مؤشرات ايجابية لصفقة تبادل أسرى بين القسّام واسرائيل
قيادي في حماس لـ (الزمان):لن نسمح بالعمل على أرض غزة للإضرار بالأمن المصري
القاهرة – مصطفى عمارة
اكد عضو المكتب السياسى لحركة حماس غازى حمد فى تصريحت خاصة ل (الزمان) امس ان زيارة وفد قيادات حركة حماس التى تجرى الان بعد ايام قليلة من زيارة الوفد الذي ترأسه اسماعيل هنية لها طبيعه امنية بحتة. وتاتى استكمالا لزيارة هنية وتهدف الى زيادة عدد قوات الامن الفلسطيني على طول الحدود مع سيناء لمنع عمليات التسلل فضلا عن الوضع الداخلى فى غزة ،فيما كشف محمود الزهار القيادي بحركة حماس ان وفد الحركة قدم لمصر معلومات كانت مصر قد طلبتها عن اشخاص مطلوبين فى قطاع غزة . بينما كشف مصدر امني مصري رفيع المستوى ل (الزمان) ان صلاح ابو شرخ رئيس اركان عز الدين القسام يشارك فى المفاوضات وبحث قضية الاسرى الاسرائيليين لدى الحركة واحتمال توسط مصر لعقد صفقة بين حماس والجانب الاسرائيلى لتبادل الاسرى بين الجانبين. واكد المصدر الامنى ان حركة حماس استجابت لمطالب مصر تسليم ما بين 20 الى 25 مشتبه بهم فى التعاون مع جماعة ولاية سيناء التى تقوم بعمليات ارهابية ضد الجيش المصرى فى سيناء .
وفى السياق ذاته أكد طاهر النونو القيادى بحركة حماس فى تصريحات خاصة ل (الزمان ) ان حماس اطلعت القيادة المصرية على موقف الحركة من الوضع الامني فى سيناء، وان الجانب المصري ابدى ارتياحه تجاه خطواتنا لحفظ امن الحدود .
واضاف اننا لن نسمح لأحد باستخدام قطاع غزة لتهديد الامن القومى المصري واستبعد النونو اقامة منطقة تجارة حرة فى الوقت الراهن بين غزة ورفح لاسباب امنية الا ان حماس تركز على زيادة التبادل التجارى والذى يمكن ان يدر عائدات لمصر تصل الى 3 مليار دولار .