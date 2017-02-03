الأمم المتحدة تبلغ مجلس الأمن: أهالي الموصل معرضون لأخطار كبرى
وكالة أوروبية تنفي رفع الخطوط العراقية من قائمة سوداء
الامم المتحدة – بغداد – الزمان
تواجه القوات العراقية «تحديا كبيرا» في هجومها على غرب الموصل الذي لا يزال تحت سيطرة تنظيم داعش حتى وان كانت ايام التنظيم معدودة كما قال موفد الامم المتحدة الى العراق الخميس. وقال يان كوبيس موفد الامم المتحدة الى العراق امام مجلس الامن ان المدنيين خصوصا «معرضون لاخطار كبرى».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن في 24 كانون الثاني/يناير ان قواته استعادت من تنظيم داعش شرق الموصل وان المعركة تنتقل الى الضفة الاخرى من نهر دجلة.
وحذر كوبيس من ان «التقدم الكبير المحرز يجب الا يخفي بان المعركة كانت وتبقى تحديا كبيرا خصوصا داخل المدينة القديمة غرب الموصل». واضاف «لكن في مستقبل قريب عمليات التحرير في العراق ستنتهي، ايام تنظيم الدولة الاسلامية باتت معدودة».
وكان العراق اطلق في تشرين الاول/اكتوبر هجوما لاستعادة الموصل التي استولى عليها تنظيم داعش في العام 2014.
وحذر من سقوط «عدد كبير جدا» من المدنيين موضحا ان الاصابات بالرصاص التي تم احصاؤها بين المدنيين «دليل واضح» على ان مقاتلي تنظيم داعش يستهدفونهم. فيما نفت وكالة سلامة الطيران الأوروبية تقريرا بثه التلفزيون الرسمي العراقي الخميس بأن الوكالة رفعت الحظر المفروض على دخول طائرات الخطوط الجوية العراقية المجال الجوي الأوروبي.
كان التلفزيون العراقي نسب لوزير النقل كاظم الحمامي قوله في وقت سابق إن الوكالة رفعت اسم الشركة من القائمة السوداء الأوروبية.
وقال متحدث باسم الوكالة التي مقرها في كولون بالبريد الإلكتروني «على حد علم الوكالة لم يقع أي تحديث لهذه القائمة منذ ديسمبر» كانون الأول.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الوزارة أو التلفزيون العراقي الذي أوقف بث التقرير في تحديثاته الإخبارية اللاحقة.
وتقرر حظر طيران الناقلة الوطنية العراقية إلى أوروبا عام 2015 بسبب عدم استيفاء الشركة لمعايير السلامة الخاصة بالمنظمة الدولية للطيران المدني.
وقال تقرير لرويترز انه يدفع يوسف (14 عاما) عربة يد في مخيم مترامي الأطراف في العراق لقضاء بعض المهمات مقابل قدر زهيد من المال يمثل الدخل الوحيد لأسرته المكونة من 11 فردا.
وفي يوم جيد يكسب ألفي دينار (1.7 دولار) لكن إذا سار العمل بوتيرة بطيئة يسرع الخطى لجمع بقايا الخبز والطعام ليبيعها لمربي الماشية في مخيم الخازر المكتظ قرب الموصل والذي يؤوي النازحين العراقيين الذين شردتهم الحرب ضد تنظيم داعش.
وقال يوسف لرويترز «11 شخصا وأنا عائلهم الوحيد. والدي مسن» مضيفا أنه يقوم ببعض المهام مقابل نذر يسير من المال يصل إلى 250 دينارا.
وانتهت آمال يوسف في التعليم شأنه شأن ملايين من أطفال العراق عندما اجتاحت الدولة الإسلامية شمال العراق في 2014.
وآثر كثير من الآباء عدم إلحاق أبنائهم في مدارس تديرها الدولة الإسلامية خوفا من تجنيدهم في التنظيم المتشدد تاركين أطفالهم يبحثون عن وظائف لمساعدة أسرهم.
وذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) العام الماضي أن قرابة 3.5 مليون طفل عراقي في سن الدراسة تسربوا من التعليم مع التحاق أكثر من نصف مليون طفل بسوق العمل بدلا من الدراسة.
وزادت الحاجة للمال بعدما قال برنامج الأغذية العالمي يوم الجمعة إنه قلص للنصف حصص الطعام التي يوزعها على 1.4 مليون لاجئ عراقي بسبب تأخر الدول المانحة في دفع الأموال التي تعهدت بها.
وقال أحمد علي الذي كان يعمل بمصنع في الموصل إن أطفاله اضطروا للذهاب إلى العمل في ظل عدم عثوره على وظيفة.
وأضاف «إنه وضع مؤلم للغاية. بالطبع أشعر بالأسف من أجلهم. ماذا فعل ابني ليستحق ذلك؟ عمره الآن ثماني سنوات ولا يعرف كيف يكتب اسمه.»
ومع استعادة شرق الموصل الشهر الماضي هناك آمال على بدء عودة الأطفال إلى المدارس.
ومرتضى الذي يبلغ من العمر 12 عاما من أولئك الذين يحرصون على التخلص من عمله في بيع الزجاجات البلاستيكية الفارغة لتعويض ثلاث سنوات فاتته من التعليم.
وقال «بالطبع المدرسة أفضل من العمل. في المستقبل أريد أن أكون طبيبا أو طيارا.»