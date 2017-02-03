مؤشرات ايجابية لصفقة تبادل أسرى بين القسّام واسرائيل

– February 3, 2017

قيادي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬غزة‭ ‬للإضرار‭ ‬بالأمن‭ ‬المصري

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

اكد‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسى‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬غازى‭ ‬حمد‭ ‬فى‭ ‬تصريحت‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬امس‭ ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬قيادات‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬التى‭ ‬تجرى‭ ‬الان‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬الذي‭ ‬ترأسه‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬لها‭ ‬طبيعه‭ ‬امنية‭ ‬بحتة‭. ‬وتاتى‭ ‬استكمالا‭ ‬لزيارة‭ ‬هنية‭ ‬وتهدف‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سيناء‭ ‬لمنع‭ ‬عمليات‭ ‬التسلل‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬الداخلى‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬،فيما‭ ‬كشف‭ ‬محمود‭ ‬الزهار‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬ان‭ ‬وفد‭ ‬الحركة‭ ‬قدم‭ ‬لمصر‭ ‬معلومات‭ ‬كانت‭ ‬مصر‭ ‬قد‭ ‬طلبتها‭ ‬عن‭ ‬اشخاص‭ ‬مطلوبين‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ . ‬بينما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬مصري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬صلاح‭ ‬ابو‭ ‬شرخ‭ ‬رئيس‭ ‬اركان‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام‭ ‬يشارك‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭ ‬وبحث‭ ‬قضية‭ ‬الاسرى‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬لدى‭ ‬الحركة‭ ‬واحتمال‭ ‬توسط‭ ‬مصر‭ ‬لعقد‭ ‬صفقة‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬والجانب‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬لتبادل‭ ‬الاسرى‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬الامنى‭ ‬ان‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬استجابت‭ ‬لمطالب‭ ‬مصر‭ ‬تسليم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬الى‭ ‬25‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‭ ‬فى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جماعة‭ ‬ولاية‭ ‬سيناء‭ ‬التى‭ ‬تقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬ارهابية‭ ‬ضد‭ ‬الجيش‭ ‬المصرى‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ .‬

وفى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬طاهر‭ ‬النونو‭ ‬القيادى‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭ ) ‬ان‭ ‬حماس‭ ‬اطلعت‭ ‬القيادة‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬الحركة‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬الامني‭ ‬فى‭ ‬سيناء،‭ ‬وان‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬ابدى‭ ‬ارتياحه‭ ‬تجاه‭ ‬خطواتنا‭ ‬لحفظ‭ ‬امن‭ ‬الحدود‭ .‬

واضاف‭ ‬اننا‭ ‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬لأحد‭ ‬باستخدام‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لتهديد‭ ‬الامن‭ ‬القومى‭ ‬المصري‭ ‬واستبعد‭ ‬النونو‭ ‬اقامة‭ ‬منطقة‭ ‬تجارة‭ ‬حرة‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬بين‭ ‬غزة‭ ‬ورفح‭ ‬لاسباب‭ ‬امنية‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬حماس‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬التبادل‭ ‬التجارى‭ ‬والذى‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يدر‭ ‬عائدات‭ ‬لمصر‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ .‬