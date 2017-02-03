اعتداء بالساطور على عسكريين قرب اللوفر في باريس

– February 3, 2017

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

شهدت‭ ‬باريس‭ ‬الجمعة‭ ‬اعتداء‭ ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬انه‭ “‬ارهابي‭” ‬عندما‭ ‬هاجم‭ ‬رجل‭ ‬يحمل‭ ‬ساطورا‭ ‬يصرخ‭ “‬الله‭ ‬اكبر‭” ‬عسكريين‭ ‬امام‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يصاب‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬عندما‭ ‬اطلق‭ ‬احد‭ ‬العسكريين‭ ‬النار‭ ‬عليه‭.‬

لا‭ ‬تزال‭ ‬دوافع‭ ‬المهاجم‭ ‬مجهولة‭ ‬لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬فرنسوا‭ ‬هولاند‭ ‬ان‭ ‬العمل‭ “‬له‭ ‬طابع‭ ‬ارهابي‭ ‬بالتاكيد‭”‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬التهديد‭ ‬بحصول‭ ‬اعمال‭ ‬ارهابية‭ “‬يبقى‭ ‬قائما‭” ‬وعلى‭ ‬فرنسا‭ ‬ان‭ ‬تواصل‭ “‬التصدي‭ ‬له‭”.‬اعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬توتر‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬الاعتداء‭ ‬بالساطور‭ ‬الذي‭ ‬نفذهرجل‭ ‬ضد‭ ‬عسكريين‭ ‬امام‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬وهو‭ ‬يصرخ‭ “‬الله‭ ‬اكبر‭”.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ “‬ارهابي‭ ‬اسلامي‭ ‬متطرف‭ ‬جديد‭ ‬شن‭ ‬هجوما‭ ‬للتو‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬وتم‭ ‬عزل‭ ‬السياح‭. ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬توتر‭ ‬جديد‭. ‬كونوا‭ ‬اذكياء‭ ‬ايها‭ ‬الاميركيون‭”.‬

ووقع‭ ‬الاعتداء‭ ‬الساعة‭ ‬09‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬المتحف‭ ‬الذي‭ ‬يقصده‭ ‬اكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬باريس‭ ‬ميشال‭ ‬كادو‭ ‬ان‭ ‬عسكريا‭ ‬اصيب‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬الراس‭ ‬بينما‭ ‬تعرض‭ ‬المهاجم‭ ‬لاصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬بالبطن‭ ‬بعد‭ ‬اطلاق‭ ‬احد‭ ‬العسكريين‭ ‬الاربعة‭ ‬الذين‭ ‬هاجمهم‭ ‬النار‭ ‬عليه،‭ ‬موضحا‭ ‬عدم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬متفجرت‭ ‬في‭ ‬الحقيبتين‭ ‬اللتين‭ ‬كانتا‭ ‬بحوزة‭ ‬المهاجم‭. ‬وكان‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬دافع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬عن‭ ‬الحظر‭ ‬المؤقت‭ ‬على‭ ‬المهاجرين‭ ‬والمسافرين‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬اسلامية‭ ‬بان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تحاول‭ ‬تجنب‭ ‬وضعا‭ ‬امنيا‭ ‬مشابها‭ ‬لما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الاوروبية‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ “‬الواقع‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬انحاء‭ ‬فرنسا‭ ‬والمانيا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وغيرها‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬حصوله‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭”‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ “‬تهديد‭ ‬ارهابي‭ ‬كبير‭ ‬ودائم‭ ‬من‭ ‬الداخل‭”. ‬وفتحت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التابعة‭ ‬لجهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬المسالة‭.‬

وافاد‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭ ‬ان‭ ‬عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬جارية‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬بونتيو‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ .‬

