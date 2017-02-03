تدوينة بيونسيه عن حملها تحوز أكبر عدد من المعجبين

– February 3, 2017

نيويورك‭-(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬شركة‭ ‬انستجرام‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إن‭ ‬تدوينة‭ ‬مغنية‭ ‬البوب‭ ‬بيونسيه‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬حملها‭ ‬في‭ ‬توأمين‭ ‬جذبت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬إعجاب‭ ‬لتصبح‭ ‬أكبر‭ ‬تدوينة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المعجبين‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬وقالت‭ ‬انستجرام‭ ‬إن‭ ‬التدوينة‭ ‬جذبت‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬ولم‭ ‬تعلق‭ ‬بيونسيه‭ ‬على‭ ‬تدوينتها‭ ‬غير‭ ‬ما‭ ‬قالته‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الأساسي‭ ‬بأنها‭ ‬وزوجها‭ ‬جاي‭ ‬زي‭ ‬نجم‭ ‬الراب‭ ‬ينتظران‭ ‬توأمين‭ . ‬وكتبت‭ ‬بيونسيه‭ (‬35‭ ‬عاما‭) ‬تقول‭ ‬‮«‬نود‭ ‬أن‭ ‬نشرككم‭ ‬في‭ ‬حبنا‭ ‬وسعادتنا‭ … ‬نشعر‭ ‬بالامتنان‭ ‬لأن‭ ‬أسرتنا‭ ‬ستزيد‭ ‬اثنين‭. ‬ونشكركم‭ ‬على‭ ‬أمانيكم‭ ‬الطيبة‭.‬‮»‬‭ ‬

ونشرت‭ ‬المغنية‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬الحمل‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني‭ ‬منها‭ ‬صورة‭ ‬عارية‭ ‬بالأبيض‭ ‬والأسود‭. ‬وضمت‭ ‬الباقة‭ ‬مجموعة‭ ‬مع‭ ‬الصور‭ ‬مع‭ ‬ابنتها‭ ‬‮«‬بلو‭ ‬إنفي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬ومعها‭ ‬بعض‭ ‬القصائد‭ ‬عن‭ ‬الأمومة‭.‬