الأمم المتحدة تبلغ مجلس الأمن: أهالي الموصل معرضون لأخطار كبرى

– February 3, 2017

وكالة‭ ‬أوروبية‭ ‬تنفي‭ ‬رفع‭ ‬الخطوط‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬سوداء

الامم‭ ‬المتحدة‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

تواجه‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬‮«‬تحديا‭ ‬كبيرا‮»‬‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬حتى‭ ‬وان‭ ‬كانت‭ ‬ايام‭ ‬التنظيم‭ ‬معدودة‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬موفد‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬الخميس‭. ‬وقال‭ ‬يان‭ ‬كوبيس‭ ‬موفد‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬امام‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬ان‭ ‬المدنيين‭ ‬خصوصا‭ ‬‮«‬معرضون‭ ‬لاخطار‭ ‬كبرى‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬اعلن‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬ان‭ ‬قواته‭ ‬استعادت‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬وان‭ ‬المعركة‭ ‬تنتقل‭ ‬الى‭ ‬الضفة‭ ‬الاخرى‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭.‬

وحذر‭ ‬كوبيس‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التقدم‭ ‬الكبير‭ ‬المحرز‭ ‬يجب‭ ‬الا‭ ‬يخفي‭ ‬بان‭ ‬المعركة‭ ‬كانت‭ ‬وتبقى‭ ‬تحديا‭ ‬كبيرا‭ ‬خصوصا‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬قريب‭ ‬عمليات‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ستنتهي،‭ ‬ايام‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬باتت‭ ‬معدودة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬العراق‭ ‬اطلق‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬هجوما‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬استولى‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭.‬

وحذر‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬الاصابات‭ ‬بالرصاص‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬احصاؤها‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭ ‬‮«‬دليل‭ ‬واضح‮»‬‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يستهدفونهم‭. ‬فيما‭ ‬نفت‭ ‬وكالة‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬الأوروبية‭ ‬تقريرا‭ ‬بثه‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬العراقي‭ ‬الخميس‭ ‬بأن‭ ‬الوكالة‭ ‬رفعت‭ ‬الحظر‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬طائرات‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬العراقية‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬الأوروبي‭.‬

كان‭ ‬التلفزيون‭ ‬العراقي‭ ‬نسب‭ ‬لوزير‭ ‬النقل‭ ‬كاظم‭ ‬الحمامي‭ ‬قوله‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬الوكالة‭ ‬رفعت‭ ‬اسم‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬القائمة‭ ‬السوداء‭ ‬الأوروبية‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوكالة‭ ‬التي‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬كولون‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬على‭ ‬حد‭ ‬علم‭ ‬الوكالة‭ ‬لم‭ ‬يقع‭ ‬أي‭ ‬تحديث‭ ‬لهذه‭ ‬القائمة‭ ‬منذ‭ ‬ديسمبر‮»‬‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭.‬

ولم‭ ‬يتسن‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬أو‭ ‬التلفزيون‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬أوقف‭ ‬بث‭ ‬التقرير‭ ‬في‭ ‬تحديثاته‭ ‬الإخبارية‭ ‬اللاحقة‭.‬

وتقرر‭ ‬حظر‭ ‬طيران‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬استيفاء‭ ‬الشركة‭ ‬لمعايير‭ ‬السلامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭.‬

وقال‭ ‬تقرير‭ ‬لرويترز‭ ‬انه‭ ‬يدفع‭ ‬يوسف‭ (‬14‭ ‬عاما‭) ‬عربة‭ ‬يد‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬مترامي‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لقضاء‭ ‬بعض‭ ‬المهمات‭ ‬مقابل‭ ‬قدر‭ ‬زهيد‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬يمثل‭ ‬الدخل‭ ‬الوحيد‭ ‬لأسرته‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬فردا‭.‬

وفي‭ ‬يوم‭ ‬جيد‭ ‬يكسب‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ (‬1.7‭ ‬دولار‭) ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬سار‭ ‬العمل‭ ‬بوتيرة‭ ‬بطيئة‭ ‬يسرع‭ ‬الخطى‭ ‬لجمع‭ ‬بقايا‭ ‬الخبز‭ ‬والطعام‭ ‬ليبيعها‭ ‬لمربي‭ ‬الماشية‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الخازر‭ ‬المكتظ‭ ‬قرب‭ ‬الموصل‭ ‬والذي‭ ‬يؤوي‭ ‬النازحين‭ ‬العراقيين‭ ‬الذين‭ ‬شردتهم‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

وقال‭ ‬يوسف‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬11‭ ‬شخصا‭ ‬وأنا‭ ‬عائلهم‭ ‬الوحيد‭. ‬والدي‭ ‬مسن‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬يقوم‭ ‬ببعض‭ ‬المهام‭ ‬مقابل‭ ‬نذر‭ ‬يسير‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬دينارا‭.‬

وانتهت‭ ‬آمال‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬شأنه‭ ‬شأن‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬العراق‭ ‬عندما‭ ‬اجتاحت‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬2014‭.‬

وآثر‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬عدم‭ ‬إلحاق‭ ‬أبنائهم‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬تديرها‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬تجنيدهم‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬تاركين‭ ‬أطفالهم‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬وظائف‭ ‬لمساعدة‭ ‬أسرهم‭.‬

وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسيف‭) ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬قرابة‭ ‬3‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬عراقي‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الدراسة‭ ‬تسربوا‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬مع‭ ‬التحاق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭.‬

وزادت‭ ‬الحاجة‭ ‬للمال‭ ‬بعدما‭ ‬قال‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إنه‭ ‬قلص‭ ‬للنصف‭ ‬حصص‭ ‬الطعام‭ ‬التي‭ ‬يوزعها‭ ‬على‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬لاجئ‭ ‬عراقي‭ ‬بسبب‭ ‬تأخر‭ ‬الدول‭ ‬المانحة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬تعهدت‭ ‬بها‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬بمصنع‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬إن‭ ‬أطفاله‭ ‬اضطروا‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬عثوره‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬وضع‭ ‬مؤلم‭ ‬للغاية‭. ‬بالطبع‭ ‬أشعر‭ ‬بالأسف‭ ‬من‭ ‬أجلهم‭. ‬ماذا‭ ‬فعل‭ ‬ابني‭ ‬ليستحق‭ ‬ذلك؟‭ ‬عمره‭ ‬الآن‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬كيف‭ ‬يكتب‭ ‬اسمه‭.‬‮»‬

ومع‭ ‬استعادة‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬هناك‭ ‬آمال‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬عودة‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭.‬

ومرتضى‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬الزجاجات‭ ‬البلاستيكية‭ ‬الفارغة‭ ‬لتعويض‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬فاتته‭ ‬من‭ ‬التعليم‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬المدرسة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬العمل‭. ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬طبيبا‭ ‬أو‭ ‬طيارا‭.‬‮»‬