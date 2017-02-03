اعتداء بالساطور على عسكريين قرب اللوفر في باريس
باريس – الزمان
شهدت باريس الجمعة اعتداء قالت السلطات انه “ارهابي” عندما هاجم رجل يحمل ساطورا يصرخ “الله اكبر” عسكريين امام متحف اللوفر في باريس قبل ان يصاب بجروح خطيرة عندما اطلق احد العسكريين النار عليه.
لا تزال دوافع المهاجم مجهولة لكن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان العمل “له طابع ارهابي بالتاكيد”، مضيفا ان التهديد بحصول اعمال ارهابية “يبقى قائما” وعلى فرنسا ان تواصل “التصدي له”.اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة ان فرنسا في ذروة توتر جديد بعد الاعتداء بالساطور الذي نفذهرجل ضد عسكريين امام متحف اللوفر في باريس وهو يصرخ “الله اكبر”.
وقال ترامب في تغريدة “ارهابي اسلامي متطرف جديد شن هجوما للتو في متحف اللوفر في باريس وتم عزل السياح. فرنسا في ذروة توتر جديد. كونوا اذكياء ايها الاميركيون”.
ووقع الاعتداء الساعة 09,00 ت غ عند مدخل المتحف الذي يقصده اكبر عدد من الزوار في العالم. وقال قائد شرطة باريس ميشال كادو ان عسكريا اصيب بجروح طفيفة في الراس بينما تعرض المهاجم لاصابة خطيرة بالبطن بعد اطلاق احد العسكريين الاربعة الذين هاجمهم النار عليه، موضحا عدم العثور على متفجرت في الحقيبتين اللتين كانتا بحوزة المهاجم. وكان مسؤول كبير في الادارة الاميركية دافع في وقت سابق هذا الاسبوع عن الحظر المؤقت على المهاجرين والمسافرين من سبع دول اسلامية بان الولايات المتحدة تحاول تجنب وضعا امنيا مشابها لما يحصل في فرنسا وغيرها من الدول الاوروبية. وقال المسؤول “الواقع ان الوضع اليوم في بعض انحاء فرنسا والمانيا وبلجيكا وغيرها لا نريد حصوله في الولايات المتحدة”، محذرا من “تهديد ارهابي كبير ودائم من الداخل”. وفتحت النيابة العامة التابعة لجهاز مكافحة الارهاب في باريس تحقيقا في المسالة.
وافاد مصدر قريب من التحقيق ان عمليات تفتيش جارية بعد ظهر الجمعة في شارع بونتيو في قلب العاصمة الفرنسية .
وقع الاعتداء الساعة 09,00 ت غ عند مدخل المتحف الذي يقصده اكبر عدد من الزوار في العالم. واصيب احد العسكريين بجروح طفيفة في الرأس، بينما اصيب المهاجم بجروح خطيرة في البطن. وقال قائد شرطة باريس ميشال كادو ان المهاجم الذي كان يحمل “ساطورا على الاقل وربما سلاحا ثانيا” اندفع نحو دورية من اربعة عسكريين ووجه تهديدات هاتفا “الله اكبر”، فاطلق احد العسكريين “خمس رصاصات” واصاب المهاجم في بطنه. بحلول الظهر كان لا يزال في غرفة العمليات وفي حالة حرجة، بحسب مصدر قريب من التحقيق. وروت موظفة في مطعم داخل المتحف لوكالة فرانس برس “راينا الزبائن في القاعة يركضون، عرفنا فورا ان الامر خطير. هرعنا الى الخارج، راينا الموت بأعيننا، في ظل كل ما يحصل هذه الايام. لقد خفنا كثيرا”. واكد قائد الشرطة عدم العثور على متفجرات في الحقيبتين اللتين كانتا بحوزة المهاجم. وقال هولاند الذي يشارك في قمة للاتحاد الاوروبي في فاليتا “التهديد قائم ومستمر وعلينا التصدي له”، كما اشاد ب”شجاعة وتصميم” العسكريين الذين تصدوا للمهاجم.
وشهدت فرنسا العامين 2015 و2016 سلسلة من الاعتداءات غير المسبوقة التي تبناها جهاديون واوقعت 238 قتيلا ومئات الجرحى. كما تم احباط سبع عشرة محاولة اعتداء هذه السنة، بحسب الحكومة.
وتاثرت السياحة بشكل مباشر وسجلت تراجعا العام الماضي خصوصا في باريس .
وياتي الاعتداء في يوم تطلق المدينة خلال المساء حملتها من أجل استضافة الالعاب الاولمبية في 2024، وستتم اضاءة برج ايفل بالمناسبة.
وتم عزل نحو الف شخص بينهم 250 تقريبا كانوا في المتحف لعدة ساعات قبل ان يتمكنوا من الخروج.
وروت سفيتلانا وهي مهندسة تعمل في المتحف واختبات في خزانة المعاطف عندما سمعت اطلاق النار “كنت على السلالم عندما سمعت طلقات نارية. امر غريب. لا احد يعلم ما علينا ان نفعل. رايت اشخاصا يركضون. الجميع كان في حالة ذعر”.
واعلنت وزيرة التربية اودري ازولاي ان المتحف سيفتح ابوابه مجددا السبت.