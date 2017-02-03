نحات مصري مخضرم يأمل في أن يُلهم جيلاً جديداً من الفنانين

– February 3, 2017

القاهرة‭ – ‬رويترز‭ : ‬لا‭ ‬تسنح‭ ‬الفرصة‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬لطلاب‭ ‬الفن‭ ‬لأن‭ ‬يتعرفوا‭ ‬بشكل‭ ‬شخصي‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬نحات‭ ‬مشهور‭.. ‬لكن‭ ‬أصبح‭ ‬بإمكانهم‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬وهو‭ ‬التجول‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬منزله‭. ‬ومنزل‭ ‬النحات‭ ‬المصري‭ ‬الشهير‭ ‬آدم‭ ‬حنين‭ ‬هو‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬ينتج‭ ‬فيه‭ ‬أعماله‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يعرضها‭ ‬فيه‭. ‬ويعرض‭ ‬حنين‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬متحف‭ ‬أعمالا‭ ‬تم‭ ‬صنعها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬تعطي‭ ‬صورة‭ ‬لمسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عقود‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬متحفه‭ ‬والجولات‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬شخصيا‭ ‬يهدف‭ ‬حنين‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬تراث‭ ‬للفنانين‭ ‬الواعدين‭ ‬لكي‭ ‬يقتفوا‭ ‬أثره‭. ‬وجميع‭ ‬التماثيل‭ ‬والمنحوتات‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬البرونز‭ ‬والجبس‭ ‬والجرانيت‭ ‬معروضة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المتحف‭. ‬وعرضت‭ ‬أعمال‭ ‬حنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وفي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ويريد‭ ‬الفنان‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬87‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬التوقف‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬التي‭ ‬ينظرون‭ ‬إليها‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬يتفرجوا‭ ‬على‭ ‬الفن‭ ‬ويدوا‭ ‬له‭ (‬يعطونه‭) ‬وقته‭ ‬لأن‭ ‬الناس‭ ‬بتروح‭ ‬تسأل‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬متشوف‭ ‬بيكونوا‭ ‬طرحوا‭ ‬أسئلة‭ ‬وبتاع‭.. ‬لازم‭ ‬التأمل‭.. ‬التأمل‭ ‬والبحث‭ ‬ضروري‭ ‬يكونوا‭ ‬عندك‭ ‬عشان‭ ‬تعرف‭ ‬إيه‭ ‬ده‭ ‬بعدين‭ ‬نتكلم‭ ‬مش‭ ‬دة‭ ‬إلي‭ ‬بيحصل‭.. ‬إلي‭ ‬بيحصل‭ ‬الناس‭ ‬بتيجي‭ ‬تتكلم‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬مش‭ ‬عايزين‭ ‬رد‭ ‬ترد‭ ‬رد‭ ‬مفيش‭ ‬تأمل‭ ‬ومعيشةمع‭ ‬الحاجات‭.‬‮»‬

ويتيح‭ ‬المتحف‭ ‬نظرة‭ ‬ثاقبة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬حنين‭ ‬ويستمتع‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬بالتحدث‭ ‬مع‭ ‬الفنانين‭ ‬الصاعدين‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬بنبسط‭ (‬أشعر‭ ‬بالسعادة‭) ‬أوي‭ ‬عشان‭ ‬بيبقى‭ ‬عندهم‭ ‬حاجات‭ ‬مش‭ ‬واضحة‭ ‬كدة‭ ‬وأقعد‭ ‬أدور‭ ‬معاهم‭ ‬وبيعملوا‭ ‬حاجات‭ ‬كويسة‭ ‬بيتغيروا‭ ‬وبيبصوا‭ ‬للشغل‭ ‬القديم‭ ‬والحاجات‭ ‬الموجودة‭.‬‮»‬‭ ‬وبإلهام‭ ‬من‭ ‬التماثيل‭ ‬والمنحوتات‭ ‬المصرية‭ ‬القديمة‭ ‬منذ‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬انتقل‭ ‬النحات‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬السبعينات‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬حيث‭ ‬عاش‭ ‬هناك‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يعرضه‭ ‬المتحف‭ ‬من‭ ‬لمحات‭ ‬لأعمال‭ ‬هذا‭ ‬الفنان‭ ‬فإن‭ ‬المؤسسة‭ ‬تقيم‭ ‬مسابقات‭ ‬لشباب‭ ‬الفنانين‭ ‬وتقدم‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭. ‬ويقول‭ ‬حنين‭ ‬إن‭ ‬المتحف‭ ‬الموجود‭ ‬بمنزله‭ ‬يقدم‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬التعليمية‭ ‬يختلف‭ ‬عما‭ ‬تقدمه‭ ‬الدراسة‭. ‬

وأوضح‭ ‬‮«‬أهو‭ ‬جايين‭ ‬لي‭ ‬عيال‭ ‬من‭ ‬برا‭ ‬جايبين‭ ‬نحت‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬فبقف‭ ‬أتكلم‭ ‬معاهم‭ ‬شوية‭ ‬أساعدهم‭ ‬شوية‭ ‬مقدرش‭ ‬أنا‭ ‬أعمل‭ ‬مدرسة‭ ‬يعني‭ ‬أخدهم‭ ‬وبتاع‭ ‬لكن‭ ‬بنتابع‭ ‬معاهم‭ ‬وبينبسطوا‭ ‬يعني‭.‬‮»‬

ودخول‭ ‬متحف‭ ‬آدم‭ ‬حنين‭ ‬مجاني‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬مجموعته‭ ‬الفنية‭ ‬متاحة‭ ‬للجميع‭ .‬