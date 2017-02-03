ترامب يطلب من ايران عدم اللعب بالنار:أنا لست أوباما اللطيف معكم

– February 3, 2017

واشنطن‭ ‬تفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

فرضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬بسبب‭ ‬اجرائها‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬ودعمها‭ ‬للمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬بينما‭ ‬تشهد‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬توترا‭ ‬جديدا‭.‬

تستهدف‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تقرها‭ ‬ادارة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬25‭ ‬فردا‭ ‬وكيانا‭ ‬يشتبه‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬انهم‭ ‬قدموا‭ ‬دعما‭ ‬لوجستيا‭ ‬ومعدات‭ ‬الى‭ ‬برنامج‭ ‬الصواريخ‭ ‬الايرانية،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬لا‭ ‬تنتهك‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭ ‬الموقع‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬مراقبة‭ ‬الاموال‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬جون‭ ‬سميث‭ ‬ان‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬ايران‭ ‬المستمر‭ ‬للارهاب‭ ‬وتطوير‭ ‬برنامجها‭ ‬للصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬يطرح‭ ‬تهديدا‭ ‬للمنطقة‭ ‬ولشركائنا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وللولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وجهت‭ ‬الخميس‭ ‬تحذيرا‭ ‬الى‭ ‬ايران‭ ‬بعد‭ ‬تجربة‭ ‬الصاروخ‭ ‬البالستي‭ ‬الاحد‭. ‬ونددت‭ ‬ايران‭ ‬الخميس‭ ‬بالتهديدات‭ ‬‮«‬المتكررة‭ ‬والاستفزازية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬اساس‭ ‬لها‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬ايران‭ ‬تلعب‭ ‬بالنار‭. ‬انهم‭ ‬لا‭ ‬يدركون‭ ‬كم‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬اوباما‭ +‬لطيفا‭+ ‬معهم‭. (‬ولكن‭) ‬ليس‭ ‬أنا‭!‬‮»‬‭. ‬وتنص‭ ‬عقوبات‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬خصوصا‭ ‬شبكة‭ ‬دعم‭ ‬مقرها‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬تجميد‭ ‬اصول‭ ‬اشخاص‭ ‬وكيانات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وعدم‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬اجراء‭ ‬صفقات‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬اميركية‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬محمد‭ ‬ظريف‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تشن‭ ‬ابدا‭ ‬حربا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬بلاده‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬‭ ‬وكتب‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬ايران‭ ‬لا‭ ‬تخيفها‭ ‬التهديدات‭ ‬لاننا‭ ‬نستمد‭ ‬امننا‭ ‬من‭ ‬شعبنا‭. ‬لن‭ ‬نشن‭ ‬ابدا‭ ‬حربا‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬اخرى‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نستخدم‭ ‬ابدا‭ ‬اسلحتنا‭ ‬ضد‭ ‬احد‭ ‬الا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬انفسنا‭. ‬ولنر‭ ‬الان‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬بامكان‭ ‬من‭ ‬يشتكون‭ (‬من‭ ‬ايران‭) ‬ان‭ ‬يقولوا‭ ‬الكلام‭ ‬ذاته‮»‬‭. ‬وبدت‭ ‬هذه‭ ‬التعليقات‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬الايراني‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تغريدة‭ ‬للرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ايران‭ ‬تلعب‭ ‬بالنار‭. ‬وهم‭ ‬لم‭ ‬يستوعبوا‭ ‬الى‭ ‬اي‭ ‬حد‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬اوباما‭ +‬لطيفا‭+ ‬معهم‭. ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬انا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬اكد‭ ‬الخميس‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬‮«‬يستبعد‮»‬‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬بشأن‭ ‬تدخل‭ ‬عسكري‭ ‬محتمل‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭.‬وكانت‭ ‬طهران‭ ‬نددت‭ ‬بتهديدات‭ ‬‮«‬لا‭ ‬اساس‭ ‬لها‭ ‬ومتكررة‭ ‬ومستفزة‮»‬‭ ‬للادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬بشأن‭ ‬دور‭ ‬ايراني‭ ‬‮«‬مزعزع‭ ‬للاستقرار‮»‬‭ ‬اثر‭ ‬اطلاقها‭ ‬لصاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭. ‬ورفضت‭ ‬الحكومة‭ ‬الايرانية‭ ‬الجمعة‭ ‬منح‭ ‬تاشيرات‭ ‬لفريق‭ ‬مصارعة‭ ‬اميركي‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬رياضية‭ ‬يومي‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬وذلك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬مرسوم‭ ‬وقعه‭ ‬ترامب‭ ‬قبل‭ ‬اسبوع‭ ‬منع‭ ‬بموجبه‭ ‬الايرانيين‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬جنسيات‭ ‬اخرى‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬ذات‭ ‬غالبية‭ ‬مسلمة‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قررت‭ ‬ايران‭ ‬تطبيق‭ ‬المعاملة‭ ‬بالمثل‭ ‬ورفضت‭ ‬منح‭ ‬تاشيرات‭ ‬للمواطنين‭ ‬الاميركيين‭ .‬

وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اللتين‭ ‬لا‭ ‬ترتبطان‭ ‬بعلاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬منذ‭ ‬1980،‭ ‬مع‭ ‬تولي‭ ‬ترامب‭ ‬الرئاسة‭.‬

ويشمل‭ ‬التوتر‭ ‬مستقبل‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2015‭ ‬وبرنامج‭ ‬ايران‭ ‬للصواريخ‭ ‬البالستية‭.‬