانات‭ (‬بالإنجليزية‭) ‬كاملة‭ ‬لمحافظة‭ ‬البصرة‭.‬‮»‬‭ ‬وبسبب‭ ‬الصراعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والتدخلات‭ ‬البشرية‭ ‬غير‭ ‬المسؤولة‭ ‬تعرضت‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬العراقية‭ ‬لتغيرات‭ ‬كبيرة‭ ‬وأحيانا‭ ‬تغيرات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إعادتها‭ ‬لسابق‭ ‬عهدها‭. ‬وقام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬بتجفيف‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬التسعينيات‭ ‬لطرد‭ ‬متمردين‭ ‬إثر‭ ‬انتفاضة‭ ‬شيعية‭ ‬ضد‭ ‬نظامه‭ ‬عام‭ ‬1991‭. ‬وكانت‭ ‬الأهوار‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ -‬التي‭ ‬تم‭ ‬تجفيفها‭ ‬خلال‭ ‬حكم‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭- ‬تغطي‭ ‬9000‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭ ‬لكن‭ ‬مساحتها‭ ‬انكمشت‭ ‬إلى‭ ‬760‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2002‭. ‬يدور‭ ‬دب‭ ‬داخل‭ ‬قفص‭ ‬تنبعث‭ ‬منه‭ ‬رائحة‭ ‬كريهة‭ ‬بجوار‭ ‬بيت‭ ‬أسد‭ ‬يتضور‭ ‬جوعا‭ .. ‬كان‭ ‬الاثنان‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬الموصل‭ ‬إذا‭ ‬ترقد‭ ‬إلى‭ ‬جوارهما‭ ‬لبؤة‭ ‬نفقت‭ ‬من‭ ‬الجوع‭. ‬ومثل‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬بمدينة‭ ‬الموصل‭ ‬دمرت‭ ‬الحديقة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنعم‭ ‬بالهدوء‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬شهور‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬ومسلحي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬ومنذ‭ ‬زحف‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬باتجاه‭ ‬الموصل‭ ‬اتخذ‭ ‬التنظيم‭ ‬حديقة‭ ‬نور‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موطنا‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬منصة‭ ‬لشن‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬الجنود‭ ‬العراقيين‭. ‬وقال‭ ‬أبو‭ ‬عمر‭ ‬مالك‭ ‬الحديقة‭ ‬الذي‭ ‬اكتفى‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬كنيته‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬استعرت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬على‭ ‬الحارس‭ ‬والمدرب‭ ‬الوصول‭ ‬لها‭.‬‮»‬‭ ‬كان‭ ‬بعض‭ ‬الجيران‭ ‬يطعمون‭ ‬الحيوانات‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬احتدام‭ ‬القتال‭ ‬لزموا‭ ‬منازلهم‭. ‬ونفقت‭ ‬بعض‭ ‬الحيوانات‭ ‬من‭ ‬الجوع‭ ‬وفر‭ ‬بعضها‭ ‬أو‭ ‬قتلت‭ ‬في‭ ‬الاشتباكات‭ . ‬وأحضر‭ ‬متطوعون‭ ‬أرسلتهم‭ ‬المنظمة‭ ‬الكردية‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الحيوان‭ ‬أول‭ ‬كميات‭ ‬كافية‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬للحديقة‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭. ‬وقال‭ ‬سكان‭ ‬بالمنطقة‭ ‬لرويترز‭ ‬إنهم‭ ‬كانوا‭ ‬يحضرون‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬طعامهم‭ ‬إلى‭ ‬الحيوانات‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ذلك‭ ‬كافيا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬يعاني‭ ‬فيها‭ ‬البشر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء‭. ‬وكانت‭ ‬تحتوي‭ ‬الحديقة‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬أسود‭ ‬وعندما‭ ‬نفق‭ ‬اثنان‭ ‬تغذى‭ ‬الآخران‭ ‬عليهما‭ ‬وسط‭ ‬الفوضى‭. ‬وأصابت‭ ‬قذيفة‭ ‬أحد‭ ‬الأقفاص‭ ‬وفرت‭ ‬القردة‭ ‬مسببة‭ ‬فوضى‭ ‬بين‭ ‬السكان‭. ‬وقالت‭ ‬فاتن‭ ‬عمار‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬قرب‭ ‬الحديقة‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬القردة‭ ‬تقفز‭ ‬على‭ ‬المنازل‭ ‬وتخيف‭ ‬الأطفال‭ ‬وتسرق‭ ‬الفواكه‭. ‬البط‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬كانت‭ ‬تفر‭ ‬والحي‭ ‬بأكمله‭ ‬اضطر‭ ‬للركض‭ ‬خلفها‭ ‬للإمساك‭ ‬بها‭.‬‮»‬‭ ‬وتقع‭ ‬الحديقة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬الذي‭ ‬سيطرت‭ ‬عليه‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬مؤخرا‭.‬