وقع‭ ‬الاعتداء‭ ‬الساعة‭ ‬09‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬المتحف‭ ‬الذي‭ ‬يقصده‭ ‬اكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬واصيب‭ ‬احد‭ ‬العسكريين‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬الرأس،‭ ‬بينما‭ ‬اصيب‭ ‬المهاجم‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬البطن‭. ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬باريس‭ ‬ميشال‭ ‬كادو‭ ‬ان‭ ‬المهاجم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ “‬ساطورا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬وربما‭ ‬سلاحا‭ ‬ثانيا‭” ‬اندفع‭ ‬نحو‭ ‬دورية‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬عسكريين‭ ‬ووجه‭ ‬تهديدات‭ ‬هاتفا‭ “‬الله‭ ‬اكبر‭”‬،‭ ‬فاطلق‭ ‬احد‭ ‬العسكريين‭ “‬خمس‭ ‬رصاصات‭” ‬واصاب‭ ‬المهاجم‭ ‬في‭ ‬بطنه‭. ‬بحلول‭ ‬الظهر‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬حرجة،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭. ‬وروت‭ ‬موظفة‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬داخل‭ ‬المتحف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬راينا‭ ‬الزبائن‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬يركضون،‭ ‬عرفنا‭ ‬فورا‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬خطير‭. ‬هرعنا‭ ‬الى‭ ‬الخارج،‭ ‬راينا‭ ‬الموت‭ ‬بأعيننا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬هذه‭ ‬الايام‭. ‬لقد‭ ‬خفنا‭ ‬كثيرا‭”. ‬واكد‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬عدم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬متفجرات‭ ‬في‭ ‬الحقيبتين‭ ‬اللتين‭ ‬كانتا‭ ‬بحوزة‭ ‬المهاجم‭. ‬وقال‭ ‬هولاند‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬فاليتا‭ “‬التهديد‭ ‬قائم‭ ‬ومستمر‭ ‬وعلينا‭ ‬التصدي‭ ‬له‭”‬،‭ ‬كما‭ ‬اشاد‭ ‬ب‭”‬شجاعة‭ ‬وتصميم‭” ‬العسكريين‭ ‬الذين‭ ‬تصدوا‭ ‬للمهاجم‭.‬

وشهدت‭ ‬فرنسا‭ ‬العامين‭ ‬2015‭ ‬و2016‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬تبناها‭ ‬جهاديون‭ ‬واوقعت‭ ‬238‭ ‬قتيلا‭ ‬ومئات‭ ‬الجرحى‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬احباط‭ ‬سبع‭ ‬عشرة‭ ‬محاولة‭ ‬اعتداء‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬بحسب‭ ‬الحكومة‭.‬

وتاثرت‭ ‬السياحة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وسجلت‭ ‬تراجعا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬باريس‭ . ‬

وياتي‭ ‬الاعتداء‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬تطلق‭ ‬المدينة‭ ‬خلال‭ ‬المساء‭ ‬حملتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استضافة‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬وستتم‭ ‬اضاءة‭ ‬برج‭ ‬ايفل‭ ‬بالمناسبة‭.‬

وتم‭ ‬عزل‭ ‬نحو‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬250‭ ‬تقريبا‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬لعدة‭ ‬ساعات‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الخروج‭.‬

وروت‭ ‬سفيتلانا‭ ‬وهي‭ ‬مهندسة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬واختبات‭ ‬في‭ ‬خزانة‭ ‬المعاطف‭ ‬عندما‭ ‬سمعت‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ “‬كنت‭ ‬على‭ ‬السلالم‭ ‬عندما‭ ‬سمعت‭ ‬طلقات‭ ‬نارية‭.‬‭ ‬امر‭ ‬غريب‭. ‬لا‭ ‬احد‭ ‬يعلم‭ ‬ما‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نفعل‭. ‬رايت‭ ‬اشخاصا‭ ‬يركضون‭. ‬الجميع‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ذعر‭”.‬

واعلنت‭ ‬وزيرة‭ ‬التربية‭ ‬اودري‭ ‬ازولاي‭ ‬ان‭ ‬المتحف‭ ‬سيفتح‭ ‬ابوابه‭ ‬مجددا‭ ‬السبت‭.‬