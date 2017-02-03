تدوينة بيونسيه عن حملها تحوز أكبر عدد من المعجبين
نيويورك-(رويترز) – قالت شركة انستجرام للتواصل الاجتماعي إن تدوينة مغنية البوب بيونسيه التي أعلنت فيها عن حملها في توأمين جذبت أكثر من ثمانية ملايين إعجاب لتصبح أكبر تدوينة في عدد المعجبين على الإطلاق. وقالت انستجرام إن التدوينة جذبت نصف مليون تغريدة على تويتر في نحو 45 دقيقة فقط أمس الأربعاء. ولم تعلق بيونسيه على تدوينتها غير ما قالته في البيان الأساسي بأنها وزوجها جاي زي نجم الراب ينتظران توأمين . وكتبت بيونسيه (35 عاما) تقول «نود أن نشرككم في حبنا وسعادتنا … نشعر بالامتنان لأن أسرتنا ستزيد اثنين. ونشكركم على أمانيكم الطيبة.»
ونشرت المغنية اليوم الخميس مجموعة من الصور الخاصة بها بعد الحمل على موقعها الالكتروني منها صورة عارية بالأبيض والأسود. وضمت الباقة مجموعة مع الصور مع ابنتها «بلو إنفي» التي تبلغ من العمر خمسة أعوام ومعها بعض القصائد عن الأمومة.