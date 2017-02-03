فنانون يتصدرون جنازة الممثل الأردني حابس العبادي

– February 3, 2017

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

تصدر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الفنانيين‭ ‬الاردنيين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬جنازة‭ ‬الممثل‭ ‬حابس‭ ‬العبادي‭ ‬نجم‭ ‬الدراما‭ ‬البدوية‭ ‬الاردنية‭ ‬،الذي‭ ‬توفي‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬72‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬معاناة‭ ‬مع‭ ‬المرض‭. ‬و‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬نعى‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬الأردني‭ ‬نبيه‭ ‬شقم‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬العبادي‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬جيل‭ ‬بأكمله‭ ‬بأعماله‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والدرامية‭ ‬بما‭ ‬أوتي‭ ‬من‭ ‬مقدرة‭ ‬عالية‭ ‬واحتراف‭ ‬عال‭ ‬وفطرة‭ ‬أصيلة‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬باللهجة‭ ‬الأردنية‭ ‬وجوانب‭ ‬الحياة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬الحافل‭ ‬بالعطاء‭.‬‮»‬‭ ‬ولد‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬1944‭ ‬وتميز‭ ‬بتقديم‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬البيئة‭ ‬البدوية‭ ‬وعاداتها‭ ‬وتقاليدها‭. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬المسلسلات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ (‬حدث‭ ‬في‭ ‬المعمورة‭) ‬و‭(‬وجه‭ ‬الزمان‭) ‬و‭(‬جلوة‭ ‬راكان‭) ‬و‭(‬تل‭ ‬الريشوني‭) ‬و‭(‬الغريب‭) ‬و‭(‬راعي‭ ‬الصيت‭) ‬كما‭ ‬نال‭ ‬شهرة‭ ‬عربية‭ ‬نتيجة‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المسلسلات‭ ‬والأفلام‭ ‬الخليجية‭.‬