ترامب مصيبة على رأس مَن ؟

– February 3, 2017

توقيع

فاتح عبد السلام

حين‭ ‬وصل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجديد‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬سدة‭ ‬الحكم‭ ‬كان‭ ‬العالم‭ ‬غارقاً‭ ‬في‭ ‬انهيارات‭ ‬شتى‭ ‬عنوانها‭ ‬القتل‭ ‬والحرب‭ ‬والدماء‭ ‬والتنكيل‭ ‬والتهجير‭ ‬والارهاب‭ . ‬كان‭ ‬سلفه‭ ‬أوباما‭ ‬قد‭ ‬ترك‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬حاله‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭ ‬ورحل‭ . ‬وترامب‭ ‬اعلن‭ ‬منذ‭ ‬خطاب‭ ‬التنصيب‭ ‬بحضور‭ ‬الرؤوساء‭ ‬السابقين‭ ‬أن‭ ‬عهدا‭ ‬امريكيا‭ ‬جديداً‭ ‬بدأ‭ ‬،‭ ‬لذلك‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الوهم‭ ‬الاعتقاد‭ ‬أن‭ ‬وضعاً‭ ‬عراقياً‭ ‬كان‭ ‬سائداً‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬جورج‭ ‬بوش‭ ‬الابن‭ ‬أو‭ ‬أوباما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتكرر‭ ‬،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الحجج‭ ‬والمبررات‭ ‬،‭ ‬وأقصد‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬ايران‭ ‬والعراق‭ ‬وسوريا‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بمحور‭ ‬واحد‭ .‬

ايران‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬تهديدات‭ ‬ترامب‭ ‬لا‭ ‬تهمها‭ ‬وانها‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬قراراتها‭ ‬وصواريخها‭ ‬البالستية‭ ‬خارج‭ ‬الاتفاقات‭ ‬وهي‭ ‬حرة‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬ما‭ ‬تشاء‭ . ‬وسوريا‭ ‬ذات‭ ‬فرح‭ ‬مبطن‭ ‬لكنه‭ ‬واضح‭ ‬بأطروحة‭ ‬ترامب‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬ترشيحه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬انظمة‭ ‬القبضة‭ ‬الحديدية‭ ‬والفردية‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬التنظيمات‭ ‬الارهابية‭ ‬،‭ ‬لذلك‭ ‬تنتعش‭ ‬رئة‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الهواء‭ ‬الذي‭ ‬تضخه‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬ما‭ ‬ينقضها‭ ‬منه‭ ‬حى‭ ‬الآن‭ .‬

أما‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬على‭ ‬قسمين‭ ‬،‭ ‬الاول‭ ‬الرسمي‭ ‬المعروف‭ ‬بالعملية‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬نضحت‭ ‬فساداً‭ ‬وتصفيات‭ ‬وطائفية‭ ‬وتفريخاً‭ ‬للارهاب‭ ‬عن‭ ‬جهل‭ ‬أو‭ ‬عمد،‭ ‬وهذا‭ ‬القسم‭ ‬مهدد‭ ‬أن‭ ‬يفقد‭ ‬امتيازات‭ ‬الرعاية‭ ‬الامريكية‭ ‬التي‭ ‬ما‭ ‬فتئت‭ ‬تنحاز‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬اربعة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬شعب‭ ‬منكّل‭ ‬به‭ ‬ليل‭ ‬نهار‭ .‬

والقسم‭ ‬الثاني‭ ‬يمثله‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬رفضوا‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬بل‭ ‬انهم‭ ‬أقصوا‭ ‬منها‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانوا‭ ‬راغبين‭ ‬ببعضها‭ . ‬وهو‭ ‬القسم‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬أغلبية‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لديه‭ ‬ما‭ ‬يخسره‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الذي‭ ‬خسره‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حكومات‭ ‬الفساد‭ ‬وغسيل‭ ‬الاموال‭ ‬بدماء‭ ‬الناس‭ ‬والجهل‭ ‬والتجهيل‭ ‬،‭ ‬وهذه‭ ‬الاغلبية‭ ‬لديها‭ ‬قناعة‭ ‬بأن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سيأتي‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬ليس‭ ‬أسوأ‭ ‬مما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬مَن‭ ‬سبقه،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬النافذة‭ ‬يتطلعون‭ ‬الى‭ ‬واقع‭ ‬أفضل‭ . ‬‭ ‬مشكلة‭ ‬العراقي‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخول‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬إن‭ ‬اللاجئين‭ ‬منه‭ ‬اذا‭ ‬منعوا‭ ‬فتلك‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تحويلهم‭ ‬الى‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭ ‬لقبول‭ ‬لجوئهم‭ ‬،‭ ‬وسوى‭ ‬ذلك‭ ‬لايوجد‭ ‬بل‭ ‬لم‭ ‬يسمع‭ ‬أحد‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬العمارة‭ ‬والحلة‭ ‬وبيجي‭ ‬والفلوجة‭ ‬وطويريج‭ ‬والكفل‭ ‬والشرقاط‭ ‬وسواها‭ ‬،مَن‭ ‬اعتاد‭ ‬السفر‭ ‬للسياحة‭ ‬الى‭ ‬لوس‭ ‬أنجلس‭ ‬أو‭ ‬نيويورك‭ . ‬العراقيون‭ ‬يريد‭ ‬من‭ ‬ترامب‭ ‬حلاً‭ ‬لما‭ ‬ابتلي‭ ‬به‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬مصائب‭ ‬حلت‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‭ ‬بوجود‭ ‬السادة‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬وبوجود‭ ‬من‭ ‬عاونهم‭ ‬وضللهم‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